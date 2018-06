VIDEO Co to je? To jsou špekáčky. Tady to smrdí. Ty děláš hovno... Pražští mládežníci přijeli „makat“ na vesnici mezi „hloupé lidi, které nic nezajímá". Takto to dopadlo

Jací jsou podle účinkujících lidé z venkova? „Jsou sociálně a kulturně níž, protože na tom venkově není té kultury třeba tolik, jako v hlavním městě,“ řekl Petr. „Většinou lidi, co se živí rukama, a ta průměrná nebo spodní vrstva lidí,“ míní Mike. „Nechtějí se nic naučit, nic je nezajímá, mají ten svůj venkovský život,“ myslí si Klára.

Mike a Klára si na jeden den vyzkoušeli, jaké to je být řezníkem v menším družstvu v Mrákotíně u Hlinska. Renato, Sharlota a Petr pro změnu pojedou pracovat s rybami do jihočeské Blatné. V rybárně musí ryby očistit, vykuchat a předtím samozřejmě usmrtit. Petr se na to příliš netváří. Podobné to bude v drůbežárně v Mrákotíně. Tam kuřata pověsí hlavou dolů, omráčí proudem a poté podříznou.

Mike omračuje kuře. (repro ČT)

Mike se do práce s kuřaty pustil s vervou. „Vstávej,“ mluví ke kuřatům. Chytat do rukou se mu je příliš nedaří. Co není v rukou, to se snaží nahradit aktivitou. Uspávat kuřata pomocí elektrického výboje se naučí, s otevřením krku už to taková sláva není. Namísto provedení jedním tahem krk pižlá sem a tam. „Ježišmarjá fuj, se mi poblil do ruky,“ hlásí Mike svou první zkušenost s usmrceným kuřetem. Zaměstnanci na něj koukají s rozpaky. Kouká také Klára, kterou celá anabáze v drůbežárně děsí. Zatím na práci ani nesáhla. „Myslela jsem, že bych to zvládla, ale když jsem tam pak viděla ty kuřata jak trpí, tak bych pak asi neměla dobré spaní, kdybych žila s pocitem, že jsem tady někoho podřízla,“ řekla Klára.

Klára se děsí práce s kuřaty. (repro ČT)

Klára odmítla podřezávat kuřata, dostala místo toho za úkol vybírat vnitřnosti. „To je hnus, já se bojím tam šáhnout,“ pohoršuje se Klára nad strkáním ruky v gumové rukavici dovnitř kuřete. „Všechno vytáhnout, játra i srdíčko,“ radí jí pracovnice na lince. „Fuj, tam je krámů,“ konstatuje Klára. Mikovi jdou pracovní úkoly lépe, nebojí se jich, ale všechno mu trvá neskutečně dlouho. Když Mike pižlá kuřatům pařáty, jeden z pracovníků se na to už nemůže dívat. „Nejde to. Půjč mi to, já ti ukážu, jak to jde,“ říká, bere do ruky dvě kuřata a rychlým pohybem je zbavuje pařátů. „Já vás tady zdržuju, jo,“ odtušil Mike. „Neměl jsem s tím morální problém, ale moc mi to nešlo manuálně. Než jsem se do toho dostal, tak mi to chvilku trvalo,“ řekl Mike na kameru o práci v drůbežárně.

V rybárně zabíjí stroj. Renata se zajímá o jednotlivá tlačítka na velké mašině uprostřed haly a s potěšením je mačká. Kuchat ryby už ale budou muset mladí lidé vlastníma rukama. „Napářem, roztáhnem, vyndáme, jo,“ ukazuje mladým pracovník závodu krok po kroku, jak se s rybou pracuje. Petrovi se moc nelíbí, když má rybám sekat ploutve. Soustředěný výraz má především v obličeji. „Měli jsme tu i horší adepty, ale celkem jim to jde. Celkem to odsejpá a je to v pořádku,“ hodnotí vedoucí směny dosavadní snahu trojice dospívajících, kteří za ním poprvé v životě zpracovávají ryby.