VIDEO Chcete se obejmout? ptala se na Milionu chvilek. No, takto to dopadlo

Milion objetí pro demokracii

Česká republika má za sebou první krajský protest ze Štafety pro demokracii, kterou rozjelo hnutí Milion chvilek. Lidé v úterý večer demonstrovali na náměstí Republiky v Plzni. Koho nebavily řeči na pódiu, nudit se nemohl. Dostatek dění probíhal i téměř neviditelně v davu. Mezi lidmi například chodila slečna se zelenými plakátky a nečekaně je před náhodně vybranou dvojicí vystavila. Když dočetli a zareagovali – někdy s úsměvem, někdy udiveně – zeptala se jich: „Chcete se obejmout?“

Některé bouřlivé reakce se nám podařilo zachytit na kameru:

Napsaný text totiž obsahoval slova „Milion objetí pro demokracii“.

Masky? „Virus Babišismus se šíří v ČR“

Lidé mohli přijít v masopustních maskách, k čemuž je vyzývaly plakáty k akci. Někteří přišli třeba v roušce, třeba muž, který zároveň držel ceduli s nápisem „Virus Babišismus se šíří v ČR“ (viz titulní foto).

Mezi demonstranty občas ale proběhly i skutečné masopustní masky, dokonce i na chůdách.

„Koblihová maškara“ měla na zádech text protibabišovské písně: Masopust, masopust, vrať se ke koblihám a už je neopusť.

Veřejné protestní shromáždění zahájil mluvčí Milionu chvilek Benjamin Roll.

Vystoupila také vtipná aktivistka Jana Filipová, která zmínila, že si nepřipadá jako hrdinka.

Dorazil také Michal Bláha z organizace Hlídač státu. „Demokracie vyžaduje, aby se o ni pečovalo. To samé stát. Stát je totiž služba, kterou si platíme z daní. Je tu pro nás, nikoli my pro něj. Proto je důležité, aby stát nakládal s našimi penězi co nejvíce transparentně. A o to se snažíme v Hlídači státu, ukazovat, za co stát utrácí peníze, s kým obchoduje a jestli se tak děje podle zákona. Ale pozor, neexistuje dělení stát a my. Stát jsme my všichni. Pokud se nám tedy něco nelíbí, nejlepší způsob jak to ovlivnit, není nadávat na to, ale snažit se to změnit,“ objasnil lidem. Vystoupili dále slameři Anatol Svahilec a Sufjan, na pódiu se objevili také Eva Volfová a Jan Valdman z plzeňské občanské sítě pro)(hnutí.

V davu bylo možné spatřit i protikorupčního bojovníka Leo Steinera, který byl nedávno přitlačen k odchodu ze státního úřadu, protože odmítl proplatit dotaci Agrofertu. „Jsem z Lounska, ale přijel jsem pomáhat Milionu chvilek,“ prozradil ParlamentnímListům.cz, než se šel převléknout do žluté reflexní vesty a rozdávat odznaky a podobně.

Protikorupční bojovník Leo Steiner (vpravo) už na svou zodpovědnost několikrát „doplatil“ politickým vyhazovem... Foto: Lucie Bartoš