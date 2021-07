V hospodě pustil Piráta. A toto bylo. Škrty dávek potížistům: Po schválení dusno

reklama

Poslanci v pátek posvětili změnu zákona o hmotné nouzi. V praxi by to znamenalo, že lidé, kteří pobírají příspěvky na bydlení a jiné dávky, a zároveň městu dluží peníze za různé pokuty, by o peníze částečně přišli. Dlužné částky by jim obce z dávek automaticky strhávaly.

Během sněmovní rozpravy se nad tímto bodem ostře diskutovalo. Proti nejvíce vystupovali Piráti a někteří představitelé ČSSD. Změnu zákona nakonec podpořila naprostá většina přítomných poslanců, včetně TOP 09 či lidovců. Pro se celkově vyslovilo 112 poslanců, proti pouze 23.

Piráti bili na poplach, že taková změna může v tzv. vyloučených lokalitách způsobit další problémy. „Byla bych velice ráda, aby opravdu všichni věděli, co to může způsobit a co to také s největší pravděpodobností způsobí. Už tady vystupovala paní ministryně, která varovala před eskalací napětí a tím, že opravdu není jasné, co to například v okolí vyloučených lokalit může udělat. Zákon, který je předložený, nic nevyřeší, spíš zhorší situaci,“ řekla ve Sněmovně pirátské poslankyně Olga Richterová.

Podobně se vyjádřil i sociální demokrat Petr Dolínek. „Přece nemůžeme přijímat protiromské zákony v této Sněmovně. Já vám můžu říct z Prahy o desítkách, stovkách rodin, které nemají s romskou populací nic společného a je to soužití často daleko těžší. Přesto nepodpořím takový zákon. Protože ten zákon je totálně proti demokracii ve společnosti a je totálně proti tomu, aby si někdo mohl být jist svými právy,” uvedl Dolínek.

„My se tady nebavíme o Romech, my se tady bavíme o lidech, kteří prostě žijí tak, jak se nemá. Proto chceme řešit novelou, aby prostě určitá skupina lidí dodržovala pravidla. To bohužel určitá skupina lidí nezná, protože je to nikdo neučí a protože už tady vyrůstá asi čtvrtá generace, která ani neví, co to je ráno vstávat a jít pracovat,” opáčila v debatě komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Ministryně Maláčová varovala, že řešení problémů vyloučených lokalit je jinde. To ale neměla dělat. „Nezlobte se na mě, paní ministryně, co předvádíte vy, to je nechutný. Tři roky jste nepřipravila vůbec nic, tři roky jste neudělala vůbec nic,” vypálila na ni již zmíněná poslankyně KSČM.

„Z toho, co v pátek padalo na plénu, se lze jen těžko vzpamatovat. Viděl jste ta rádoby varování od Pirátů, co to všechno může způsobit, údajné další problémy, násilí a napětí? To nejsou jen nesmyslné žvásty, to jsou nebezpečné manipulace a lži. Znamená to snad, že ze strachu budeme uplácet lidi, co nic nedělají, kradou, neposílají děti do školy, odmítají pracovat a budeme jim dál platit výpalné, aby nás nechali na pokoji? Co to je za zvrácenou logiku proboha?” kroutil nevěřícně hlavou jeden ze zákonodárců, který je spoluautorem novely.

Nelíbí se mu rovněž, jak se v rozpravě chovali pirátští poslanci. „Nepřestává mě fascinovat, co ti nezkušení hlupáčci dovedou vyplodit za fantasmagorie. Možná se aspoň někteří voliči Pirátů vzpamatují a uvidí, že tahle strana pro ně fakt není řešení. Piráti poctivým lidem jen hází klacky pod nohy a ještě vymýšlí, jak jim život znepříjemnit dalšími daněmi. Teď aspoň vidíme, komu by chtěli vybrané peníze od pracovitých lidí rozdávat,” sdělil redakci zdroj ze Sněmovny.

Více ze sněmovní debaty ZDE: „Piráte. Mají 6 dětí, 2 dementní, spí každý s každým. Holka porodí, napíše to na dědu. 80 tisíc mají.“ To byla sněmovna. A je zle

Hlasitým zastáncem novely zákona o hmotné nouzi byl během pátečního projednávání poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. Sám žije dlouhá léta v Děčíně a je aktivní v Ústeckém kraji, kde v řadě měst a obcí s tzv. nepřizpůsobivými mají své zkušenosti.

„Během té debaty ve Sněmovně padaly naprosté šílenosti. Ten Pirát Navrkal od nás z Děčína, co tam mlel kraviny o tom, že si vymýšlím, no ten snad spadl z Marsu! Jestli někdo nevěří, jak to v Děčíně vypadá, ať k nám dorazí po sedmé večer a my ho tady provedeme a uvidí, jaká je realita. Když jsem to Navrkalovo vystoupení pouštěl tady u nás lidem v hospodě, tak se chytali za hlavu, říkali mi, že ten zmetek je naprosto mimo realitu,” popsal redakci Foldyna.

Podle jeho slov naopak podobná prohlášení jen přilévají olej do ohně a obrací společnost proti některým lidem. „Není prostě možný živit flákače z peněz, které vydělají jiní lidé vlastní prací. Za to, kam jsme to dopracovali, můžou politické reprezentace, které problém neřešily. Ten rasismus nebo vnitřní nenávist, to uměle v lidech vypěstovali ti, co cpou peníze nepřizpůsobivým a všem flákačům, kteří za celý život nehnuli prstem a když na to někdo upozorní, ještě ho ti liberálové a neomarxisti chtějí kriminalizovat. Veřejnost toho začíná mít dost. Nerespektováním a potlačováním reality se nic nevyřešení, naopak to povede k eskalaci problému,” míní poslanec ze severu.

„Dolínek svým vystoupením potvrdil, proč je ČSSD nevolitelnou stranou pro lidi práce, pro její původní tradiční voliče. Tady je důvod, proč sociální demokracii lidé práce přestali volit. Její reprezentanti berou peníze pracujících a rozdávají je těm, co nepracují a ještě tenhle model považují za vrchol humanity. Degenerují tím společnost a sami tuto tradiční stranu zabili,” konstatoval Jaroslav Foldyna k některým představitelům sociální demokracie.

Novela zákona o hmotné nouzi, kterou v pátek ve třetím čtení schválila Sněmovna, nyní míří k posouzení do Senátu, a pokud ten dá změně zelenou, dostane ji k podpisu prezident.

