VIDEO! Šíří se jako lavina: Joe Biden vypískán na veřejnosti. Za Trumpa

Dva hlavní prezidentští rivalové z prezidentských voleb 2020 – úřadující prezident USA Joe Biden a exprezident Donald Trump – již oznámili, že se o úřad hodlají ucházet znovu a možná se tak zopakuje politická bitva, v jejímž předchozím dějství oba získali přes 70 milionů hlasů Američanů.

Trump se během kampaně potýká s problémy z porušení zákona. Ve státě Georgia se vydal do rukou policie, byl vyfotografován do databáze podezřelých živlů a propuštěn.

Zdálo by se, že tato situace hraje do rukou staršího Joea Bidena, jenže když se během své dovolené o Trumpově zadržení rozpovídal před lidmi, čelil nebývale ostré reakci. Vypískali ho. Informuje o tom server magazínu Newsweek s odkazem na video, které koluje po internetu. Video sdílel Collin Rugg a od pátku ho vidělo 4,6 milionu diváků.

Biden vtipkoval, že Trumpovu fotku ze zatčení zaznamenal v televizi a že je jeho rival „hezký chlap“. Ale jak mluvil, v pozadí se ozýval křik a pískot Bidenových kritiků.

JUST IN: President Biden gets booed while on vacation in Lake Tahoe before telling reporters that he thinks Donald Trump looked “handsome.”



Trump got his mugshot taken yet Joe Biden is somehow the one having a rough day.



Reporter: “Have you seen Donald Trump’s mugshot yet?”… pic.twitter.com/voTFUW0CCB