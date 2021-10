VIDEO Klima-protest: Zadek si přilepili k silnici. Jela sanitka. Řidiči si je podali

reklama

Deník New York Times připodobňuje tuto situaci k sedmdesátým létům ve Velké Británii, která také nepatří k období, na které by bylo Spojené království hrdé, zvláště na takzvanou „Zimu nespokojenosti", kdy stávky a nepokoje na čas odstavily od moci vládnoucí Labour Party. Příznivci Evropské unie považují problémy Velké Británie za následek brexitu, jiní za hlavní příčinu označují pandemii covidu a návrat do normálu. Problémy jsou zejména s nedostatkem řidičů.

Podle článku agentury Bloomberg nemůže premiér Boris Johnson sedět jedním zadkem na dvou židlích. Bude si muset vybrat, zda bude nadále prosazovat tzv. udržitelnost, tedy snižovat uhlíkové emise, nebo zda se rozhodne zasáhnout proti vysokým cenám. V Británii už navíc někteří poskytovatelé energií zkrachovali nebo v očekávání krachu ukončili činnost. Ministr pro obchod už se nechal slyšet, že podporu státu tyto firmy nedostanou.

A do této situace přichází další rána pro Londýn. Dle stanice Sky News i toto město zasáhly ekologické protesty. Přibližně padesát demonstrantů z hnutí Insulate Britain (Zateplete Británii – pozn. red.) se dnes přilepilo k tunelu a k dalším komunikacím, které tvoří dopravní tepny velkoměsta. A to v dopravní špičce. Nenechali se obměkčit ani ženou, která je žádala, aby uvolnili cestu pro sanitku, kterou jela její 81letá matka. Jeden z aktivistů uvedl, že už zkoušeli pochody, demonstrace před parlamentem, psát poslancům, ale někdo si jich všimne jen když zablokují silnici. „Vláda musí akutně snížit emise a zateplení domů je nejekonomičtější řešení,“ tvrdí aktivista z hnutí, které chce po vládě, aby zateplila 29 milionů domů do roku 2030. Dle videí řidiči některé demonstranty odtáhli sami, aby umožnili průjezd sanitce. „Jede sanitka, ty blbej č*****, uhni z cesty,“ zaznělo například.

BREAKING: Furious motorists and a paramedic crew have pulled Insulate Britain activists out of the road at Wandsworth Bridge. More follows… pic.twitter.com/Ph6mxKiZTF — talkRADIO (@talkRADIO) October 4, 2021

Dle Sky News se britská ministryně vnitra Priti Patelová chystá pro aktivisty – narušitele dopravy zavést přísnější tresty, tedy pokuty bez vrchní hranice a až šest měsíců vězení. Policie by navíc měla právo aktivisty zastavit a prošacovat, zda u sebe nemají něco, čím se mohou připoutat. Zatím mohou aktivisté dostat pokutu do maximání výše tisíc liber (necelých 30 tisíc korun) a ministři mají pocit, že to neodpovídá škodám, které aktivisté zastavením dopravy způsobují. Dodejme, že i v Česku se někteří aktivisté přilepují k silnicím. Ovšem britští aktivisté prohlašují, že ani to jim v protestech nezabrání. „Více se bojíme toho, že kvůli klimatické změně přestane vládnout právo a pořádek než soudních příkazů a vězení,“ vzkázali.

Kdo naopak požaduje přísné potrestání a okopává konzervativní vládě kotníky je bývalý europoslanec Nigel Farage. „Čtyři hlavní vjezdy do Londýna blokuje dav z Insulate Britain. Silná slova Priti Patelové (min. vnitra) a Borise Johnsona nevedla k ničemu. Zatkněte je, obviňte je a zavřete ty ekoteroristy hned!“

The four main entrances to London are currently being blocked by the Insulate Britain mob.



Tough talk from Priti Patel and Boris Johnson has led to nothing.



Arrest, charge and imprison these Eco-terrorists now! — Nigel Farage (@Nigel_Farage) October 4, 2021

