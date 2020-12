VIDEO Smrt dědečků a babiček na covid? To přece ne! Takhle Merkelovou neznáte

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 1953 lidí

Před poslanci se snažila obhájit zákaz vánočních trhů, i když si prý uvědomuje, jak je to pro všechny těžké. „Vím, jak moc máte rádi posezení u stánku se svařeným vínem nebo s vaflemi. Ale bohužel to není slučitelné s dnešními opatřeními,“ spínala kancléřka za pultíkem ruce.

„Omlouvám se vám. Omlouvám se z hloubi svého srdce. Ale pokud má být cenou 590 mrtvých denně, tak je to z mého pohledu nepřijatelné.“ V tu chvíli kancléřka přešla z proseb do vehementní gestikulace završené bušením do pultíku. Za toto gesto si vysloužila od poslanců aplaus.

V podobně vypjatém duchu pak žádala, aby lidé před Vánoci, kdy se budou setkávat se svými příbuznými v rizikových skupinách, na týden omezili své sociální kontakty.

"I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable."



German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ