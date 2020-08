VIDEO: „Kdyby to vyšlo...“ Svěrák chtěl Schwarzenbergovi pomáhat na Hradě. Slyšel by ho celý národ

reklama

Předvolební klip byl celkem rozdělen do tří dílů. První z nich vyšel pod názvem „nedostatky“, v něm Svěrák otevírá téma prvního prezidenta České republiky Václava Havla: „My, co jsme měli rádi prezidenta Havla a neseme tu nálepku pravdoláskařů, nemáme mezi prezidentskými kandidáty moc na výběr. Já bych chtěl za prezidenta vás, ale jak to udělat, aby vás chtěli za prezidenta i ostatní?“ tázal se Schwarzenberga herec, jenž do té doby žadnému politikovi veřejně před prezidentskými volbami podporu nevyjádřil. „To bych také rád veděl, řekněte to jiným,“ poznamenal krátce kníže. Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 2% Ne 97% Podle toho kdo 1% hlasovalo: 6576 lidí

Svěrák pak směrem ke Schwarzenbergovi poznamenává, že jeho „první nedostatek je, že má dostatek“. „Znamená to, že jste bohatý, u nás se to odpouští jenom sportovcům...“ poznamenal. Schwazenberg vtípkuje, že je to nespravedlivé, jelikož se sportovcům odpouští nejen to, že mají peníze, ale mají i nejkrásnější holky.

Následně zaznívá i narážka na Schwarzenbergův urozený původ, jenž rovněž Svěrák zařadil mezi jeho nedostatky. „Kdybyste byl zchudlý šlechtic, bylo by to mnohem lepší, nedalo by se s tím něco dělat?“ zajímal se Svěrák. „No, mohli by mě zase jednou okrást, to už se nám několikrát stalo,“ odvětil kníže s tím, že toto umění je v Česku na vysoké urovni.

Anketa Který moderátor talk show je lepší? Jan Kraus 4% Karel Šíp 61% Ani jeden 35% hlasovalo: 6727 lidí

Jako další knížeti bylo Svěrákem vyčteno jeho usínání při projevech. „Víte, při některých projevech je usnutí výraz duchovní imunity. Kdybyste to musel celý čas poslouchat, tak na to onemocníte,“ argumentoval kníže, že tak činí ze zdravotních důvodů.

Druhý díl Schwarzenbergova předvolebního klipu byl naopak zaměřen na jeho „přednosti“.

„Zavidím vám, že umíte cizí jazyky, jaké všechny umíte?“ zněla první Svěrákova otázka. „Zabil či zapomněl jsem svou ruštinu. To je veliká nevýhoda. Je to krásný jazyk,“ zalitoval kníže, podle kterého většími talenty na cizí jazyky oplývají jeho souozenci. Sám se domluví v češtině, v němčině, v angličtině a zvládá číst francouzské texty.

Jako další přednost vyzdvihl Svěrák Schwarzenbergovy diplomatické zkušenosti. „Jak vidí cizí diplomaté českou republiku?“ tázal se. „Diví se, co se tu děje, jsou zklamaní. Na začátku byla krásná sametová revoluce, pak se to zvrtlo. Prosluli jsme korupcí a tunelováním,“ konstatoval kníže v předvolebním videu z roku 2012.

„Používáte selský rozum,“ vypíchl Svěrák další politikův klad s doplňující otázkou, jak se tímto selským rozumem dívá na Evropskou unii a náš vztah k ní. „Neuvědomujeme si, že jsme obklopeni státy Evropské unie a že naše ohromná šance je toho využít. Že budeme v EU aktivní a budeme hájit své zajmy,“ zdůrazňoval kníže, že je třeba brát na vědomí, že jsme část tohoto velkého celku a neuvažovat v duchu „my a Evropská unie“.

Zdůraznil, že Evropská unie je od samého začátku svého založení politický projekt, nikoliv hospodářský. „O to jde, abychom se více a více spojili,“ konstatoval kníže.

Ve třetím díle, který vyšel pod názvem „prezident“ se Svěrák dotazuje na Schwarzenbergovy hodnoty a ideje.

Na přetřes přišla otázka, jak moc je pro Schwarzenberga důležitý sociální smír: „Nesmírně důležitý. Když je společnost rozdělená, národ skončí blbě. Největší obavu mám teď z toho, že se nesmyslně dělíme podle pravice a levice, když nikdo neumí definovat, co je pravice a levice. Jen si mlátíme hesla o hlavu, aniž bychom věděli, co to vlastně znamená,“ sdělil svůj názor kandidát na prezidenta za TOP 09.

„Důležitý cíl, o kterém by se mělo více mluvit, je, že aniž bychom naší zemi zadlužili více, musíme se starat o to, aby na to chudší nedoplatili při hospodářské krizi více,“ doplnil kníže.

Rozpovídal se i o tom, co je jedním z hlavních úkolů hlavy státu: „Prezident má málo exekutivních pravomocí v České republice. Má ale pořád ještě možnost vlivu a ten je pozoruhodně veliký. Právě ten lze využit buď k rozdělení společnosti, nebo k jejímu stmelení. Já bych preferoval to druhé,“ uvedl Schwarzenberg.

Státníkovi podle něj nesmí chybět také humor: „Nechce-li se zbláznit... především se musí umět smát sám sobě, to je to nejdůlěžitější,“ pravil kníže, kterému Svěrák v závěru slíbil, že poté, co vše mu o sobě pověděl, se rozhodl, že v prezidentských volbách dá svůj hlas právě jemu.

