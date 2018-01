V novinách se zeptali na Zemana a Drahoše jejich bývalých spolupracovníků

Už za pár hodin se rozhodne o tom, zda svůj prezidentský post obhájí Miloš Zeman, nebo ho v jeho funkci nahradí bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, kterému mnozí fandí, ale mnozí mu vyčítají, že není politicky adekvátním soupeřem současné hlavy státu. MF DNES se lidí, kteří několik let pracovali po boku kandidátů, zeptala, jak politické prostředí oba kandidáty změnilo. „Je naivní, že by Drahoš neuměl politiku,“ zastává se ho jeho podporovatelka biochemička Helena Illnerová. „Zeman se obklopuje kreativními škůdci,“ míní bývalý spolupracovník současného prezidenta, prognostik Fedor Gál.

Už tomu bude rok, kdy Jiří Drahoš oznámil svou kandidaturu, a od té doby se mnohé změnilo. I když už je jen malý krok od svého cíle, tak stále zůstavá otázkou, jestli do něj dorazí jako první, nebo v závěsu za Milošem Zemanem. Zatímco doposud se Drahoš pohyboval především v akademickém prostředí, nyní musel čelit útokům a věrohodně odpovídat v diskusích, které sledují milióny lidí. „Má pevný charakter a za svými názory si stojí, jako tomu bylo vždy,“ uvedla Illnerová.

Prezidentské klání podle biochemičky Drahoše nijak nezměnilo, alespoň co se týká jeho charakterových vlastností. „Zachoval si přátele, které vždy měl. Má silnou potřebu být mezi svými, nepotřebuje být k někomu servilní, je to stále on,“ uvedla v rozhovoru pro MF DNES.

Následně dodala, že na veřejnosti samozřejmě vystupuje jako politik, a to v tom nejlepším slova smyslu. „Umí vyjednávat, což jiní neumí, je pevný,“ vyjmenovala jeho klady a jedním dechem připomněla jednání, ve kterém byl podle ní velmi úspěšný. Jako předseda Akademie věd jednal s politiky a do funkce prý nastoupil v době, kdy hrozilo, že rozpočet Akademie spadne do tří let na polovinu. „Zvládl mluvit se všemi politiky, byl tak úporný, ale zárověň slušný, že k té téměř likdvidační situaci nedošlo,“ řekla a dodala, že představa, že je politikou nepolíbený, je směšná.

O politiku měl prý zájem už při svém působení v Akademii, a to ve smyslu, že se zajímal o to, co je nutné udělat v naší zemi. „Zajímal se hlavně o věci veřejné, jak je spravovat, tenkrát se zajímal z pohledu předsedy Akademie,“ upřesnila.

První televizní debatu prezidentských kandidátů na TV Prima hodnotí jako vložení dvou gladiátorů do arény, kde se všichni těší na to, že poteče krev. „Nebyla to rozhodně diskuse jako na akademické půdě, tam totiž jeden druhému naslouchá. Mluvil sebevědomě a slušně,“ uzavřela Illnerová spokojeně s tím, že přesně to od něj lidsky očekávala.

Zeman se obklopil kreativními škůdci, obává se Fedor Gál

„V minulosti ctil kreativitu, nyní se obklobuje kreativními škůdci,“ zhodnotil naopak pozici Miloše Zemana slovenský prognostik a zakladatel Veřejnosti proti násilí Fedor Gál, který s ním pracoval v osmdesátých letech. Do listopadu 1989 Zeman pracoval také jako prognostik a v letech 1990 až 1993 působil v Prognostickém ústavu Akademie věd. Nyní už spolu v kontaktu prý ale nejsou, z důvodu odlišných názorů a postojů.

Se Zemanem ho prý dala dohromady spolupráce na metodologii prognózování s využitím matematických modelů sociálních systémů. „To vyžadovalo dobrý tým, bylo to složité. Zeman byl už tehdy velmi sebevědomý. Cesta, kterou v metodologii prognózování razil, vypadala perspektivně, hodně jsem se naučil,“ uvedl Gál. Tenkrát Miloš Zeman pracoval na prognostickém modelu československé tělovýchovy.

„Zeman byl opravdový pracant a v malé komunitě profíků se těšil respektu,“ řekl Gál a dodal, že se scházel často i neformálně s filozofy, ekonomy, sociology, či matematiky.“ Z prognostika to dotáhl až na prezidenta, který nyní obhajuje mandát. „Hodnotil jsem ho jako výrazného poslance, lídra ČSSD a premiéra s rostoucím egem, ale v přímé úměře k zastávaným funkcím,“ upřesnil Gál svůj pohled na Zemanovu vzrůstající politickou kariéru.

Dnes pro něj ale mnoho hezkých přirovnání nenachází. „O něco déle jsem však viděl zhrzeného kandidáta na prezidenta, jízlivě glosujícího důchodce na Vysočině. Teď špatného prezidenta a asi zlostného a mstivého starce,“ řekl Gál. Na závěr dodal, že kreativními škůdci, kteří jej obkopují, jsou lobbisti Šlouf, poradce Nejedlý, kancléř Mynář nebo mluvčí Ovčáček.

