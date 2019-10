VIDEO Ruský agente, rozkryj se! Český herec si udělal „p*del“ z BIS. A co se mu nestalo...

BIS nedávno ve Sněmovně oznámila, že rozbila a rozkryla síť ruských agentů FSB. Plukovník Koudelka označil zpravodajské aktivity Ruska a Číny za nejpodstatnější, dlouhodobé riziko pro bezpečnost ČR. Herec Michal Gulyáš ovšem natočil video, které si z Bezpečnostní informační služby utahuje. Vyhlásil hru: Rozkryj se, ruský agente! A přihodilo se mu něco nečekaného. Do BIS si kopl i Tomáš Vyoral. „Já zas zničil síť marťanských kyberzločinců,“ holedbal se.

Jak informovala agentura ČTK, Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni údajně odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně to uvedl ředitel BIS Michal Koudelka. Síť byla prý financována z Ruska a ruské ambasády a měla prostřednictvím sítě serverů útočit na cíle v Česku i na české zahraniční partnery. Anketa ,,Člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku," řekl o novinářích ČT Zaorálek. Řekl to správně? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 2497 lidí

„Síť byla totálně rozbita a zdecimována díky výborné práci NCOZ. Vyšetřování dále pokračuje. Zabránili jsme této aktivitě z území České republiky, která byla součástí dalšího řetězce, který Rusové využívali a připravovali k využití v jiných zemích Evropy,“ řekl ve Sněmovně šéf kontrarozvědky Koudelka. Označil zpravodajské aktivity Ruska a Číny za nejpodstatnější dlouhodobá rizika pro bezpečnost ČR.

Ruští zpravodajci v Česku dle něj získávají řadu cenných informací z běžných rozhovorů s lidmi pohybujícími se kolem diplomacie a politiky. Koudelka ocenil, že Česko v reakci na loňskou otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala vyhostilo z Prahy tři ruské zpravodajské důstojníky působící na ambasádě.

Číňané dle Koudelky postupují jinak. Nejčastěji zvou vědce, politiky a další lidi do své země, kde se na ně snaží působit a získat od nich informace. BIS varuje především před tím, aby pozvání na návštěvu do Číny nevyužívali příslušníci ozbrojených složek a policie.

Ruská federace se snaží dostat Českou republiku zpět pod svoji sféru vlivu, řekl ředitel BIS Michal Koudelka v poslanecké sněmovně. pic.twitter.com/plIHguc3na — BIS (@biscz) October 21, 2019

Na toto oznámení o rozkrytí sítě ruských agentů reagoval herec Michal Gulyáš. „Já bych chtěl na základě té zprávy, kterou zveřejnila Bezpečnostní informační služba, že úspěšně rozkryla a rozbila síť ruských agentů, vyhlásit facebookovou hru Rozkryj se, ruský agente! Prosím každého, kdo se cítí být ruským agentem, aby natočil video a řekl: Jsem ruský agent a jsem rozkrytý,“ vyzval své přátele.

A zdůvodnil to vtipnou příhodou: „Představte si, já jsem si zkoušel takové legrační video, ještě jsem to neměl puštěný, a říkal jsem, že posílám něco Putinovi, nebo nevím, jak to přesně bylo. A řekl jsem: Vidíte, mě nerozkryli, jsem ruský agent. Představte si, že ten foťák udělal dvakrát cvak. Já ty snímky mám. Jsou z mého foťáku. Ale já jsem se displeje vůbec nedotknul.“

„Takže buď jsem paranoidní nebo voni už jsou opravdu přes ty mašinky napojený a sledujou každýho, kdo řekne nějaký slovo. Tak přátelé, já bych se snad radši chtěl vrátit do 80. let. Kdy museli mít natažený ty dráty,“ vyvodil závěry herec. A připomenul, ať všichni hrají jeho hru.

Do BIS si kopl i komentátor Tomáš Vyoral. „Nechci být moc rypák, ale nějaký důkaz? Nevylučuji, že je to pravda, ale já zas zničil síť marťanských kyberzločinců skrze tlačítkový mobil-vypnutý. Jde o citlivé a přísně utajované skutečnosti, které mohu vzhledem národní bezpečnosti zveřejnit jen omezeně. A zajímal by mě také vliv NSA, CIA, BND... u nás,“ okomentoval.

Fotogalerie: - Čeští Jidášové

Psali jsme: Ruská média kritizují prohlášení BIS. Dovolávají se slov Miloše Zemana Kundra: Rusové si mysleli, že se o nich neví. Ale BIS je sledovala. Rozváželi techniku auty ambasády Proč Rusové postavili buňku u nás a „pod nosem“ české kontrarozvědky? V ČT to odhalil Pavel Žáček Koudelka: BIS rozbila síť agentů Ruska

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.