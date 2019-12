VIDEO „Ta kráva, co se soudí s Babišem!“ Lidé mi to neodpustí, ta mentalita... Porazila Babiše, teď má ale žena oči pro pláč

Mezitím, co premiér Andrej Babiš zažívá krušné chvíle kvůli doručení auditu Evropské komise k jeho možnému střetu zájmů a dnešnímu rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o pokračování svého stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo, není v příjemné situaci ani demonstrantka Jana Filipová z Domažlicka, která s ministerským předsedou bojuje u soudu a vyhrála již nad ním nepravomocně u Okresního soudu Praha-západ. Filipová v novém videu na sociální síti sděluje, že bude muset omezit provoz svého koloniálu v obci Koloveč. Předložila také svá tušení, co by za tím mohlo stát, a obvinila především místní obyvatele, kteří mají podporovat Babiše. „Narazila jsem v plném rozsahu na mentalitu místních,“ říká.

Filipová se zúčastnila demonstrace loni 11. července, kdy poslanci rozhodovali, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Babiš v reportáži následně uvedl, že protestující jsou „stále stejní lidi“ a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže „nějaká motivace tam bude“.

Babiš poté mluvil o zaplacených demonstracích v souvislosti s protestem před Českým rozhlasem z 21. srpna. Na TV Barrandov premiér na konci loňského srpna řekl, že lidé, kteří na něj pískali, byli zaplacení a že jde o politické odpůrce na objednávku. Odkazoval se přitom na vyjádření poslance za ANO Pavla Růžičky, který po červencovém protestu zveřejnil, že slyšel několik lidí, jak se baví o tom, kam mají jít pro peníze. To účastníci demonstrace odmítli, podle nich se bavili o penězích na případnou pokutu pro mladíka, který byl na akci legitimován. Babiš podle soudkyně nevynaložil žádné úsilí k ověření informací a dopustil se nepravdivých výroků, které Filipová musela snášet.

Na demonstraci 16. listopadu na Letné pak opět vystoupila. Zmínila to i na onom videu. „Nedávno jsem na Letné mluvila o tom, že je třeba nazývat pravdu pravdou, takže musím jednu takovou, bohužel nepříjemnou pravdu vyslovit. Celý můj koloniál je prostě jeden velký propadák,“ říká na videu Filipová a předkládá, že před otevřením svého obchodu dělala anketu ve své obci Koloveč, aby zjistila, co místním chybí a vše poté obstarala. Místní tam však nechodí.

„Vypadalo to velmi nadějně ze začátku, protože první tři týdny se za mnou sjížděli v podstatě sympatizanti ze široka daleka, z celé republiky, takže ty tržby byly, ale v okamžiku, kdy jsem začala být závislá na místních, tam mi prostě do toho obchodu přijde tak šest, maximálně někdy devět lidí za den a tržby se pohybují okolo pěti šesti stovek. Když má tisícovku, tak si říkám, co se stalo,“ pokračuje majitelka koloniálu U Jany v městysi na Domažlicku s 971 obyvateli.

Filipová prý pochopila, že tudy cesta nepovede a nemůže dál jen čekat na exekutora. Situace je pro ni opravdu likvidační: „Teď jsem udělala součet na listopad. V podstatě tržby celkově za měsíc jsou dvacet šest tisíc, což je jeden velkej průser, to vám potvrdí každý, kdo se pohybuje v obchodu, protože vzhledem k tomu, že mi z toho patří nějakých třicet procent, tak to prostě není na přežití.“

Během listopadu se po takovýchto tržbách raději rozhodla poohlédnout po práci. „Podařilo se mi sehnat celkem slušně placenou práci a budu dělat čtyři dny v týdnu,“ říká. Od neděle do úterý se tak ještě bude moct věnovat obchodu. „Nechci ten koloniál zavřít úplně, protože si myslím, že by to byla škoda, bylo by to i ode mě nefér vůči alespoň těm několika málo lidičkám, kteří se tam naučili chodit,“ vysvětlila. Dodává též, že doufá ve zvýšení tržeb během sezóny, protože přijedou cizí lidé.

A pak se pustila do místních obyvatel. „Když to řeknu úplně po pravdě a úplně natvrdo, tak jsem prostě skutečně narazila v plném rozsahu na mentalitu místních a na to, co popsala paní Svobodová v tom článku v Respektu, prostě tu politiku, ten můj soud s Babišem mi místní lidé neodpustí,“ míní. Ve zmiňovaném článku na serveru Respekt se občané v Kolovči negativně vyjadřovali k jejímu soudu s Babišem.

„Jestliže tady prostě koluje obecně po obci názor, že: ‚To je ta kráva, co se soudí s Babišem, tam já v životě nepůjdu,‘ Jestliže se tady vyskytnou takoví lidé, kteří rozmlouvají, když vidí, že někdo ke mně chce jít, do toho koloniálu, tak oni ho zastaví na ulici a začnou mu to rozmlouvat s tím, že ať ke mně vůbec nechodí, že jsem strašně drahá a podobně, přitom u mě v životě nebyli… no tak prostě proti tomuhle nemám šanci bojovat,“ vzdychá majitelka na videu. Doufala, že se odpor časem zlomí.

Pod videem majitelky koloniálu se sešla řada reakcí. Mnoho komentářů jí vyjadřuje podporu a poukazuje, že jakmile budou mít možnost, tak se v jejím obchodě zastaví, či si alespoň něco nechají zaslat. Uživatelka Luba Jánská tak kupříkladu píše: „Lidská malost, a ta česká zvláště, je neporazitelná. Ti lidi si vůbec neuvědomují, že tou svou nenávistí jsou jenom proti sobě. Jsou to vlastně hrozní ubožáci. Až budu v těch vašich končinách, nakoupím pro celou rodinu na půl roku dopředu. Držte se, jste statečná.“

Podpořila ji i Ludmila Štěpánková. Většina místních si ji prý „nezaslouží“. „Závist a oddanost ‚vůdci ‘ je do nebe volající... většina těch lidí si tě, Jano, nezaslouží... smekám před tvojí odvahou a moc přeji, ať se vše v dobré obrátí,“ tvrdí.

Avšak nezůstalo pouze u podpory. Ozval se i místní obyvatel Jan Šulc, jenž k Filipové občas zašel nakoupit. Nechápe však, jak svůj špatný podnikatelský záměr může majitelka svádět na místní obyvatele a na Babiše. „Tak vážená… občas jsme k vám zašli, ale teď toho lituji... váš špatný podnikatelský záměr (znala jste kupní sílu v Kolovči) nelze svádět na lidi. Prostě jste nezvládla zaujmout (smaltovanými hrnky adt.) zákazníky. A nenamlouvejte si, že je to pomsta za Babiše. Myslím, že většině lidí z Kolovče je to jedno a rozhodně to nemělo vliv na nákupy… v prostoru, který jste si pronajala, skončilo mnoho podnikavců už před vámi a ti s Babišem ani politikou neměli nic společného. Urážel mě článek v Reflexu a uráží mě vaše prezentace mentality občanů Kolovče, který je plný poctivých a pracovitých lidí,“ napsal a doplnil, že rozhodně není Babišovým příznivcem.

A smířlivý komentář s místními napsal rovněž David Zoubek, ať je sám proti Andreji Babišovi, místním obyvatelům by to nevyčítal. „To mě mrzí, ale místním bych to nevyčítal, stejně jako část naší sociální bubliny používá například aplikaci Bez Andreje, bojkotují výrobky Andreje a obchodu Tomia Okamury se vyhnou na kilometry daleko, tak stejně tak to dělá opačná strana. To je holt úděl těch, co jsou veřejně aktivní,“ vzkázal majitelce.

Filipové se v jejím sporu s Babišem zastal i předseda hnutí STAN, do kterého podnikatelka přistoupila, Vít Rakušan. „S paní Filipovou jsme v kontaktu, stala se registrovanou příznivkyní STAN, sama podrobně popsala své důvody, takže tímto pro nás kauza nekončí, ale nepůjdeme cestou interpelací ani apelováním na svědomí premiéra Babiše. Rozhodně si nemyslíme, že tisíce nebo desetitisíce lidí chodí na demonstrace proto, že je za to někdo platí. A upřímně, pokud tomu někteří věří, je mi to velice líto,“ uvedl Rakušan na serveru Blesk Zprávy.

Babiš tvrdí, že o demonstrujících opakoval slova svého poslance Pavla Růžičky a že nemůže u soudu v konečném verdiktu prohrát. „Moji právníci se odvolali a já si myslím, že nemůžu prohrát. Ani paní soudkyně nemůže vědět, co pan poslanec Růžička slyšel. Ani ona přece nemůže tvrdit, že tenhle důvěryhodný pán lže. Ani nebyl k soudu předvolán. A opět. Já jen opakoval, co jsem slyšel od něj. O paní, kterou tu zmiňujete, jsem navíc nemluvil,“ předkládá.

