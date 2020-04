VIDEO Vláda zareagovala rychle, jsme na tom nejlíp v Evropě. S Xindlem X jsme si to vyříkali, nechal se slyšet zanedlouho šedesátiletý „diskocvok“ Michal David

V Itálii mají velký strach. Sestra ze Švýcarska mi říkala, že to jejich vláda maličko zanedbala. Zatím jsme na tom z Evropy asi nejlíp ze všech. Tak zhodnotil pandemii koronaviru v Evropě zpěvák a skladatel mnoha popových hitů Michal David. Pro fanoušky totiž nedávno uspořádal on-line hudební recitál. Již dříve také vysvětlil, jak se to má s písní Roušky.

reklama

„Je úžasné, jak se Češi semkli, jak všichni šijí roušky, jak jsme my Češi kreativní. Zaujaly mě třeba respirátory z potápěčských brýlí. Takže věřme, že to brzo porazíme,“ vyjádřil se nedávno ohledně pandemie koronaviru v Česku populární zpěvák Michal David. Své kulaté šedesáté narozeniny chtěl oslavit bombastickým koncertním show v O2 Aréně, ale teď neví, jestli si letos na veřejnosti vůbec zahraje.

David v karanténě

Hudební recitál vysílal on-line přes Facebook a Instagram hned po čtrnáctidenní karanténě. V polovině března se totiž vrátil ze španělského ostrova Tenerife. „Nicméně budeme pořád opatrný, nebudeme si vyskakovat a chodit někde na párty, to mi věřte, že i když už nemáme tvrdou karanténu, abychom se nemohli setkat vůbec s nikým, tak to přesto hodně omezíme. A budeme se snažit být pořád v určité izolaci, protože je to jediné možné řešení, jak se nenakazit a jak nenakazit druhé,“ řekl k tomu.

O pandemii koronaviru se Michal David vyjádřil: „Je to věc, která nás všechny zasahuje. Mám spoustu kamarádů v Itálii. Tam je to úplně špatně, mají velký strach. Mám sestru ve švýcarském Zugu, která mi taky říká, jak to jejich vláda maličko zanedbala. Nepostupovali tak jako třeba naše vláda, která myslím, že skutečně velmi rychle zareagovala a možná že na to můžeme mít jakýkoliv názor, ale zatím jsme na tom z Evropy asi nejlíp ze všech. Říkají to Italové i Švýcaři. Země jako Anglie, Belgie či Španělsko jsou na tom opravdu daleko hůře, než my...“

Koncerty? Nevím!

Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6530 lidí

Divadlo Broadway v centru Prahy je zavřené a zhruba dvě stovky lidí, kteří jsou na něm přímým nebo nepřímým způsobem závislí, nemají práci. „Momentálně v divadle, aby nestálo, naše kostymérky šijou roušky pro seniory, třeba pro Vaška Neckáře, Honzu Kuželku a pro naši starší generaci. Pro lidi v domovech důchodců. Doufám, že to časem bude lepší. Uvidíme, za jak dlouho se bude moci zase hrát. Ale skutečně na to odpověď nedám. Myslím si, že jestli to všechno dobře dopadne, tak nejdřív v září. V červenci a srpnu jsou stejně divadelní prázdniny,“ podotkl s tím, že podobná nejistota vládne i ohledně vánočního truné. „Když to nebude letos, tak příští rok hned, jak to bude jenom možné,“ dodal David.

Soud o song Roušky nebude

Ještě před recitálem se vyjádřil na svém Facebooku k písni Roušky. Na melodii písně Colu, pijeme colu v ní Xindl X zpívá: „Šije celá země šije roušky, ať pracující neprskaj na staroušky. Že je šijeme Babiš se diví a do médií tvrdí věci nepravdivý. Jsme mu vážně všichni k smíchu, ale co naplat, roušku si spíchnu...“

„S Xindlem X jsme si vše vyříkali, jsme dál přátelé a nebudeme se v žádném případě soudit... jen jsem mu vytkl, že použil ke svému záměru píseň Colu, pijeme colu, která je se mnou bezprostředně spjata, ač nejsem jejím autorem. Nedá se popřít, že když se tato píseň zahraje, tak se každému vybaví mé jméno. Důvod, proč mi vadil Ondrův remake, je, že se neztotožňuji s jeho textem... žijeme ve velmi citlivé době a text písně mi vzhledem k momentální situaci přijde neadekvátní a neuctivý k lidem, kteří dělají, co mohou, aby našemu národu pomohli,“ napsal Michal David. Místo negací bychom se podle něj měli my Češi semknout a navzájem si pomáhat.

Psali jsme: Budete platit! Tam, kam chtějí Zelení! Na úrovni EU se rýsuje plán na „záchranu Evropy“ Kauza Koněv. Zasáhl Pavel Novotný! Ale to budete koukat. Hlavně voliči KSČM Bomba! Ministr Vojtěch: Česko se může vracet k normálnímu životu Centrum sociálních služeb Praha: Pražská linka důvěry a Intervenční centrum řeší případy v souvislosti s koronavirem





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.