VIDEO Bartoš a Rakušan hubovali Babiše. Až z toho vypadl proud

Piráti a Starostové se rozhodli, že kampaň vezmou za jiný konec. Vyvracení dezinformací totiž voliče neláká a z původních 34 procent, které jim v březnu přisuzoval průzkum společnosti Kantar, spadli podle agentury Median v červenci ke 20 procentům.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, kandidát na premiéra, a předseda STAN Vít Rakušan proto natočili video, ve kterém se rozhodli veřejnosti říct, jaké plány s Českem vlastně mají.

„Ahoj, já jsem Ivan Bartoš a tohle je Vítek,“ představil oba předseda Pirátů při cestách po Kutné Hoře. Na rozdíl od Petra Fialy, kandidáta koalice Spolu - koalice ODS, a lidovců a TOP 09 - na premiéra, byli oba oblečení neformálně. Fiala chodí všude v saku a v košili s dlouhým rukávem.

„Řekli jsme si, že s vámi budeme pravidelně řešit, co nás štve, co nám zvedá tlak a takové věci, které je třeba opravit, aby tahle země zase měla budoucnost. Zaostáváme za zbytkem Evropy v úplně běžných věcech,“ konstatoval Rakušan s tím, že na vině je chaotické řízení státu vládou Andreje Babiše a ČSSD. „Třeba teď modernizace dálnice D1. Vláda bude stříhat pásky, blíží se volby, ale myslíte si, že ta D1 je opravdu dodělána? Třeba takový most u Mirošovic? Protihlukové stěny? Najednou se z projekty vzaly pryč, aby se ta páska mohla přestřihnout,“ tepal Rakušan vládu a speciálně vicepremiéra za hnutí ANO a ministra dopravy Karla Havlíčka.

Pánové přitom seděli u stolku v osvětlené kavárně.

„Hrozně nám vadí, jak stát buzeruje lidi. Buzeruje zbytečnými papíry, zbytečnými razítky. Určitě si všichni pamatujeme, jak stát umí zakleknout. Na podnikatele. Zničit jim jejich byznys. To se u nás v České republice děje docela pravidelně,“ pokračoval Rakušan v palbě do Babiše a ministryně financí za ANO Aleny Schillerové.

„A potom chceme vyšetřit, kdo otrávil Bečvu. A ejhle. To nejde. Zřídit vyšetřovací komisi, to je něco, na co se prostě a jednoduše nepřistoupí. Suma sumárum, žít v téhle zemi fakt není žádná velká radost,“ padlo od Rakušana.

Pak převzal štafetu znovu Bartoš a konstatoval, že Piráti a Starostové něco dokázali už jako opoziční poslanci. Zablokovali např. zákon, který nařizoval zvýšit podíl biopaliv v naftě a benzínu.

„Nejen že to byla naprostá pitomost, ale každýmu by to zvýšilo benzín a naftu až o 2 koruny. A kdo by na tom profitoval? No překvapení! Jeden z největších výrobců biopaliv v České republice je právě Agrofert. Firma, kterou pan premiér rozhodně nevlastní,“ poznamenal ironicky Bartoš.

Piráti a Starostové také chtěli prověřit zakázky z doby covidu např. na nákup respirátorů z Číny. Jenže ANO a komunisté to zablokovali. To pro Bartoše a Rakušana velké překvapení nebylo.

Ale jedno překvapení prý přece jen opravdu zažili.

„Chtěli jsme také projednat zákon, který by ukládal politikům a úředníkům, včetně těch z prezidentské kanceláře, evidovat schůzky a setkávání s lobbisty. A ten zákon se také neprojednal. Tentokrát ho zablokovaly hlasy TOP 09 a ODS. A to bylo vážně překvapení,“ prozradil Bartoš.

Něco se ale Pirátům a Starostům povedlo. Prý dokázali vystavit stopku tzv. energošmejdům.

Vedle toho se snaží bojovat s exekucemi. Vláda ANO a ČSSD s tím za osm let své vlády mnoho neudělala. Právě na exekucích se podle Bartoše ukazuje, že této vládě moc nezáleží na lidech.

Ukazuje se to prý i v Ústeckém kraji, kde ANO vládne a kde bude kandidovat do Sněmovny Andrej Babiš. „Já bych se chtěl zeptat Ústečáků, jak se jim žije v kraji, kde vládne ANO a kde v době covidové krize vakcíny dostaly přednostně nemocnice, které jsou napojeny na ANO,“ vypálil Bartoš.

A v tu chvÍli se to stalo. V kavárně vypadl proud.

„Ty vo*le, ANO strikes back,“ zahlásil šéf Pirátů v narážce na slavný díl ze série Hvězdných válek - Impérium vrací úder. „Tak se asi budeme muset přesunout ven,“ shodli se Vítek s Ivanem. A jak řekli, tak udělali.

Venku před kavárnou začali nanovo.

Bartoš připomněl, že se Babiš chystá vybudovat velké onkologické centrum v Praze a jedním dechem dodal, že podle expertů podobný moloch zhorší dostupnost zdravotní péče pro onkologické pacienty v dalších částech republiky.

„Plán vymysleli s ředitelem vinohradské nemocnice (exministrem zdravotnictví za ANO) Petrem Arenbergerem, který si ani nepamatuje, kolik vlastní v Praze nemovitostí. A co vymysleli? Že to bude místo traumacentra, které mělo být ve vinohradské nemocnici. A tomu říkám fakt promyšlený plán,“ rozcupoval Babišův nápad Bartoš. „Kvůli podobným plánům zemřelo v době pandemie těch 30 tisíc lidí. A to nám je vážně líto. Takhle to má tahle vláda promyšlené ve zdravotnictví,“ dodal.

Rakušan a Bartoš se shodli na tom, že na podobné projekty se mohou přisát pijavice, které korupci povýšily na systémovou součást fungování státu. Naznačuje to podle nich i deníček Jaroslava Faltýnka, šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO, který si zapisoval, kolik by z čeho kde mohlo kápnout. „Teď už se to děje veřejně, dřív se to ti politici snažili aspoň skrývat,“ kroutil hlavou Bartoš.

Tohle všechno by se podle Ivana Bartoše a Víta Rakušana mohlo změnit v říjnových volbách. Jen lidé musí k těm volbám přijít a spolu se Starosty a Piráty vrátit Česku budoucnost.

S @Vit_Rakusan jsme natočili první díl seriálu Otázky budoucnosti. Řešíme v něm zásadní témata, o kterých byste měli vědět. ??

O tunelech a překvapivě (ne)omezených kmotrech, o tom, kam mizí peníze pro zaostávající kraje naší země. #vratmezemibudoucnost https://t.co/HrcL8EnGSb — Ivan Bartoš ?? (@PiratIvanBartos) August 5, 2021

