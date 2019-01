VIDEO Zúčtování s Těžkým Pokondrem: „Honibrk Leoš Mareš, Soukup z TVHovnoBarrandov, Zeman, Babiš...“ A teď přišla pomsta

Xaver Veselý začal tím, jak duo Ondráček a Pokorný odcházelo z rádia Frekvence 1. Prý to nakonec mělo podivnou pachuť, protože padala slova jako cenzura a podobně. Veselý přiznal, že nikdy nebyl u toho, když se pánové dohadovali s dramaturgií, koho si mohou do studia pozvat a co mohou říkat, ale za sebe říká, že za těch 17 let, co na Frekvenci 1 pracuje, cenzorský zásah nezažil. A že cenzura je něco jiného, než si pánové Pokorný a Ondráček myslí. Fotogalerie: - Vyklízení Kliniky

Zmínil, jak si dotyční do studia v roce 2017 těsně před volbami pozvali investigativního novináře, Jaroslava Kmentu. Veselý jeho dílo pochválil, řekl, že má jeho knížky rád. „Kmenta je člověk, který má o čem vyprávět, tečka,“ zastal se na úvod tohoto hosta, ale hned pokračoval: „Druhá pravda je ta, že já bych knihu o Andreji Babišovi týden nebo 14 dní před volbami nevydával. Ale on jako investigativní novinář na to má právo.“ Pokondři si chtěli Kmentu pozvat před volbami, vedení rádia ho chtělo pozvat až po volbách. „Bylo to tak v pořádku, protože bylo z toho celého cítit, že se jedná o ovlivnění výsledku voleb, svým způsobem. Prostě Pokondři se v tu chvíli zapojili do politické kampaně, se vším všudy.“ A uvedl ukázku z rozhovoru DVTV, kde Ondráček říká, že chce, aby mladí měli možnost zjistit, kdo je to „Andy“, ještě před volbami.

Dál se věnoval písničkám Kretén a Schízy. Podle něj nesplňovaly standard kvality, na který byl u Pokondru zvyklý, a nebyli ani dobrými protest songy. A když vydavatelství Supraphon nechtělo Schízy propagovat na sociálních sítích, zvedla se vlna nevole proti jeho ředitelce. A začal zde být podle Veselého náznak jakési křivdy.

Pak se Veselý vrátil k onomu rozhovoru s Jaroslavem Kmentou. Uvedl, že se potvrdilo, co říkal, že Jaroslav Kmenta má o čem mluvit. Ale z 35-minutového interview prý moderátoři hovořili 18 minut. Veselý řekl, že on se tedy drží zásady, že více než moderátor má mluvit host.

Ondráček se nejdříve ohradil proti Supraphonu a jeho vedení, rádiu Čas a TV Relax kvůli „cenzuře“. Pak už následoval seznam „zbabělých“. „Nechápu, proč se tak hrdí ‚bojovníci‘ nečekaně připo...srali, asi tady patří,“ odtušil Xaver Veselý z příspěvku. Na seznam zbabělců byl zařazen Martin Veselovský i Emma Smetana z DVTV, sám Luboš Xaver Veselý, „Honibrk“ Leoš Mareš, Libor Bouček a další z Evropy2, Lucie Výborná z Radiožurnálu, Janek Kroupa, Jakub Železný, Petr Dvořák a Karel Šíp z ČT, Jan Kraus se svou show, Ray Koranteng z Novy, Josef Klíma ze Seznamu i Luboš Procházka z Blesku. „Kdyby zavolal Jaromír Soukup z TVHovnoBarrandov, tak tam by jsme nešli, jak se teď hodně a často říká NIKDY!!!“ dostal vynadáno čerstvě ohlášený kandidát do europarlamentu. A postoj iDnesu prý chápe, když tam šéfuje Jaroslav Plesl. Ti všichni jsou podle Ondráčka vini tím, že si je nechtěli pozvat na „férovou debatu“.

Veselý se zastavil u zmínek o své osobě. Nejdříve uvedl, že interview s Těžkým Pokondrem na XTV proběhlo a přidal i ukázku z něj, a dodal, že to zřejmě Roman Ondráček zapomněl. A pak okomentoval slova o byznysu a korytu: „Pokud jsem já a XTV a někteří kolegové z Frekvence 1 a Evropy2 byli zavlečeni do této party, tak já bych tady strašně rád řekl, že na můj byznys a na moje koryto opravdu Těžkej Pokondr a pan Ondráček má vliv nula, úplně čistá nula.“

U Raye Korantenga, který si podle Ondráčka „pozval Bureše“, což Ondráčkovi zavdalo ke spekulacím, že Babiš platí TV Nova, se Veselý také zastavil a prohlásil, že zde status začíná jevit známky „lehce nemocného člověka“. Na konci pak následovalo sdělení, že se Těžkej Pokondr rozpadá.

A došlo konečně na udílení ceny. „Jednu věc je třeba v závěru říct. Ten těžký a tuhý politický boj proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi přinejmenším Roman Ondráček z Těžkýho Pokondru vedl důsledně a to je třeba ocenit. Proto jsme se rozhodli, že cenu Jiřiny Švorcové za rok 2018 za umělecký přínos na poli politické propagandy získává Roman Ondráček. Pane kolego, velká gratulace,“ zakončil Veselý svůj pořad Xaver Live.

Celý pořad ZDE

