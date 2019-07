VIDEO To nemůžu říct, to by mě zavřeli. J. X. Doležal se rozjel, i o Babišovi

S Helenou Šulcovou si přišel popovídat známý provokatér, psycholog a novinář Jiří X. Doležal a opět rozjel krasojízdu. Celý svět včetně ČR je prý v p*deli. Poznal to podle šneků. Babiš prý představuje Marxův monopolní imperialismus a vzpomněl na to, jak doporučil Babišovi, aby si šel zahulit. Kalousek je podle něj jedním z mála dobrých kandidátů na premiéra, protože na něj nic neví. A Miloš Zeman...

Úvod patřil Doležalovu oblíbenému zkoumání hlemýžďů. Reportér Reflexu se pochlubil svými výzkumy šnečích mutací. A na pozorování šneků demonstroval globální oteplování. „Já jak sbírám ty šneky, tak vidím, že jsme úplně v prdeli. Úplně v prdeli! Za posledních asi 20 let se tady objevilo 16 nových druhů plžů, z toho asi deset z Balkánu, protože už je jim tady teplo. Na opuštěném Žižkovském nádraží žije už na příhodných místech populace těchto hlemýžďů, který jsou z Anatolie, z Turecka. A taky je jim tam dost teplo.“ A dodal, že mu lidé posílají fotky mrtvých „zavíčkovaných“ šneků na povrchu. „Hlemýžď, když je mu zima, tak se nasere, zavrtá a upadne do zimního spánku – hibernace. A když je mu horko, tak se taky nasere a zavrtá a upadne do eltního spánku – estivace.“ Dodal, že již loni byla kořenová vrstva tak proschlá, že se šneci nedokázali zavrtat a umírali vedrem na povrchu. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 1419 lidí

Šulcová se věnovala i jeho účasti na demonstraci na Letné. A otázce, zda je globální oteplování větší problém než Andrej Babiš, či naopak. „Jak se to vezme. Globální oteplování nás pravděpodobně vyhubí jako druh. Ale velmi málo s ním můžeme jako občané vyspělé středoevropské země, která sice v rámci tý Evropy má tu řepku a jiný prasárny, ale ve srovnání s Indií jsme ráj, takže my s tím globálním oteplováním kromě toho, že se nebudeme chovat jako úplný prasata, až zas tak moc nemůžeme dělat. Ale s Babišem jo! Byť jako Babiš nás ohrožuje otroctvím, ne vymřením, tak jako Babiše můžeme vykopat my sami,“ odpověděl Doležal.

Babiše označil za představitele „Marxova monopolního imperialismu“. „Babiš je jako přízrak z devatenáctého století, který to chce všechno schramstnout a všichni budeme dělat na Agrofert,“ vysvětlil svůj výrok s otroctvím. ČR se podle něj pomalu stává jednou z divizí Agrofertu a Evropská komise sice „prachy“ hlídá, ale neuhlídá. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Demonstrace jsou podle něj nejlepší prostředek, protože praxe Reflexu prý ukazuje, že média ztratila úlohu zpětné vazby. „Nikoho nezajímají a Andreje už vůbec ne,“ prohlásil novinář a dodal, že na Babiše měl názor ještě dříve, než vstoupil do politiky, protože se s ním setkal v debatě v pořadu Michaely Jílkové, kde se řešilo odpuštění daně z nafty zemědělcům. „Já jsem tam přišel, pan Babiš, tehdy neznámý velkostatkář, se nadechl a začal křičet. Tak jako jenom tak, že řve. A vedle něj stál někdo, kdo byl jako na jeho straně, taky chtěl vodpustit daně a něco řek, pan Babiš začal křičet na něj, von začal křičet na pana Babiše, tak na sebe řvali asi deset minut, já tam stál, říkal jsem: ‚Pánové, neměli byste si dát jointa?‘ A zbytek pořadu se křičelo na mě.“

Dodal, že jeho kolegové a bývalí kolegové jako Šafr, Pečínka či Stoniš měli o Babišovi také jasno od roku 2011, píší o něm osm let a není to nic platné. Jako důvod vidí, že se s nástupem internetu přestalo číst, a také to, že lidé prý nejsou schopni rozlišit, že informace z ResearchGate.net má jinou váhu než z Aeronetu. „Vy řeknete libovolnou kravinu, sednete k počítači a do půl hodiny na ni máte zdroj,“ tvrdil Doležal. A ilustroval to na příkladu, kdy jednou s přáteli pod vlivem vymýšleli místo spiknutí židů a iluminátů spiknutí veverek. A pak ho našel, sice jako satiru, ale na internetu. „Když se na to podívá ten, jak má na Facebooku napsáno v rubrice vzdělání: Vysoká škola života, tak ten to bude vidět černý na bílým, že je to spiknutí veverek,“ dodal. Andrej Babiš ANO 2011



Média podle něj stále plní svou funkci pro řadu lidí, zvláště těch chytřejších, ale v jiných oblastech než politika. Sám se prý už omezuje jen na jedovaté komentáře, které mají Babiše, Okamuru či Zemana naštvat v případě, že by se o nich dozvěděli, ale do Reflexu už jen píše o sociálních patologiích a okrádání oslabených. „Já můžu tisíckrát napsat, že Babiš je lump a von dostane ve volbách o 10 % víc,“ říká novinář a dodává: „Ty kluci, co píšou vo politice, to maj těžký.“

A co dál po demonstracích? „Bylo by lepší mít někoho v záloze, není nikdo v záloze. Ale ten Andrej je takový zlo, že bez ohledu na to, že nevíme koho místo něj, tak je ho potřeba co nejrychleji zbavit moci, než nám zahnízdí v těch mocenských strukturách až do konce.“ A dodal, že ví o dvou lidech v politice, na které nic neví. „Paní Němcová a Miroslav Kalousek.“ Šulcová mu připomenula Babišovy komentáře na Kalouska ve Sněmovně. „Andrej co křičí, ať si jde křičet jako na pastvu,“ řekl Doležal a dodal, že z kontaktů s novináři se za 30 let opravdu na dotyčné nic nedozvěděl. Pomluv na Kalouska je podle něj více než na jeho osobu, což mu závidí, ale skutečné prohřešky žádné nezná. Jediné, co by se prý Kalouskovi dalo vyčítat, je, že se dal na tak „sviňské řemeslo“ jako politika, tvrdí novinář.

Miloš Zeman, který stojí za premiérem Babišem, je podle Doležala seschlý stařec a už nemá sílu. „Moudří vědí, kdy mají odejít na Vysočinu,“ neodpustil si novinář. Podle něj to nedělá dobrotu, když politiku dělá takto „vyžilý“ člověk, což prý platilo i u Masaryka. Upřesnil, že netvrdí, že Miloš Zeman je nemocný, ale že je právě moc starý. Andrej Babiš podle něj „pude“ ještě dřív, než dojde na listopadové demonstrace, doufá Doležal. Soudí tak z fotografií z Letné. Šulcová se ptala, zda a jak to oslaví. „Jo. Zas mě budou stíhat za šíření toxikomanie, když vám to řeknu,“ odmítl odpověď psycholog.

autor: kas