VIDEO Kecy! Sloužíte cizině. Babiš vyjel kvůli EU, bude válka o peníze

reklama

Anketa Líbí se vám zatím kanál CNN Prima News? Líbí 2% Nelíbí 93% Zatím jsem nesledoval(a) 5% hlasovalo: 10975 lidí



Vozidla UAZ 469 se začala vyrábět roku 1971 a dodnes jsou v naší armádě hlavním opěrným bodem, co se týče terénních vozů. Za jejich problém by se dalo označit, že nezvládnou cestu ani k hranicím naší republiky a zpět. „Teď v rámci hlídání hranic tam jeden takový UAZ, nebo dva dokonce zůstaly a už se ani asi nepohly,“ povzdechl si premiér nad stavem armády.



Druhá část videa se týkala především zdravotnictví, rekreace a lázeňství. Babiš rozebíral zejména hrozbu onemocnění rakovinou v dnešní společnosti, načež následovaly školy v přírodě. Ministerský předseda by byl rád, aby stát přispěl na jejich konání každému žákovi. V praxi by tak každý žák, který by odjel na školu v přírodě, měl získat přibližně dva a půl až tři tisíce. Podle Babiše to pomůže „každému“ a sčítal žáky, rodiče i podnikatele.

Celé video můžete zhlédnout zde:



U lázeňství by chtěl také příspěvky. Na léčení se chystá jednat o příspěvku dvou tisíc každému. Vyzval též, aby občané pomohli Karlovarskému kraji a jeli do tamních lázní „utrácet peníze“.



Rád by také pomohl zvýšit porodnost u nás. Chce proto pomoci lidem, aby mohli mateřství skloubit s prací i měli dostupné bydlení.



Investice se prý kvůli koronavirové krizi nezastaví a do konce roku má být hotová oprava dálnice D1, příští rok pak i oba úseky D11.

Fotogalerie: - S Angelou v Berlíně

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posledním tématem, kterému se premiér věnoval, bylo jednání V4 s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, kde se řešily i možné společné evropské dluhopisy. „Stát nemá žádné peníze! To jsou vaše peníze! Peníze daňových poplatníků!“ započal a upozornil, že není ochoten ručit za dluhy dalších států, které špatně hospodařily. „Nechť si půjčí eurozóna! My si taky půjčujeme,“ rozčílil se. „Nevidím důvod reagovat na kecy různých lidí, kteří pracovali ve službách jiných států, a ne České republiky, i když to mělo být naopak,“ dodal.

Psali jsme: „Takže opozice rozjela volební kampaň!“ Michálek v Partii rozdráždil Benešovou Vláda chystá žalobu na EU. Kvůli dotacím pro Agrofert, hlásí rozhlas Platit za Itálii? To by Češi dopadli... Sorosův nápad by byl výhodný hlavně pro něj. Hana Lipovská má i dobrou zprávu pro ty, co nechtějí euro Žebráci, flákači... Rozklad v EU. Hádky národů, píše Kechlibar. Toto ještě nebylo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.