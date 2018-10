VIDEO Kalousek v přítomnosti Němcové: Miluji Václava Havla, ale...

„Hledáme naději a způsob, jak se z té situace dostat ven,“ začala svůj projev o stavu české demokracie Miroslava Němcová (ODS). „Jsem přesvědčena, že ta otázka je správně položena, a sama cítím, že demokracie v Česku je ohrožena hned v několika rovinách. Už to, jak byla zkonstruována současná vláda, která nemůže fungovat bez podpory KSČM, nás oslabuje například v zakotvení ve strukturách NATO,“ posteskla si Němcová a dodala, že naše pozice v NATO slábne.

„Samozřejmě se také dívám na akce prezidenta republiky, který pozvolna přesměrovává ty akcenty zahraniční politiky směrem k Rusku a Číně. Vidím také oslabení v tom, co dříve nebylo tak běžné, jako například posilování role prezidenta a evidentní pakt premiéra s prezidentem republiky,“ pokračovala Němcová. Vadí jí také osobnost premiéra Babiše, a to z důvodu jeho trestního stíhání a také údajného posilování Babišova vlivu v rámci české justice. Za základní problém považuje Němcová udržení prozápadního směřování České republiky včetně ukotvení státu ve strukturách NATO a EU.

Ke slovu se dostal i poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09). „Když se mě zeptáte, co je hlavní společenský problém, tak můžeme mít tisíckrát dokonalé demokratické instituce a procesy, ale pokud v té architektuře nebude dostatek aktivních občanů, kterým to není jedno a uvědomují si hodnotovou náplň demokracie, tak tu demokracii mít nebudeme,“ prohlásil Kalousek a byl odměněn potleskem sálu Staroměstské radnice. „Ono jich, upřímně, vždycky bude menšina. Je tu ale bazální předpoklad, že existuje menšina lidí, kterým to není jedno. Pojďme se s nimi bavit, jak to udělat,“ burcoval Kalousek.

„Ta otázka zní konkrétně, co vy, Miroslave Kalousku, pro to můžete ze své pozice momentálně udělat,“ zeptal se Kalousek sám sebe na to, jak lze přispět k ochraně demokracie. „Zásadní úkoly vidím ve dvou bodech. První je udělat něco s tou strašlivou roztříštěností a hašteřivostí té demokratické politické strany. Já nejsem kritik, ale spoluviník. Jen říkám, že se s tím něco musí udělat,“ řekl Kalousek a připomněl svůj návrh z konce roku 2016 na společnou kandidátku středopravých stran. Vládu by tehdy prý nesestavoval Andrej Babiš, nýbrž Petr Fiala.

„Demokratické síly by v těch zásadních věcech měly umět najít společný postup. Toto je náš společný úkol a musíme najít nějakou platformu. Já politiku dělám 27 let. Po 25 letech jsem najednou vytřeštěně zíral na to, že zásadní prioritou je to, zda tu budeme mít právní stát a demokracii a jestli vůbec budeme mít nějaké prostředí, kde budeme moci svádět ten ideový boj mezi pravicí a levicí,“ přibližoval svůj pohled Kalousek.

„Ten druhý úkol je, zda dokážeme překročit ten příkop mezi občanskými aktivitami a mezi politickými stranami. Miluji Václava Havla a budu si ho vždy strašně vážit za jeho zahraničněpolitický směr, díky tomu jsme v Evropské unii. Znovu ale tvrdím, že jedno z dědictví po člověku, před kterým budu vždy mlátit čelem o zem, je negativní přístup veřejnosti k politickým stranám. To on měl a do té veřejnosti to implantoval. Vidím to jako strašný problém,“ posmutněl Kalousek. Podle něj nejsou lidé schopni četné protesty v ulicích měst přetavit v reálný politický výsledek.

„Chtěl bych demonstrovat potřebu té diskuse… tu diskusi musíme vést. Ten společný jmenovatel je dobrá vůle. V tom Starém zákoně, ne že bych vám chtěl fušovat do řemesla, pane faráři,“ obrátil se Kalousek směrem k přítomnému faráři Rumlovi, aby poté pokračoval: „Ale v tom Starém zákoně je krásný příběh, kdy je Mojžíš vodí po té poušti a oni mu říkají: ‚Tak kdy už nás konečně někam dovedeš, ať můžeme být svobodní?‘ A on říká: ‚Svobodní nebudete tehdy, až budete mít vůdce. Svobodní budete tehdy, až budete mít zákony a nebudete potřebovat vůdce.‘ Bez ohledu na to, jestli to máme levicově, nebo pravicově, liberálně, nebo konzervativně, více zeleně, méně zeleně, tak prostě musíme všichni společně trvat na tom, že chceme vládu práva,“ burcoval Kalousek obecenstvo za pomoci citací z Bible.

Poté Kalousek zkritizoval současné poměry v Maďarsku. „Maďaři za to nemůžou, za to může Orbán. Ale tam jsou momentálně porušována pravidla právního státu. A my prostě nesmíme dovolit porušovat pravidla právního státu,“ prohlásil na adresu maďarského premiéra a dočkal se potlesku.

Pak si opět vzala slovo Miroslava Němcová, aby hovořila o společnosti. „Je dramaticky rozdělená. Mohu si říct, že je to vliv prezidenta, který na tom vystavěl jednak svoji kampaň a jednak celé svoje setrvání v úřadě, to rozdělení mu vyhovuje,“ řekla Němcová na adresu Miloše Zemana. Podle ní je ale chyba v každém z obyvatel Česka. „Nevnímáme tak silně to, co je úplně základní předpoklad, abychom mohli fungovat jako společnost. A to je právě to demokratické prostředí, demokratický provoz a co největší míra svobody každého jednotlivce,“ pokračovala poslankyně za ODS. Podle ní část české společnosti demokracii ani nechce.

autor: mak