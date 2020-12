VIDEO Rozběh, výskok a lup mu to do okna! Bicyklem do kapoty! Peklo v New Yorku pokračuje

reklama

Daniel J. Winarick uvádí, že ve skupině bylo 25 až 50 teenagerů na kolech. Dva z nich se chytili SUV, aby je řidič svezl. Řidič místo toho zastavil a jeden z přichycených mladíků si nabil ústa. Co následovalo zachycuje video. Auto prý řídil psychologův známý, právník.

East 20s, #Manhattan, New York, earlier today. ~25 - 50 mixed-age teenagers on BMX bicycles descend onto the streets. Two grab onto a car driving by to catch a ride. The driver breaks & 1 of the bikers crashes into something, resulting in a bloody lip. Next is below. #FundPolice pic.twitter.com/qXowgJG9S4 — Dr. Daniel J. Winarick (@DrWinarick) December 30, 2020

Výrostci se snaží dostat dovnitř vozu. Jeden se snaží prorazit sklo loktem, další pak mlátí do auta kolem, ostatní do vozu kopají. Na dalších videí je zachycen cyklista, který s rozběhem vyskakuje na kapotu a kopem snožmo prokopne čelní sklo vozu. Od ostatních znějí povzbující výkřiky. Poté už řidič zřejmě usoudil, že bude lepší odjet.

I řidič vozu už se vyjádřil. Říká, že pokud se takovýto incident může stát v centru Manhattanu, může se stát kdekoliv v New Yorku. "Stejná skupina, která mi tohle provedla, o deset bloků dál vytáhla z taxíku řidiče a zmlátila ho. Doufám, že už se v nemocnici zotavuje. Celou minutu jsem s autem ani nepohnul, když mi ho ničili. Až když rozbili sklo a dostali se tak do auta,t ak jsem odjel, abych chránil sebe a svou 74letou matku."

Here’s another angle of the incident. I did not move the car for more than 60 seconds as they were destroying the car. Only after they broke the glass and gained access to the car did I drive one block away from them to protect my life and my 74-year-old mother pic.twitter.com/3q60DxhMYF — NYC_Kid (@maxtnyc212) December 30, 2020

Jak dodává Winarick, ani jeden z cyklistů neměl žádný transparent Black Lives Matter, nešlo tedy o žádný protest.

And no. There were no BLM signs and this was not group of protesters. — Dr. Daniel J. Winarick (@DrWinarick) December 30, 2020

Incident natočil nejeden kolemjdoucí a zřejmě i členové cyklogangu. Nejbližší záběr totiž ukazuje skok, kterým se mladík v černém dostal skrz čelní sklo auta.

Another angle of the riotous youths swarming & attacking a driver in Manhattan after they shut down the road: pic.twitter.com/jovBSudcKf — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 30, 2020

A Daniel J. Winarick má jasno, kdo za tento incident může. Obviňuje Billa De Blasio, současného starostu New Yorku: "Starosto, hlídejte si svoje město.Vždyť ho nemáte vůbec pod kontrolou. Mluvíte o tom, jak na řidiče musí být přísnost a z teenagerů na kolech zatím lidi chytá psotník. Jste fakt hrozný, Di Blasio. Úplně neschopný. Idiot. Vážně."

@NYCMayor get a hold of your city. You are totally out of control man. Talking about traffic laws being enforced to fullest for cars while teenagers on bikes cause PTSD. You are the worst, Di Blasio. Totally incompetent. An idiot. Truly. cc @TishJames https://t.co/wItrZ9YGVl — Dr. Daniel J. Winarick (@DrWinarick) December 30, 2020

