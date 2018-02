VIDEO Školení z německé veřejnoprávní televize: Poláci, Češi a Maďaři. Buď přijměte kvóty, nebo si najděte jinou společnost, než je EU

Paní Isabel Schayani na videu kolujícím po internetu bez okolků sdělila, co si myslí. Dáma, která se narodila v roce 1967 v německém Essenu íránskému otci a německé mamince, by ráda žila v silné EU. A aby Evropská unie byla silná, měla by táhnout za jeden provaz, a to i v otázce uprchlických kvót.

Česko, Polsko a Maďarsko jsou ochotny utrácet peníze za stavbu plotů místo toho, aby se solidárně podílely na přerozdělování uprchlíků. Schayani má za to, že EU by neměla být nějakou pevností, nýbrž rodinným domem s alarmem, z něhož budou vyhoštěni lidé, kteří nedostali azyl. Zároveň by ale EU měla být domem, kde najdou útočiště ti, kteří ho opravdu potřebují.

„Kdo to odmítá, musí si najít jinou společnost,“ prohlásila natvrdo redaktorka. Čechům, Polákům a Maďarům vzkázala, aby EU nadále neoslabovali.

Isabel Schayani je absolventkou islámských studií, moderních dějin a mezinárodního práva v Bonnu. Mezi roky 2014 a 2015 pracovala jako zpravodajka v New Yorku pro německou veřejnoprávní televizi ARD. Dnes pracuje pro Westdeutscher Rundfunk, veřejnoprávní televizi země Severní Porýní- Vestfálsko, která s ostatními zemskými televizemi tvoří spolkovou veřejnoprávní ARD. Redaktorka také mimo jiné ráda komentuje na sociálních sítích veřejné dění.

autor: mp