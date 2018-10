VIDEO Ještě jedno vystoupení Andreje Kisky v Praze. Dost nezvyklé

V neděli 28. října 2018 slavila naše republika sté narozeniny. Občané výročí slavili po celé zemi, každý po svém. Prezident Miloš Zeman vyznamenal ve Vladislavském sále Pražského hradu na 41 žen a mužů, byli mezi nimi padlí čeští hrdinové z Afghánistánu, zabití hrdinové druhé světové války i jeden z hrdinů roku 1968. Vedle těchto lidí dostali státní vyznamenání také politolog Zdeněk Zbořil, publicista Erik Best nebo slovenský miliardář Pavol Krúpa.

Fotogalerie: - Roma Pride 2018

Anketa Jste hrdí na Českou republiku? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 3109 lidí

Skupina lidí stojící před Pražským Hradem směrem k Vladislavskému sálu křičela: „Hanba a styďte se!“ Za co by se oceňovaní měli stydět? Prý za to, že přebírají vyznamenání právě z rukou Miloše Zemana.

Ale všechny oslavy se netočily jen kolem Pražského hradu. Občané oslavovali sté narozeniny republiky na Václavském náměstí i v pražské Lucerně. Zaplněný sál jásal a s interprety zpíval jednu píseň za druhou. Hromový pokřik a burácející potlesk se však ozval ve chvíli, když Michael Kocáb oznámil, že na pódium přichází slovenský prezident Andrej Kiska.

Ten za víc než vlídné přijetí poděkoval a pronesl k lidem pár vět. „(Milan Rastislav) Štefánik říkal, že ti, kteří si myslí, že za ně svobodu vybojují jiní, si tuto svobodu možná ani nezaslouží. My, nebo vy, kdokoliv z vás si myslí, že za něj lepší Česko nebo Slovensko vybojuje někdo jiný, možná přemýšlí špatně. My všichni musíme udělat něco proto, aby Česko i Slovensko byli krásnými zeměmi se sebevědomými lidmi. Krásný večer,“ rozloučil se slovenský prezident. Na cestě z pódia ho provázel další hromový potlesk.

Psali jsme: Rusko není hrozba, řekl Babiš. Zeman řekl dvakrát „blbec“ a vysmál se v ČT demonstrantce Ti, kteří nic nedokázali, šli po roce 89 po mně. Karel Gott provedl zásadní zpověď Neviděl bych to černě, zahlásil Radek Banga na Václaváku. Přidal se Dominik Hašek... Více zde „Pozor na ně, mají medaili od Zemana,“ řvali před Hradem. Medaili mají i Zdeněk Zbořil a Lenka Procházková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp