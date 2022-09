V „jeho“ Brně Fialu vítali. Takto ale dopadl na severu. Podívejte se na náměstí

reklama

V Brně 6. září to byla jiná káva. Petr Fiala sem přijel podpořit místní kandidáty do komunálních voleb a zaplněné Moravské náměstí bouřilo. „Předcházející vláda nám nechala naši zemi v rozvratu, s obrovským zadlužením, bez zabezpečení energetiky. Jsme zcela závislí na Rusku. Neudělali s tím vůbec nic. My situaci změníme a napravíme a k tomu potřebujeme vaši pomoc,“ uvedl Fiala.

„Současná opozice se nesmířila s výsledky parlamentních voleb. Rozeštvávají společnost, nemají žádné recepty. To, co nám nabízejí, není ani řešení drahých energií, ani řešení inflace. Protože se nechtějí smířit s výsledky voleb do Parlamentu, tak říkají, že jsou tyto volby referendem o vládě. Toto jsou ale volby, kdy jde o to, kdo bude vládnout našim městům a obcím a jaká bude většina v Senátu,“ sděloval. „Mohu slíbit, že si poradíme i s vysokými cenami energií. Pracujeme na celoevropském řešení, přijdeme s národním řešením. Jak jsme zvládli vlnu covidu, uprchlickou vlnu, tak zvládneme i vysoké ceny energií,“ sliboval.

V Liberci 20. září dopoledne náměstí nebouřilo. Žádné projevy se nekonaly. Premiér se jen pozdravil a prohodil pár slov s přítomnými členy ODS. Uvítal ho předseda regionálního sdružení Dan Ramzer, poslanci ODS za Liberecký kraj Vít Vomáčka a Petr Beitl, bývalý předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, liberecký lídr do komunálních voleb Petr Židek a další. Důležité je připomenout, že Petr Fiala přijel do Liberce v dopoledních hodinách.

Od 10 hodin byl v liberecké nemocnici. Tam mluvil o systémovém řešení ohledně investic krajských nemocnic. „Určitě do budoucna se musíme zamyslet nad nějakým systémovým krokem, protože stížnost na to, že krajské nemocnice jsou často především při investicích v nevýhodě a nemají takové možnosti, jak se infrastrukturně rozvíjet jako státní nemocnice, tak tu výhradu často slýchám,“ řekl premiér. Rychlé řešení ale podle něj kraje, kde fakultní nemocnice nejsou, očekávat nemohou. „To je otázka asi nejspíš měsíců nebo i let,“ dodal Fiala.

Od půl jedenácté bylo setkání s občany před libereckou radnicí na náměstí Dr. E. Beneše. Těch mnoho nepřišlo. Svoji roli však hrálo i počasí. V Brně bylo určitě větší teplo než libereckých vlezlých devět stupňů s občasným deštěm. Petr Fiala zde odpověděl na dotaz ČTK ohledně šetření. Vláda podle něj chce šetřit ve svých budovách. „Jsem přesvědčen, že stát jde v tomto směru příkladem. Můžeme šetřit, ať už se to týká vytápění, elektrické energie, svícení. Těch variant je celá řada. Nemám na mysli jen tento typ šetření, musíme ale přemýšlet i o tom, zda máme dostatečně zateplenou budovu, zda nám teplo neutíká. Nechci vymýšlet, co budou jednotlivá ministerstva dělat. Moje zadání je jasné. My půjdeme příkladem,“ konstatoval.

Redaktorka ČTK se zeptala, zda nepřichází v úvahu stažení topení v Poslanecké sněmovně, což by podle ní možná urychlilo jednání. „Mám dojem, že předsedkyně Poslanecké sněmovny stažení topení ve sněmovně přikázala, dokonce, že se na chodbách významně snížilo teplo. Nevím ale, jestli to jednání urychlí. Mně nevadí, když jednání trvá dlouho a věcně diskutujeme. Prodlužuje se však tím, jaké tam dělala v poslední době obstrukce opozice. Doufám, že to přestane a budeme se konečně věnovat diskusi nad kvalitou zákonů a toho, co je dobré pro občany. Ale teplota na to žádný vliv mít nebude,“ sdělil Petr Fiala.

Poté se přesunul přímo ke vchodu do liberecké radnice, kde na schodech proběhlo focení s přítomnými členy ODS. Z radnice zrovna vycházela třída dětí ze třetí třídy základní školy, která předtím z balkonu radnice na premiéra mávala. S nimi se premiér také vyfotil. Následně zamířil do libereckého depa dopravního podniku a pak do dalšího krajského města na severu Čech – Ústí nad Labem.

