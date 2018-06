VÍME PRVNÍ Zeman přijme Hamáčka. Sdělí mu osud Pocheho

V pátek by mělo být zcela jasno, jak to bude s osudem možné koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů. Poté, co bude Miloš Zeman hovořit s kandidátem na ministra Miroslavem Poche, zamíří do Lán i šéf sociálních demokratů Hamáček. Lze tak očekávat, že ho bude informovat o průběhu předchozí schůzky a svém dalším postupu.

Na dotaz redakce PL potvrdil podvečerní setkání mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „V pátek v 17:00 pan prezident v Lánech přijme předsedu ČSSD a kandidáta na post ministra vnitra Jana Hamáčka,” uvedl pro PL mluvčí.

Zemanovy schůzky s ostatními kandidáty na ministerské posty by měly začít až od příštího týdne. Nová vláda by tedy mohla být jmenována na počátku července.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: Radim Panenka