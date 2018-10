VIDEO „Zkurví, posere, kraviny.“ Hovoří vyznamenaný umělec Jiří Krampol. A tohle znáte?

Ten se stal kromě svých charakterních hereckých rolí známým především svou televizní show Nikdo není dokonalý, kde mezi pouličními kvízy mezi občany se svými hosty vyprávěl historky vypovídající o naší současnosti.

Jindy si komik zase dělal legraci z nesrozumitelných analýz uměleckých kritiků.

Jiří Krampol se nikdy nebránil ani satiře. Před rokem 1989 spolupracoval s Miloslavem Šimkem, jednou z nejvýraznějších postav tohoto žánru.

Krampol má na kontě také řadu vtipů, které by dnešní korektnost nazvala jako „homofobní“, a proto je možné, že je v souvislosti s jeho oceněním mnozí budou připomínat . Ve svém televizním pořadu vyprávěl například vtip o homosexuálovi, kupujícím kuře.

Mezi jeho oblíbené kousky patřilo též žertovné zpodobňování osob asijského původu, ať už Vietnamců, nebo ve slavné scénce z Miloslavem Šimkem hrál Japonce.

K politice se ale neváhal vyjádřit i vážněji, často i pro ParlamentníListy.cz. Ostře například kdysi vystoupil například proti vládě Petra Nečase, která chtěla po lidech, aby si utahovali opasky, a mezitím si úředníci a manažeři ve státních podnicích vypláceli miliony. „Někdo přijde do nějakého podniku, všechno to zkurví, posere to ze všech stran, že se to tam celé hroutí a oni mu na odchodnou ještě dají zlatý padák v podobě milionů,“ rozčiloval se.

Poslance Marka Bendu nazval „hovadem“, když ho chtěl hnát před soud za vtip, který Krampol vyprávěl o Romech. „Kvůli tomuhle vtipu. Dělá Rom autoškolu, projede zatáčkou a učitel autoškoly povídá: ‚Vy jste si nevšim tý značky?‘ – ‚Jaký značky?‘ – ‚Tam byla značka.‘ – ‚Značka? Že by hliníková? Mám se pro ni vrátit?,“ objasnil Krampol.

V časech, kdy celý národ řešil neudělené státní vyznamenání Jiřímu Bradymu, Jiří Krampol pro ParlamentníListy.cz řekl: „Mne takovýhle kraviny – co dělá nějaký Brady nebo nějaký ministr – nezajímají. Nesleduju to, nezajímá mě to... Víte, co mě zajímá? Že ti hajzlové zkurvený zdražili plínky důchodcům a těm důchodcům teď zbývá z důchodu jen patnáct procent. To mne zajímá!“.

Je třeba dodat, že Jiří Krampol dodnes chodí rozdávat humor mezi občany a rozhodně ne jen ve svých televizních představeních, jak dokládá například jeho návštěva mezi seniory.





