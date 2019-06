V kapitalismu dnes není možné bránit se klimatické krizi, soudí politolog Císař

Sociolog a politolog Ondřej Císař v rozhovoru pro Český rozhlas konstatoval, že v kapitalistické ekonomice můžeme jen těžko bojovat proti klimatické změně. To prý však neznamená, že by vyzýval ke svržení kapitalismu. Toto svržení by totiž mohlo přinést mnohem víc problémů, než tak hojně probíraná klimatická změna.

„Pokud je kapitalismus něco, co je založeno na nekonečné expanzi ve světě omezených zdrojů a my se na tom shodneme, tak to není možné,“ poznamenal Císař k otázce boje s klimatickými změnami. Přidal však jedno „ale“.

„Rozhodně neříkám, že jediným způsobem, jak bojovat s klimatickou změnou, je svrhnout kapitalismus. To v blízké budoucnosti není vůbec představitelné a ani možné. Navíc je otázkou, jestli by to nepřineslo ještě více nepředvídatelných důsledků pro společnost než samotná klimatická změna,“ dodal k tomu.

I v kapitalismu se však může stát, že bude vynalezena nějaká technologie, která pomůže ke snížení produkce, ke snížení skleníkových plynů. Císař by prý uvítal, kdyby se klimatické změně věnovalo víc pozornosti.

Současným českým politikům v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) však bez ohledu na globální oteplování v obecné rovině vyčítá, že nechtějí plánovat dopředu. Babiš to prokázal už svou větou, že nevidí důvod, proč řešit něco, co by mohlo přijít za 31 let. Podle Císaře by politici měli plánovat nějaké strategie, které přesáhnou jedno volební období.

Andrej Babiš při debatě o stanovení klimatických cílů upozorňoval na to, že příliš radikální kroky mohou poškodit český průmysl, takže před radikálními kroky bychom se měli mít na pozoru.

Císař však připomněl, že v důsledku klimatických změn v Česku již dnes bojujeme s dlouhotrvajícím suchem, takže nejde o věc, která by se nás měla začít týkat až v roce 2050. Průzkumy navíc ukazují, že otázku změny klimatu považuje za důležitou až 88 procent populace.

Pokud někdo tvrdí, že boj Česka proti globálnímu oteplování je v podstatě bezvýznamný, protože jsme příliš malou zemí, nemá podle Císaře pravdu, protože žijeme v globalizovaném světě, který ovlivňujeme a kterým jsme také ovlivňováni. Měli bychom se prý proto pokusit překonat uvažování omezení hranicemi národních států a uvědomit si, že i Češi využívají zboží, které je vyráběno v Číně, takže přispíváme k tomu, že Čína patří k velkým producentům skleníkových plynů.

autor: mp