VIDEO Ředitelka multikulturního centra vám vysvětlí, jak je to s fámami ohledně uprchlíků. Žádní chudí negramoti

Multikulturní centrum Praha se rozhodlo ústy své ředitelky Zuzany Schreiberové všem vysvětlit, že není pravda, že většina uprchlíků směřuje do Evropy. A také vyvrátit mýty, že do Evropy chodí nevzdělaní a chudí lidé. Podívejte se, jak se jí to podařilo.

Jak se v posledních dnech v souvislosti s putováním lodi Aquarius kolem evropských přístavů opět začíná hlasitěji mluvit o migraci z Afriky, objevují se i dotazy, proč vlastně více uprchlíků nepřijímají muslimské a africké země a tito lidé míří do Evropy. Nezisková organizace Multikulturní centrum Praha se rozhodla vysvětlit, že to tak rozhodně není.

Multikulturní centrum natočilo video, na kterém vystoupila jeho ředitelka Zuzana Schreiberová. Je to skutečně tak? Zeptala se hned na úvod. „Jsem tady, abych vám zase přinesla pár zajímavých čísel,“ slíbila.

V tuto chvíli je podle Schreiberové na světě celkem 65 milionů nuceně vysídlených osob a z toho 21 milionů má status uprchlíka. „Ale do Evropy jich rozhodně většina nemíří,“ poučila ředitelka neziskovky.

„Třicet devět procent lidí je na Blízkém východě. Dvacet devět procent z tohoto čísla uprchlíků je v Africe. A do Evropy přišlo pouze šest procent uprchlíků,“ řekla doslova. Pokud jde o konkrétní země, tak 2,5 milionu uprchlíků se aktuálně nachází v Turecku, 1,6 milionu v Pákistánu, 1,1 milionu uprchlíků je v Libanonu, 970 tisíc v Íránu, 730 tisíc v Etiopii a 660 tisíc v Jordánsku. Takže tak je to prý s těmi islámskými a africkými zeměmi.“

„Ještě mám jednu poznámku ke složení uprchlíků. Nemějte strach, že by do Evropy přicházeli chudí, negramotní, nevzdělaní lidé. Do Evropy přicházejí ti lidé, kteří měli co prodat. Takže střední třída,“ uzavřela Zuzana Schreiberová s úsměvem svůj výklad. Moc se prý bude těšit u dalšího videa.

autor: jav