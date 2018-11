VIDEO Babiš vystoupil se slzami na krajíčku. Mluvil o sebevraždě člověka. Víme, co se dělo předtím

Babiš v sicilském Palermu vystoupil pro ČT24 k novému vývoji v kauze Čapí hnízdo, když byl jeho syn zachycen na skrytou kameru a vypovídal o svém únosu do Ruska a na Ukrajinu. Emotivně se vyjadřoval o zdravotním stavu svých dětí a zaútočil na autory reportáže. Je to prý pokus destabilizovat politickou situaci. Parlamentní listy však mají i informace o ostatních členech ANO.

Po technických problémech s vysíláním Andrej Babiš pozdravil ze Sicílie a letmo zmínil příležitost, kvůli které se na slunném jihu Itálie nachází. Ale pak dodal, že všechny nepochybně zajímá to, co se děje v Čechách ohledně reportáže Seznamu.

Řekl, že netušil, že bude komentovat zdraví dětí v této situaci. Velmi emotivně, místy téměř plačtivě se vyjadřoval, že všichni rodiče s podobným trápením, čímž myslel duševní poruchy svých dětí, pochopí jeho situaci. „Dám život a zdraví za svoje děti," proklamoval Babiš několikrát. Řekl také, že jeho dcera Adriana Bobeková má již 20 let bipolární poruchu a vyzval, abychom si vzpomenuli na Karla Svobodu, který touto chorobou trpěl a v roce 2007 se zastřelil.

Podle Babiše jen bezcitní fanatici můžou zpochybňovat zdravotní stav jeho dětí. V reportáži jeho synovi podle něj kladli sugestivní otázky, aby dostali „ty správné“ odpovědi. „Vrchol hyenismu,“ označil Babiš natáčení psychicky nemocného skrytou kamerou a dodal, že jde o odporný útok. Všiml si načasování s tím, že 17. listopad se blíží a navíc je v zahraničí. Reportáž označil za kampaň. Dle Babiše není pravda, že jeho syn byl unesen, cílem je dle něj vyvinout tlak na orgány činné v trestním řízení, které prošetřují kauzu, kterou „si vymysleli novináři“. Opozice toho údajně využívá a svolává již několikátou mimořádnou schůzi. „Jaký by měli program, kdyby neměli Babiše?“ ptal se premiér. Řekl, že zmíněné orgány mají všechny informace a z jeho strany a jeho dětí se nedějí žádné obstrukce. Je to prý pokus destabilizovat politickou situaci.

Klub ANO o celé věci rokoval. Dle zjištění redakce bylo na klubu dusno, panovala značně nervózní atmosféra a byla znát nejistota, co teď bude.

Poslanci se toho ale moc nedověděli. „Faltýnek všem přečetl SMS od šéfa a pak hlavně padlo důrazně, že máme mlčet, držet hubu. Nikdo se k tomu nesmí vyjadřovat a na cokoli reagovat. Pak ještě, že všechno, co Slonková natočila, je špína, manipulace a hnusná kampaň. Toť vše v kostce,“ řekl PL pod podmínkou anonymity jeden z členů poslaneckého klubu hnutí ANO. Několik dalších tyto informace potvrdilo.

Na rozdíl od předchozích kauz spojovaných se současným premiérem je situace vůbec poprvé mimořádně vážná. Nikdo neví, co bude. Mezi poslanci ANO a funkcionáři v regionech se mluví o tom, že Seznam TV nezveřejnila všechno naráz a bude pokračovat. Tedy, pokud to bude potřeba. V kuloárech hnutí od úterního dopoledne kolují spekulace, že Babiš „to má za pár“.

Radost z toho nejspíš moc nikdo nemá, poslanci nevědí, co bude, zda by to znamenalo nové volby, či nikoli. Jak vše dopadne, se možná ukáže už v příštích dnech či hodinách.

