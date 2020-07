VIDEO „Sledujte show, lidi.“ Černoch ignoroval výzvy policisty. Tomu pak ruply nervy a už to jelo. USA opět ve varu

reklama

Samotná nahrávka začíná v automobilu Afromeričana Thompsona, jenž sedí na sedadle řidiče, zatímco policista Hewitt stojí u okna mužova automobilu.



Policie uvádí, že automobil zastavila, jelikož měl prošlou nálepku státní kontroly vozidel. Jeden z policistů též měl ucítit zápach marihuany, a proto chtěl po Thompsonovi, aby vystoupil a došlo k prohlídce vozu. Fotogalerie: - Zeman v USA

Thompson tvrdí, že je žádost o jeho vystoupení z automobilu nezákonná a snaží se příslušníkům bránit v práci.



Policista se po odmítnutí spolupráce ze strany Thompsona rozhodne otevřít dveře jeho automobilu skrze pootevřené okénko. Hewitt následně muži řekne: „Kamaráde, koukni na mě, jsem zkurvenej exemplář kámo, už pokoušíš moje poslední nervy, jo?“



Thompsona to příliš netíží a dále mluví do kamery.



„Dostaneš na zadek před zraky Páně a všech stvoření,“ pokračuje muž zákona na Thompsonova slova, že vše natáčí a nabízí mu, že není problém, aby si zákrok policie natočil celý, pokud bude spolupracovat. „Dávám vám tu ještě jednu poslední šanci, můžete si to (mobil) vzít s sebou a můžete si to celé natáčet,“ vysvětlí Hewitt. Fotogalerie: - Co se to děje v Americe?

Pak muže upozorní, že je zatčený a začne odpočítávat. „Nedělej to, chlape,“ a požádá jej znovu o opuštění vozidla.



Thompson na výzvy nereaguje a Hewitt se tedy rozhodne jednat, první se však ještě obrátí do kamery mobilního telefonu a s úsměvem řekne: „Sledujte show, lidi.“



Hewitt následně Thompsona popadne a vytáhne z auta. „Můj život je v ohrožení,“ stihne ještě předtím vyřknout Afroameričan.



Následně není na nahrávce vidět, co následovalo. „Jak se ti to líbí?“ zní od policisty, zatímco Thompson jej žádá, aby šel z jeho krku. „Ubližujete mi,“ řve též.

Nahrávku můžete zhlédnout zde:

Today, we sent a letter to @MarkHerringVA about Virginia State Trooper Charles Hewitt.



In April 2019, Derrick Thompson was driving to work when Hewitt terrorized and assaulted him. pic.twitter.com/YTSCeDLM9j — Joshua Erlich (@JoshuaErlich) July 13, 2020

„Byla to ta nejhorší věc, kterou jsem v životě prožil,“ vzpomenul nyní po více než roce Thompson pro The Washington Post.



Thompsonův právník se snaží dokázat, že za zásahem Hewitta jsou rasové motivy. Jako důkaz předložil tvrzení, že je na facebooku členem dvou skupin, kde jsou umísťovány vtipné obrázky. Ty často míří proti liberální levici a Demokratům, právník tak například jako důkaz rasismu vytáhl obrázek zesměšňující Bidenův výrok, že voliči, kteří volí Trumpa „nejsou černí“.



Rovněž právník za důkaz rasismu a mysogynie považuje obrázek utahující si z manželů Obamových.

Please look at the letter here to learn more: pic.twitter.com/VTXxmQ0Eem — Joshua Erlich (@JoshuaErlich) July 13, 2020

Záznam již zhlédl velitel státní policie ve Virginii plk. Gary T. Settle a vydal prohlášení, že se Hewitt nechoval v souladu se zavedenými standardy.

„Chování, které projevil příšlušník Hewitt během dopravního zastavení, není v souladu se zavedenými standardy chování vyžadovanými od policisty ve Virginii. Není to běžná praktika, kterou by denně praktikovali zaměstnanci policie ve Virginii,“ uvedl Settle v prohlášení.



Virginský ministr pro veřejnou bezpečnost a vnitřní bezpečnost Brian Moran označil video za „nepřijatelné“.



Policie uvedla, že byl Hewitt umístěn na administrativní dovolenou až do ukončení vyšetřování.

