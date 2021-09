V troskách. Skandál se valí. Za covidová opatření hrozí velká pomsta

reklama

Již ze začátku rozhovoru je zřejmé, že jednak Legislativní rada vlády nevěděla, zda má ministerstvo data, kterými by opatření obhájilo. A tuto informaci neměl k dispozici dokonce ani Jan Knytl, vedoucí legislativního oddělení samotného ministerstva. „Samozřejmě jsme si vědomi toho, že většina těch opatření byla shozena právě díky absenci jasného odůvodnění.“ Výhrady k opatřením měl např. advokát a člen Leg. rady Jan Dědič.

Bývalý ministr spravedlnosti Kněžínek pak prozradil toto: „Vždycky jsem vnímal, že ta ochrana po první dávce se v podstatě zavedla, protože se to nestíhalo do léta, aby lidi mohli cestovat. Že to vlastně o žádné kvalifikované závěry úplně opřené není. Ale budiž, ale tím spíš když ta indická mutace je takovým rizikem a chceme teda tímhle způsobem zasahovat do práv.“

Obavy, že nařízení budou NSS zrušena, měl i ústavní právník Jan Kudrna. „Teď to říkám z důvodu ochrany instituce Legislativní rady vlády, že jsme poprvé vlastně zataženi do tohoto, a obávám se, že až dojde k soudnímu řízení, tak pokud nedopadne dobře, no tak pak se rozhoří samozřejmě politický boj ze všech stran, kde se zmíní: ‚Ale Legislativní rada vlády to projednala.‘ A pak budou dotazy, co jsme řekli a neřekli, takže doporučuju velkou striktnost a přísnost. A ať je to odůvodnění třeba na dvacet stránek. Ale ať tam jsou využita úplně všechna data i ze světa, která jsou,“ doporučil na jednání. Výhrady měl také profesor Wintr, který mínil, že plošná bezvýjimková povinnost nosit v práci respirátor též před NSS neobstojí.

A Jan Knytl přiznal, že opatření měla být náhradou za končící plošné testování zaměstnanců. „Ale máme-li splnit ten úkol, tak já prostě v tuhletu chvíli musím souhlasit s řadou těch připomínek, které tam padaly. Není to náhrada zcela dostatečná. O něco hůř odůvodnitelná než to plošné testování, které by v tomhletom ohledu možná mělo větší efekt. Ale jako bohužel, my tady píšeme něco na základě politického zadání, které není v tuhle chvíli pro nás měnitelné,“ pravil na nahrávce. A Kněžínek s ním soucítil. „Podle mě není možný to připravit na 18. na projednávání vlády s klidným svědomím, i kdyby to bylo bez odůvodnění,“ řekl. Překvapen tím, že opatření bylo na politickou objednávku, nebyl.

Diskutované opatření (testování po návratu z dovolené) nakonec nebylo ani předloženo a dle Reflexu bylo jediné, které bylo řádně předloženo Legislativní radě k posouzení právě kvůli stížnostem novinářů, že Ministerstvo zdravotnictví obchází legislativní proces.

Celá věc má dohru, jak zjistil server iRozhlas. Ministr Vojtěch přislíbil, že se proces schvalování opatření změní. Interní audit totiž odhalil hned několik pochybení. Odpovědní úředníci budou postihnuti finančně. Postih se bude týkat náměstka pro legislativu Radka Policara, který je formálně zodpovědný za přípravu opatření. „Bude mu sníženo jeho služební ohodnocení, což má dopad na jeho odměňování a plat,“ uvedl ministr. Dle iRozhlasu bude plat úředníka snížen přibližně o 20 % a není jasné na jak dlouho. Co jasné je, že se s úřadem loučit nebude.

Podle členky rady ČTK Angeliky Bazalové jsou zjištění v Reflexu a následné potrestání úředníka ukázkou toho, že „právní stát je v troskách“. „Co obětujeme svým strachům dál?“ ptá se.

Dle novinářky Markéty Dobiášové, která za investigativou Reflexu stojí, viník „sedí výš“ a není jím legislativní náměstek, kterému byl ministrem zkrácen plat.

Ministr zdravotnictvi @adamvojtechano už interním auditem vypátral viníka protiprávních nařízení. Dnes ukázal na svého legisl. náměstka, kterému prý strhne peníze z platu.

Také jsme pátrali. Sekce legislativního náměstka pouze plní příkazy „shora“. Viník sedí výš. https://t.co/soO5skbxDY — marketa dobiasova (@marketadobiaso2) September 16, 2021

ParlamentníListy.cz také získaly vyjádření advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové: „Domnívám se, že by mělo ihned začít konat státní zastupitelství a zahájit šetření pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci úředních osob. To, co vychází najevo, je neobhajitelné, a rozhodně to nelze vztáhnout pod pouhou politickou odpovědnost. Pokud se prokáže pravdivost toho, co bylo zveřejněno, a já se obávám, že to nebude jediné, jde jednoznačně o odpovědnost trestní. A to ani nedomýšlím navazující paragrafy o porušování povinností při správě cizího majetku, klamavou reklamu atd. atd. Zveřejněné lze označit i jediným neprávním pojmem – obrovský skandál.“

