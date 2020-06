VIDEO Rabujeme, protože vy jste vyrabovali Indiány! A rabujete černochy! křičela v USA černá aktivistka

Ve Spojených státech to vře. Kvůli smrti černocha Georga Floyda, který se udusil po zákroku policistů, vyrazily v desítkách amerických měst do ulic tisíce lidí. Prezident Donald Trump vyzývá k tvrdému postupu vůči demonstrantům, kteří místo pokojných protestů rabují. Ale dočkal se tvrdé odpovědi od jedné z aktivistek.

Prezident Donald Trump volá po tvrdém postupu vůči demonstrantům, kteří rabují v ulicích amerických měst. Ve svém projevu k Američanům zdůraznil, že umírněné demonstranty chápe, ale násilné akce v ulicích nehodlá tolerovat.

Aktivistka Tamika Mallory vyrazila do protiútoku a obořila se na Trumpa, aby nemluvil o rabování, když bílí osadníci jako vůbec první vyrabovali americký kontinent. Černoši se to prý naučili od nich, takže běloši by teď prý spíš měli zpytovat svědomí.

„Budovy hoří, protože představitelé tohoto města, tohoto státu raději setrvávají v nacionalistickém a rasistickém myšlení, než aby zatkli, obžalovali a odsoudili čtyři policejní důstojníky, kteří zabili černého muže. Taková je realita, které čelíme,“ hřímala mladá Afroameričanka do mikrofonu. Na její slova upozornil server A2larm.

Jedním dechem však dodala, že to zdaleka není jen o čtyřech policejních důstojnících. Je bytostně přesvědčena, že bílí policisté koordinovaně postupují proti svým černošským spoluobčanům. „Toto je koordinovaná aktivita po celé zemi,“ volala rozhořčeně. „Proto jsme ve stavu pohotovosti, ve kterém umírají černí lidé,“ prohlásila Tamika Mallory.

Věří zkrátka, že smrt George Floyda není ojedinělým incidentem, ale pokračováním příběhu, ve kterém umírají černí Američané.

„Budovy hoří nejen ve jménu našeho bratra George Floyda: Budovy hoří, protože lidi tady v Minnesotě chtějí říct lidem v New Yorku, lidem v Kalifornii, lidem v Memphisu, lidem v celé zemi, že co je moc, to je moc. My nemůžeme, to způsobuje americká vláda, instituce a lidé, kteří jsou moci,“ vypálila Tamika Mallory.

Poté prohlásila, že budovy zapalují provokatéři placení státem, aby policie měla důvod zasáhnout proti demonstrantům.

Pokud úřady nechtějí pomáhat frustrovaným mladým lidem, nesmí se prý pak divit tomu, co se teď děje v ulicích. „Vy platíte podněcovatele, aby byli mezi námi, házeli kameny, rozbíjeli okna a zapalovali budovy,“ obvinila úřady.

„Existuje způsob, jak to zastavit. Zatkněte policajty, obžalujte policajty, ale obžalujte všechny policajty, ne jen některé. Ne jen ty v Minneapolisu, ale v každém městě napříč Amerikou, kde jsou naši lidé vražděni. Obžalujte je všude. Dělejte to, co podle vás definuje Ameriku, že je svobodnou zemí pro všechny. Pro Afroameričany svobodná není a my už jsme unavení. Nechoďte za námi s rabováním, to vy rabujete! Amerika rabuje černochy. Američané vyrabovali původní obyvatele, když sem poprvé přišli. To vy rabujete, a my jsme se to od vás naučili. To od vás jsme se naučili, co je to násilí. Pokud chcete, abychom byli lepší, tak sakra buďte lepší vy!“ uzavřela plamenně svůj projev.

