VIDEO „Do ha*zlu, migranti!“ Český kamioňák ve Francii unikl z léčky. A natočil policejní zátah

Na trasu, která je kamionovou dopravou hojně využívána pro svou blízkost k trajektům a Eurotunnelu mezi kontinentem a Velkou Británií, se však nedostane, jelikož jej v ostré pravotočivé zatáčce s maximálně povolenou 30km rychlostí zničehonic čeká dopravní značení rozmístěné uprostřed cesty.



Překvapený řidič prudce zpomalí a osvětluje, odkud vítr fouká. „Do hajzlu! Migranti!“ zvolá. Rychle přeřadí zpátečku a po krátkém couvání rozráží barikádu z dopravního značení nárazníkem kamionu. „Dobrý, odsrala to značka. No… A nevím, jestli jsem ho nepřejel. Každopádně utíkali,“ komentuje šofér a ihned se na plný plyn pokouší co nejrychleji dostat z blokovaného přípojného pruhu. Fotogalerie: - Uprchlíci se valí do Evropy

„Dobrý, jsem z toho venku,“ oddechne si po chvíli jízdy po dálnici A16 ku Calais. Přestože kamion zřejmě manévrem mohl utrpět lehké škrábnutí, řidič to s chladnou hlavou přechází: „Asi jsem odřel předek… Mrdám to…“



Incident se podle data palubní kamery odehrál na konci letošního května.

Na dalším videu můžeme spatřit, co by zřejmě následovalo, kdyby řidič neznalý léčky zastavil a šel značení odklidit ručně. Můžeme vidět otevřený přívěs jiného řidiče, který se chystal nalodit, avšak místo toho musel zůstat stát, jelikož měl v korbě několik migrantů. Jak kamioňák komentuje, tak parkoval na nesprávném místě.



„Kdo říká, že to polevilo, tak tady jasně vidíte, že nic nepolevilo,“ říká dále při záběrech, kde za pomoci policistů vyskakují migranti z nákladového prostoru.



„Když by je našli v Anglii, tak za každého jako řidič zaplatíte 600 liber,“



„Konec Německa a celou Belgii absolutně nestavět. Aby vám tam nalezli, tak si stačí jenom odskočit si na benzínce,“ varuje.



A co s chycenými migranty bude po jejich chycení při činu v přístavišti? „Odvezou je za bránu a tam je vypustěj,“ podotýká.

Pokuty mohou být i značně vyšší, a často vzniká i škoda na voze či nákladu. „Když se vám tam prořežou třeba plachtou, tak to nikdo neřeší. Nebo nějaké škody na nákladu, když způsobíte, tak to Francouzi neřeší vůbec. Pokud na to přijdete před bookací (odbavením), tak je to ještě na francouzské straně, ale když až za bookací, tak už se to bere jako území Británie, a tam už hrozí postihy 2000 liber za migranta,“ popisoval před časem pro Český rozhlas jeden z řidičů kamionu komplikace, se kterými se on a jeho kolegové pravidelně setkávají při přejezdu do Velké Británie.



Řidičům podezřelým z organizace nelegální migrace do Británie u soudu hrozí až 14 let vězení nepodmíněně. Ale i ve Francii se musí mít motoristé na pozoru. V prosinci loňského roku byl řidič Jiří Sagan odsouzen za pašování 15 migrantů z Iráku. Ti mu do nákladního vozu, dle jeho slov, vlezli bez jeho vědomí. Soud jeho argumenty nevyslyšel a dal mu dva roky natvrdo. Psali jsme: Českému řidiči, kterému vlezli migranti do kamionu, ve Francii ještě zpřísnili trest. Zdechovský to těžko rozdýchává

Přepadávání projíždějících kamionů i osobních vozů je v oblasti kolem přístavu Calais velice časté. Poměrně často dochází ke zranění projíždějících řidičů, ale i samotných migrantů. Fotogalerie: - Paříž bez uprchlíků

Řidiči projíždějící touto oblastí musí mít stále na vědomí, že se jejich poklidná jízda po dálnici během minuty může zvrátit i v boj o život. Co se na území okolo Calaiské úžiny děje kupříkladu shrnul britský motorista Rhys Williams – byl v časných ranních hodinách roku 2016 přepaden, když projížděl Calais. Obyvatelé zdejšího uprchlického tábora na jeho vůz začali házet velké kusy betonu a snažili se ho všemožně zastavit. „Přes cestu položili stromy a větve, abych nemohl projet dál. Nad hlavami mávali motorovými pilami a policie byla naprosto bezradná,“ vyjevil. Psali jsme: Ve Francii uprchlíci málem zabili řidiče. Policie byla bezmocná Psali jsme: Migranti? Všichni v EU musí přijmout, zopakoval mocný Němec, kolega TOP 09 a KDU-ČSL Betonové „obludy“ z náměstí jsou fuč. Konec terorismu? Ne, byly úplně na... Menšiny, pomníky, uprchlíci. Neuvěříte, co řekl bývalý šéf Zelených. I o svém otci Migrační rvačky ve Francii: Radši snesu Babiše než tohle, přišlo z nečekané strany. A je toho víc

