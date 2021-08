VIDEO Železný na ČT seřval Hřiba a Okamuru. Vypjatá debata zašla příliš daleko

reklama

„Mně to přijde od pana místopředsedy Okamury velice podlé, protože vlastně už před půl rokem on tam chtěl jet za účelem nějaké obchodní cesty. Tehdy by samozřejmě požíval ochrany nejenom armády, ale pochopitelně by využíval i ty služby těch tlumočníků, kteří jsou prostě nezbytní pro to, abyste tam dojednali nějaký byznys. A teď by je tam rád předhodil těm náboženským fanatikům, aby je umučili, vydloubli jim oči, já myslím, že to je opravdu mimořádně podlé,“ poznamenal Hřib.

Okamura následně dostal prostor k vyjádření už i proto, že stojí v čele meziparlamentní skupiny Česko-Afghánistán. Proč teď je ostře proti? „Na úvod vyvrátím tu lež pana primátora, mě jste opravdu teďka zklamal, protože tím, my jsme tam neměli mít místní tlumočníky, já jsem měl mít tlumočníka pana Fawada Nadriho, který žije 40 let v České republice a byl i hostem v České televizi, takže to je trošku něco jiného, tak jako už přestaňte lhát hnedka na úvod. A ano, já jsem inicioval vznik vloni té skupiny a cíle byly tři, boj proti radikálnímu islámu, boj proti Tálibánu, export českých firem do Afghánistánu, abychom v krizi podpořili český průmysl, české zaměstnance, české firmy, které daní v České republice, abychom podpořili právě českou ekonomiku, no a třetím, třetím důvodem byla právě stabilizace Afghánistánu tam na místě, měli jsme připraveny rozvojové projekty,“ sdělil Okamura.

„Promiňte, vyprávíte, co se mělo stát, ale mně řekněte, proč ta vaše rétorika je teď tedy tak ostrá, když tohle všechno, co vy teď říkáte, jste vlastně spoluvytvořil, spoluvymyslel, tak proč je teď v tuto chvíli vaše rétorika proti lidem v Afghánistánu, kteří s námi spolupracovali, tak ostrá?“ ptal se moderátor Železný.

„Tak kdybyste mě nechal domluvit, tak tou čtvrtou věcí byla... jsme proti nelegální migraci, a to bylo mým čtvrtým důvodem, žádná migrace do Evropy, žádný islám v Evropě, nulová tolerance, a i ti afghánští vzdělanější lidé taky nechtějí tu migraci, protože jim odcházejí ti mladí lidé,“ poznamenal Okamura a znovu zopakoval, že ti afghánští tlumočníci byli podle něj královsky placení.

„Islám je zcela nekompatibilní se svobodou a demokracií, tito lidé, islám, vyznavači islámu, nemají úctu k našim hodnotám, k ženám, mimochodem ani k homosexuálům, říkají, že muž je nadřazený ženě, že demokracie neplatí, platí právo šaría. Islám není kompatibilní s naším pojetím demokracie, SPD mělo v programu nulovou toleranci nelegální migrace, říkáme ne migraci, ne islámu, a já držím program a držím slovo. A budu ho držet,“ podotkl následně Okamura.

Když se rozjela diskuse ohledně ubytování, Okamura se rozlítil na primátora Zdeňka Hřiba. „Tak já si myslím, že to, co tady navrhuje pan primátor Hřib za Piráty, že je na okamžitou rezignaci, protože on jim nabízí obecní byty, zatímco občané Prahy, mladé rodiny na ty byty prostě nemůžou dosáhnout, vy jste prostě proimigrační strana, mimochodem já bych připomenul, že jediné hnutí SPD ze všech parlamentních stran odmítlo právě souhlasy, my jsme odmítli, my jsme byli jediní proti té migraci, proti tomu příjezdu těchto islámských migrantů,“ uvedl Okamura.

„Mimořádně naivní je představa pana primátora, já jsem zděšen jako obyvatel Prahy, protože například podle deníku, rakouského deníku Der Standard, v tuto chvíli mají Afghánci v Rakousku už teď nejvyšší kriminalitu ve všech závažných zločinech. To znamená, vy nedokážete rozpoznat ani v západních zemích, mám tady německé statistiky, švédské statistiky, nedokážete rozpoznat, který z nich může spáchat kriminalitu nebo ne, máme tady dost, máme tady dost svých problémů a netahejme sem nějaké problémy z rozvojového světa. Nechme je žít,“ dodal Okamura.

Moderátor Železný následně vyzval Okamuru, aby nechal domluvit primátora Hřiba. „No, ale já jsem měl trošku kratší prostor,“ oponoval Okamura. „Neměl jste kratší prostor, není to pravda,“ sdělil Hřib.

„Netahejte, prosím, ty problémy sem, řešme tu situaci tam, pomáhejme tam, jako jsem se o to pokoušel a pokouším se o to v rámci naší obchodní komory, ale netahejme ty problémy sem,“ poznamenal Okamura.

„Tak ti lidé jsou lidé, kteří nám samozřejmě významně pomáhali, bylo na nich závislé fungování naší armády tam, připomínám, že my tam často posíláme tu nemocnici, část, toho času ta nemocnice ošetřuje třeba i místní obyvatele, to byste samozřejmě dělat nemohl, kdybyste tam neměl tlumočníky. To znamená tahle část činnosti by tam třeba vůbec nemohla bejt, ale co se týče toho, kdo přijede, tak to pochopitelně nebude úplně typický vzorek, to budou skutečně často vysokoškolsky vzdělaní lidé, dřív nám v tom Afghánistánu pomáhali, v průběhu 90. let lidé, kteří měli nějakou vazbu na třeba Československo, studovali tady,“ pokračoval Hřib a chtěl se vyjádřit k bydlení.

„To je skutečně reálný problém, jenomže problém je v tom, že dostupnost bydlení je dána efektivitou státní správy a bohužel poslanci SPD hlasují ve Sněmovně tak, aby to ještě zhoršili, a to je ten problém,“ doplnil Hřib, kdy mu Okamura začal skákat do řeči.

„Prosím, prosím, promiňte pánové. Nechte prosím pana primátora zareagovat,“ uvedl Železný. „To jsou pirátský lži,“ reagoval Okamura. A Hřib začal: „Vy jste hlasovali, aby se za desítky miliard.“ „Ale vždyť to jsou pirátský lži, vždyť vy lžete, to není možný,“ útočil dále Okamura.

„No tak toto jsou informace od Ministerstva vnitra,“ sdělil Hřib. „Jo, které vede Hamáček, jo, které vede předseda zoufalé ČSSD, který je prokazatelný lhář. No to je opravdu. Argumentovat Hamáčkem,“ zareagoval Okamura.

„Pánové dost!!! Ano? Nezlobte se!!! Nezlobte se, pánové, ale tohle už opravdu nejde. Urážíte tady člověka, který tady v tuto chvíli není, to se nezlobte, ale to se nedělá. A za druhé se tady překřikujete, omlouvám se, že jsem zvýšil hlas, ale tohle mi připadá, že už je příliš, navíc jsme šli na úplně jinou kolej, než o jaké se máme tady bavit,“ zvýšil velmi výrazně hlas Železný. „Dobře, ok,“ zareagoval Okamura.

„Já jsem se chtěl jenom bránit tomu nařčení, že lžu a že tady jde o tu dostupnost bydlení, dostupnost bydlení je vážně problém,“ dodal Hřib a vrátila se diskuse k Afghánistánu.

