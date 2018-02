VIDEO V Británii řeší na vysokých místech útok aktivistů na podnik oslavující Churchilla. Podívejte se, co prováděli uvnitř mezi hosty

Pomyslný pohár snesitelného přetekl, když do kavárny nesoucí název „The Blighty UK Cafe“, v překladu něco jako „Stará dobrá Británie“, vtrhla skupina aktivistů, která lidi vyzývala k tomu, aby místo bojkotovali, informovala MF DNES. Například obraz Churchilla nyní zdobí nápis „zmetek“.

Pro aktivisty je zde pěstí do oka mnoho věcí. Například to, že v kavárně najdete modely stíhaček Spitfire z bitvy o Británii a také britské vlajky. Název Spitfire nese i zdejší káva a čaj si zde hosté vychutnávají z hrnku, jenž zdobí obrázek Churchilla. Sledovat je možné i náznaky protiletadlového krytu. Nejoblíbenější jídlo si hosté kupují pod názvem The Winston a tradiční britskou snídani z dob, kdy Britové ještě dřeli, najdou v menu pod názvem „britská slanina“. Druhé nejlepší jídlo se jmenuje The Clementine podle Churchillovy manželky.

Je celkem nepochopitelné, že tuhle tematickou kavárnu mění aktivisté v bojiště, avšak místo podle některých prý oslavuje kolonialismus a imperialismus. Vše začalo tím, že nejdříve dorazily petice s tím, aby Churchilla kavárna nadobro odstranila, pak následovalo použití dezinfomací a fake news. Na webu kavárny se začaly objevovat recenze, že kavárna je špatná, špinavá a nemá dobré jídlo.

Jenže přesto, že i tento nápor kavárna ustála, rozhodli se bojovníci vedení Halimo Husseinovou, která je dcerou somálských přistěhovalců, vtrhnout do kavárny, kde začali číst, za co Churchilla odsuzují. Vyzývali i majitele kavárny, aby se za Churchilla omluvil, protože tím necitlivě vyvolává vzpomínky na britské impérium.

Majitele se však zastali všemu přihlížející hosté. Jeden z nich na aktivisty vykřikl: „Churchill bojoval za naši svobodu,“ a dočkal se skandované odpovědi „Churchill byl rasista“. „Kdybychom nemohli oslavovat Churchilla, nemohli bychom oslavovat nikoho,“ stojí si za svým majitel kavárny Chris Evans. Proti aktivistům protestovalo už pár poslanců a ozval se i ministr zahraničí Boris Johnson, který vyzval Corbyna, aby odsoudil hanobení „nejlepšího válečného vůdce, jakého jsme kdy měli“. Husseinová je mimo jiné i nadšenou členkou Labouristické strany a obdivovatelkou předsedy Jeremyho Corbyna, který patřil k pravidelným hostům této kavárny. Ten ale situaci doposud nekomentoval.

VIDEO: Aktivisté okupují britskou kavárnu velebící Churchilla

autor: nab