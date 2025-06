Trump o Macronovi: Emanuel se vždycky plete

Během 16. a 17. června 2025 se v kanadském Kananaskisu konal 51. summit skupiny G7, tedy skupiny největších světových ekonomik. Patří mezi ně Kanada, Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Velká Británie a Spojené státy, zastoupená je také Evropská unie.

Summitu se zúčastnili světoví lídři, mezi nimi i britský premiér Keir Starmer, kanadský premiér Mark Carney, japonský premiér Šigeru Išiba, německý kancléř Friedrich Merz, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, americký prezident Donald Trump i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Jedním z hlavních témat summitu byla nová válka na Blízkém východě, konflikt mezi Izraelem a Íránem.

Lídři skupiny G7 se shodli na společném prohlášení, ve kterém vyzývá k deeskalaci izraelsko-íránského konfliktu. „Naléhavě žádáme, aby řešení íránské krize vedlo k širšímu zmírnění nepřátelství na Blízkém východě včetně příměří v Gaze,“ stojí v prohlášení, ve kterém lídři potvrzují právo Izraele na svou obranu. Za hlavní zdroj regionální nestability a teroru lídři G7 označují Írán.

Tisková mluvčí amerického prezidenta Trumpa, Karoline Leavittová, na platformě X v podvečer prvního dne summitu oznámila, že Donald Trump se druhého dne summitu již nezúčastní a vrací se zpět do Washingtonu.

„Mnohého se podařilo dosáhnout, ale kvůli dění na Blízkém východě prezident Trump dnes po večeři s hlavami států odjede,“ uvedla tisková mluvčí.

President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State.