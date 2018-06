V případu zavražděné dívky se objevila zásadní informace, která může ovlvnit celý proces

Od nalezení těla čtrnáctileté dívky poblíž železniční tratě ve Wiesbadenu uplynul již týden, ale případ stále hýbe německou veřejnosti i politickou a mediální scénou. Zastánci liberální přistěhovalecké politiky obviňují ostatní ze zneužívání případů pro politické účely. Kritici přistěhovalecké politiky zase tvrdí, že druhá strana problémy související s masovou migrací relativizuje.

Mnozí upozorňuji na skutečnost, že v těchto a podobných případech značně selhává stát. Nejenom Iráčan Ali Bashar, ale i další vrazi a násilníci s přistěhovaleckými kořeny žili v Německu ilegálně a na jejich přítomnost se přichází až teprve poté, co spáchají nějaký kriminální čin. Veřejnost postupně dochází k jednoznačnému závěru, podle kterého nejsou zejména migrační úřady schopny plnit svoje povinnosti. Jak z pohledu ochrany svých občanů, tak z pohledu kontroly v oblasti migrace.

Basharova žádost o azyl byla odmítnuta již před dvěma roky, přesto mohl irácký mladík i nadále žít v zemi. Německo dobrovolně opustil až teprve po spáchané vraždě, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Alarmující je rovněž fakt, že mladý irácký migrant spáchal několik trestných činů ještě před znásilněním a zavražděním čtrnáctileté Susanny F. Veřejnost se podivuje především tomu, že vzhledem k podezření ze znásilnění jedenáctileté dívky před několika měsíci již dávno nebyl umístěn ve vazbě.

V případu se navíc objevila zásadní informace. Státní žalobce Oliver Kuhn v médiích uvedl, že hlavnímu podezřelému z Iríku nebylo v době spáchání trestného činu dvacet, ale jednadvacet let. To je zásadní zejména pro vynesení rozsudku. Jako mladistvý by mohl Bashar dostat trest v maximální výši patnácti let. Jako dospělý jedinec starší jednadvaceti lety může strávit ve vězení zbytek života. Doživotní trest mj. na jaře dostal afghánský migrant, který zavraždil studentku medicíny z Freiburgu.

Oběť brutálního znásilnění a následného uškrcení byla mezitím pohřbena ve své rodném městě Mohuči. Obřad i uložení samotného těla do hrobky proběhl s vyloučením veřejnosti. Celé smuteční záležitosti se podle informací policie zúčastnilo asi 100 lidí a na klidný průběh dohlíželo kolem 20 policistů.

Psali jsme: A je to tady zase. Po pár dnech zemřela v Německu další mladá dívka ,,Ne, migrace za to nemůže." Robejšek předkládá, co se děje v Německu po migrantské vraždě 14leté dívky Policie odhaluje podrobnosti vraždy čtrnáctileté dívky, Německo je v šoku: Imigrant s parťákem ji mučili celou noc, pak dlouho škrtili Neuvěřitelný bordel kolem uprchlíka, který prý zavraždil dívku a uprchl z Německa. Už i tamní média dávají průchod zděšení



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro