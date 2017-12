V lidech roste oprávněný pocit křivdy a nespravedlnosti, varuje István Léko

„Pokud lidé, tedy voliči, budou mít nejen pocit, ale i přesvědčení, že si někdo, typicky ti mocní, vlivní a bohatí, mohou páchat beztrestně cokoliv, zatímco běžný občan je tvrdě trestán za zanedbatelné prohřešky, povede to k rozkladu společnosti a její radikalizaci, což se pak promítne do výsledků voleb. Bohužel to, co v posledních letech často vidíme v České republice, zmíněné principy v žádném případě nenaplňuje a v občanech vzbuzuje zcela oprávněný pocit křivdy a nespravedlnosti,“ varuje před Vánocemi politiky Léko.

Okamžitě přidává pár příkladů, ze kterých jsou lidé znechucení. Tak třeba v roce 2008 došlo k vlakovému neštěstí ve Studénce. Na trať se zřítil most, do kterého narazil mezinárodní rychlík. Osm lidí srážku nepřežilo. Obyčejný člověk by řekl, že lidé, kteří most projektovali a stavěli, budou potrestáni za to, že svou práci neodvedli úplně dobře, za což již zmíněných osm lidí zaplatilo životem. Jenže chyba lávky. Nejenže soud řešil kauzu mnoho a mnoho let, takže o nějaké rychlé spravedlnosti nemůže být ani řeči, ale soudce letos konstatoval, že nelze viníka neštěstí přesně určit a osm obžalovaných osob osvobodil. Obyčejný člověk nad tím může jen skřípat zuby.

Totéž se dá říci o kauze někdejšího poslance za ČSSD a hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Toho v roce 2012 nachytali s penězi v krabici od vína: podle všeho šlo o peníze získané nepoctivě, korupční cestou, ale soudy dodnes nevynesly pravomocný verdikt, takže na Davida Ratha je třeba hledět jako na nevinného. Ačkoli má obyčejný člověk pocit, že politika nachytaného s miliony v krabici od vína bude snadné spravedlivě odsoudit. Jenže není.

Do třetice všeho zlého se nás prý prezidentský kandidát Mirek Topolánek přesvědčuje, že se jeho kamarádovi Marku Dalíkovi stala justiční křivda. Topolánek sice už několikrát prohlásil, že by jako prezident Dalíkovi nedal milost, ale Léko stejně spekuluje, zda by svůj slib Topolánek dodržel.

Psali jsme: Afrika je z Evropy rozladěná. Kvůli uprchlíkům Štěch se před kamerami pohádal s Vondráčkem: To je nepřátelské převzetí pozic! Horáček prozradil, za jakých okolností by porušil slib. A znovu udeřil na Drahoše Babiš by měl být vydán k trestnímu stíhání, myslí si prý dvě třetiny Čechů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp