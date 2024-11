VIDEO Šílenství z Trumpa v USA nekončí. Ženy si holí hlavy

Drtivé vítězství republikánského kandidáta a bývalého prezidenta Spojených států ne všichni Američané dobře snášejí. Frustrováni jsou mnozí moderátoři a komici jako například Stephen Colbert a Jimmy Kimmel. Namísto vtipů od nich diváci mohli slyšet různá emotivní vyjádření zdůrazňující jejich šok nad znovuzvolením Trumpa, přičemž někteří jej označují za „diktátora“ nebo „fašistu“.

Strach mají někteří baviči i z toho, jak by mohlo Trumpovo druhé prezidentství ovlivnit práva a svobody žen. Taylor Tomlinsonová například poznamenala, že je ráda, že může vystupovat v televizi, „dokud je to ženám ještě dovoleno“. Kimmel pak noc, kdy se sčítaly volební výsledky, označil jako „strašnou noc pro ženy“.

Jedním z témat prezidentských voleb byly potraty. Během prezidentské debaty Kamala Harrisová varovala, že pokud bude Trump znovu zvolen, tak „podepíše národní zákaz potratů“. Toto nařčení však Trump odmítl. „Je to lež,“ reagoval Trump s tím, že nic už podepisovat nemusí, protože legislativu týkající se potratů si nyní každý americký stát může navrhnout po svém. Před dvěma lety, během prezidentství Joea Bidena, totiž Nejvyšší soud USA zrušil rozsudek Roe v. Wade, čímž ukončil ústavní právo na potrat.

Celosvětová právní organizace se sídlem v New Yorku Centrum pro reprodukční práva nyní ovšem očekává, že Trumpovo prezidentství přinese „vážná ohrožení“ reprodukčních svobod žen.

Spousta žen v Americe má možná i právě z tohoto důvodu silné obavy z budoucnosti země pod Trumpovým vedením. Na protest proti jeho zvolení si nyní začaly holit hlavy. Videa procesu, který v mnoha případech provázejí slzy právě se holící ženy, poté zveřejňují na sociální sítě.

