VIDEO: Turecký Hitler, vydělávají na Islámském státu. Petříčku, dělej něco. Radši se nedívejte, co české novinářky natočily

Novinářky Markéta Kutilová a Lenka Klicperová se pořádně rozčílily. Za to, jak se turecký prezident Recep Tayyip Erdogan chystá vypořádat s Kurdy na severu Sýrie, to od novinářek pořádně schytal. Padlo i srovnání s Adolfem Hitlerem. Erdogan prý totiž nechystá nic menšího než genocidu Kurdů.

Kurdští bojovníci nesli na svých bedrech hlavní tíhu bojů s teroristy z Islámského státu. Turecko se jim teď za jejich snahu chystá odměnit masakrem a potoky krve. A svět se dívá jinam. Těmito slovy je možné popsat situaci, která novinářku Markétu Kutilovou rozpálila takřka doběla. Na sociální síti Facebook důrazně varovala, že pokud se turecká armáda opravdu vrhne na Kurdy, bude to znamenat začátek války, kterou doprovodí zábory půdy, genocida a jiné hrůzy.

„Pod záminkou boje proti terorismu Turecko páchá válečné zločiny. Nyní Turecko plánuje převzít kontrolu nad zbývajícím územím Kurdů. Kurdové jsou ale právě ti, kteří (na rozdíl od Turecka) bojovali proti skutečným teroristům – Islámskému státu. V době, kdy kurdské jednotky YPG a YPJ za cenu obřích ztrát bojovaly s IS, se Turecko od přímého boje s džihádisty zcela distancovalo. Erdoganův režim ani neuzavřel hranice, přes které se do Sýrie dostalo víc než 20 tisíc džihádistů z celého světa. Zatímco Kurdové s nimi válčili, Turecko profitovalo z obchodu s Islámským státem. Přestože je turecká armáda nejsilnější v regionu a druhá nejsilnější v NATO, do bojů s IS se nikdy přímo nezapojila,“ napsaly novinářky na sociální síti Facebook.

Samy se v regionu pohybovaly, takže vědí, o čem mluví. Vědí také, že Kurdy v tomto boji podporovaly Spojené státy a další spojenci z NATO a právě ti by teď podle Kutilové s Klicperovou měli dalšímu členovi NATO, Turecku, zabránit v rozpoutání masakru. Prezidentovi Erdoganovi totiž podle Kutilové nejde o nic menšího než o vyhlazení Kurdů a rozpoutání další uprchlické vlny. Kurdové, kteří řádění Turků přežijí, totiž budou muset ze svého území odejít.

Publicistky proto vyzvaly české politiky v čele s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD), aby učinili reálné kroky, které by hrozící katastrofu mohly odvrátit.

„Jako členská země NATO i EU máme hlas, který můžeme použít. Pane ministře, není nám jedno, co se bude dít na kurdských územích v Sýrii v následujících dnech a týdnech. Nechceme se dívat na smrt lidí, kteří už obětovali tolik, aby byla zničena jedna z největších hrozeb současnosti, Islámský stát,“ zdůraznily novinářky.

Markéta Kutilová Erdogana přirovnala k Adolfu Hitlerovi. Také v případě Adolfa Hitlera se svět díval jinam tak dlouho, až bylo pozdě. Erdoganova armáda je podle Kutilové odpovědná za porušování lidských práv na severu Sýrie a to je něco, co by se podle novinářky mělo připomínat.

„A musíme zmínit i spolupráci s Islámským státem a roli Turecka ve válce v Sýrii. Uniklé e-maily dokazují, že Erdoganova rodina bylo zapojena do obchodu s ropou, která pocházela od Islámského státu. Zatímco se celý svět bál islamistů a Kurdové s nimi válčili, Turecko profitovalo z obchodu s ISIS,“ podotkla.

autor: mp