V rozhlase se Čunka vyptávali, zda už dostal předvolání na policii. Pak protáhli obličeje, když vysvětlil...

Úvodem se Čunek vyjádřil k tomu, zda ho již kontaktovali policisté. „Určitě ne. Já o tom vůbec nevím. Samozřejmě jsem se snažil dopátrat serióznosti článku na serveru Aktuálně.cz, to znamená, zda někdo něco takového šetří, ale nikdo o tom neví. Napsali to jenom ti redaktoři,“ sdělil Čunek, že se ptal na úřadě, zda někdo obdržel nějakou žádost policie, která by směřovala k tomuto. „Těch žádostí od policie směrem k úřadu, k různým záležitostem, putuje dost – a samozřejmě se o tom vede přehled. A nic takového tam nebylo,“ uvedl Čunek.

S Petrem Rafajem, podle svých slov, mluvil též, ptal se ho, zda něco takového ví, že by jejich schůzku řešila policie. „On o tom neví také. Já jsem přesvědčen, že si to redaktoři vymysleli, aby ten článek udělali zajímavým,“ dodal Čunek, jenž potvrdil, že se s Rafajem asi třikrát sešel. „Jednou v Senátu a dvakrát jsme se sešli jinak – jednou na mém úřadě a jednou jsem přijel za panem předsedou Rafajem,“ uvedl Čunek, že to celé vnímá jako „grázlovinu“ ze strany novinářů. „Redaktorka Jelínková mi zavolala a zeptala se, zda jsem se sešel s panem Rafajem, což jsem jí potvrdil. A oni do článku dali, že jsem přiznal setkání. Čeština má mnoho tvarů – já jsem se nepřiznával, já jsem jen odpovídal na otázky. Nemám, co bych tajil,“ sdělil.

Schůzky se, podle něj, uskutečnily letos a inicioval je Čunek. „Možná má někdo pocit, že žijeme ve státě, kde všechno klape, kde podáte žádost o stavební povolení, a že je vyřízeno všechno v termínech. Všichni lidé vědí, že to takhle ideálně nefunguje. A stejně tak si myslím, že je potřeba hlídat a prověřovat všechny úřady, jak můj krajský úřad, tak úřad pana Rafaje. A nám se stalo, že jsme soutěžili zakázku na dopravce na 11 miliard, na deset let, je to přelomová zakázka,“ podotkl Čunek a popsal, že firma, která se do soutěže vůbec nepřihlásila, dala podnět na ÚHOS, a ten to šetřil.

„Pak došlo k tomu, že integrovaný systém, který měl začít platit od 1. 1. 2020, začne platit kvůli tomu až 1. 1. 2021. Způsobí to nesmírné problémy. Tuto kauzu jsem řešil s panem Rafajem proto, že jsem se ptal, proč tuto věc řeší tak dlouho,“ dodal. Podle jeho slov je zkrátka třeba dohlížet na to, jestli úřady postupují tak, jak mají, a podle zákona.

