VIDEO Syn cimrmanovského Ladislava Smoljaka promluvil na akci proti Babišovi

Na demonstraci, kterou organizoval Milion chvilek pro demokracii, vystoupil i kandidát hnutí Starostové a nezávislí do zastupitelstva hlavního města Prahy David Smoljak. Jde o nejstaršího syna režiséra Ladislava Smoljaka.

„Poslouchal jsem projevy politiků z různých stran. Byli mezi nimi senátoři, bývalí kandidáti – a já doufám, že i budoucí kandidáti – na prezidenta. Přestože jsou z různých stran, jedno měli společné. Nikdo z nich nikdy nechtěl řídit tento stát jako svoji firmu. Nikdo z nich nikdy netvrdil, že tato země je jeho a že se podle toho taky bude chovat. A nikdo z nich nevzkázal svým politickým oponentům a voličům: Shut up,“ řekl rázně Smoljak.

Anketa Jste spokojeni s tím, jak po pěti letech zatím dopadla síť kauz kolem Jany Nagyové-Nečasové? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 2094 lidí

„Bohužel jsou tu i jiní politici. Jsou tu i politici, o kterých nevíme, jestli patří k levici, nebo pravici. Jediné, co víme, je, že jim jde o moc. Někteří politici nechtějí správu věcí veřejných, někteří politici chtějí prostě jen moc. Takové politiky jsme tu už 40 let měli. Jestli jim to znovu umožníme, záleží na nich, na nás, ale hlavně tedy na vás,“ řekl mimo jiné Smoljak na demonstraci.

„I v této vážné chvíli našel Cimrmanovu repliku, která shrnuje situaci, v které se nacházíme. Prostě záleží to na nás,“ uvádí pak na facebookovém profilu hnutí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef