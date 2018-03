VIDEO Další řidič použil auto jako zbraň. V rušném nočním klubu na jihu Anglie nastal chaos

V Gravesendu na jihu Velké Británie najel v noci na dnešek řidič osobního automobilu do rušného nočního klubu. Zranil několik lidí. Policie ho zadržela a obvinila z pokusu o vraždu. Informuje o tom BBC s odvoláním na další britské zdroje.

Hosté jednoho z nočních klubů v britském městě Gravesend zažili v noci na dnešek noční můru. Krátce před půlnocí se mezi ně vřítil řidič s autem a několik lidí zranil. Návštěvníci klubu zpanikařili a dali se na útěk. Do té doby poklidnou noční zábavu vystřídal křik a chaos.

Celý článek v angličtině naleznete zde.

Policie hrabství Kent na jihu Anglie oznámila, že útočníkem byl muž, který se v noci ze soboty na neděli zapojil v klubu do hádky a nakonec byl požádán, aby raději odešel domů. Zdá se však, že se v muži vařila krev a místo toho, aby skutečně v klidu odešel domů, dokráčel jen ke svému vozu, nasedl do něj a vřítil se s ním do klubu. Rozjel se tak rychle, že vozem odhodil několik lidí.

Nastala panika, kterou někteří hosté zachytili na videu. Záběry kolují po sociálních sítích. Kromě policie na místo dorazili hasiči a záchranná služba. Přesný počet zraněných však není znám. Policie odmítla zveřejnit jakékoli podrobnosti. Jisté je jen to, že došlo k zadržení řidiče a bylo mu sděleno, že je podezřelý z pokusu o vraždu.

autor: mp