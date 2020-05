VIDEO Pí*o! Pavel Novotný se natočil, jak si vyřizuje účty s novinářkou

reklama

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 7733 lidí



Vyjádřil se i ke své policejní ochraně. „Nevím, jestli víte, že moje policejní ochrana, která stojí 400 tisíc korun denně, se neplatí z peněz daňových poplatníků všech, ale jenom voličů SPD, ANO, KSČM,“ tvrdí na videu.



K akci policie a protichemické jednotky na řeporyjském úřadě, která nastala kvůli neznámé látce, jež přišla starostovi v dopise, podotkl, že běžně kvůli dopisům bezpečnostní složky nevolají. „Tady se stalo, že přišel dopis podřízený, že jí zabijou děti, ona to ani neohlásila,“ řekl.



Naznačil, že si máme představit, co se tak asi muselo udát, „když se dělo to, co se dělo“. „Spousta vtipálků o tom nemá představu,“ doplnil při jízdě k řezníkovi, kde se rozhodl občerstvit.



Opět se pustil i do editorky webu Expres.cz Barbory Koukalové. „Zdravím tu píču Koukalovou, která bude zase psát nějaký články z mého Facebooku…“ opřel se vulgárně do novinářky. Následně poznamenal, že těmito slovy „docílil, aby nepsala“, což je „boží“. „Krávo ulhaná,“ dodal.

Záznam z vysílání Pavla Novotného můžete zhlédnout zde:





Koukalovou vulgárně napadl již v minulém ze svých vysílání. „Hlavně kdybyste něco nevěděli a potřebovali se dozvědět, jak to je, tak doporučuju Báru Koukalovou z Expres.cz. Bára do toho vidí jak nikdo, ty vole. Ta vám to rozebere, ty vole. Všechno, ty vole. Píča,“ vyjádřil se dosti nevybíravě o své bývalé spolupracovnici před několika dny. Vyčetl jí, že v textu o něm se dopustila až třinácti chyb, což označuje za „strašný amatérismus“.

Editorka webu Expres.cz Barbora Koukalová, kterou Novotný vulgárně počastoval, že je „píča“, o něm před několika dny vydala článek s názvem: „Jak číst politické klaunství Pavla Novotného? Upřímný pohled jeho kolegů“.

V něm o řeporyjském starostovi píše, že přes jeho úspěchy v médiích se postupně stal „silnou personou non grata, v podstatě byl pro média nezaměstnatelný“. „Kolegové s ním měli neustále problémy, redaktoři pod ním nechtěli dělat a vydavatelé se ho báli proto, že namísto práce pro značku pojede pouze na sebe,“ zaznělo.



Editorka taktéž v tomto článku uvádí, že Novotný je dosti nečitelnou osobou: „Je to pouze smršť jeho glos a vulgarit, většinou se ho novinář na druhé straně ani nemá na co zeptat, jen se tetelí nad tím, jakou to zase bude mít sledovanost a čtenost, aniž by to mělo myšlenku. Pavel je jako úhoř, vysmekne se z otázky a převede ji do nadsázky, z níž se dá udělat šest titulků, ale nikdo nezná obsah odpovědi.“ Fotogalerie: - Starosta Novotný a Řeporyje

Píše též, že si „rád vybírá slabší soupeře, stačí si toho jen dobře všímat“. „V sobě má farizejství, usmívá se na vás a říká vám, jak vás má rád, ale za rohem vás zmasakruje a vy si pak zapnete Facebook a zjistíte, že o vás píše, že jste úplná... Ano, ta,“ podotkla.



Novotný je dle článku – „ten, co rád podrží dveře a rád taky podrazí nohy“.

„Je zaslepen mocí a obzvláště pak pocitem, že ovládá svoje digitální ovečky. ‚Já tě zničím, víš, kolik lidí mě sleduje na Facebooku?‘ je jeho oblíbená výhrůžka, ale k pochopení Pavlovy osobnosti byste měli vědět, že ve skutečnosti těmito přicmrndávači pohrdá. Nejsou mu k ničemu, protože Pavlovi fanoušci nejsou voliči ODS,“ napsala Koukalová. Psali jsme: Atentát na Pavla Novotného? Starosta prozradil, kolik stojí jeho ochrana. A také věc, co možná říkat neměl „Trefit ho hned, sestřelit ho a jít domů“. Bude bitka Novotného s Foldynou? Zahradil o Pavlu Novotném, Orbánovi a úspěchu Babiše. To zas bude křiku Jednou to v ČT pořádně pročistím, plánuje Pavel Novotný. Podpořil Marka Wollnera, ten už něco chystá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.