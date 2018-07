Václav Cílek se vyznal, jak obdivuje Trumpovy tweety. Je to geniální, jak mu na to vždycky všichni skonči

Úvodem se Cílek vyjádřil, že máme vnitřní místo, kde věci hodnotíme v sobě, a vnější místo. „Politika je ale velká síla jako povodeň nebo sucho a posiluje to vnější místo, tedy pocit, že jsme předmětem v něčích rukách,“ míní Cílek. A jeho názorem je, že i když na nás média neustále chrlí zprávy o Trumpovi i Putinovi, měli bychom se raději učit hrát na kytaru.

Setkání obou vrcholných politiků bylo podle Cílka druhem divadla. On si rád čte Trumpovy tweety, neboť podle jeho slov jde o dílka řady spisovatelů, kteří je vytvářejí. „Já se na tyhle zprávy koukám jako na jakési japonské čtyřverší haiku. Je to vycizelované a média na to skočí, přestože nic pořádného neřekne. Navíc ta zpráva je geniálně krátká, takže se dá ukázat a komentovat,“ sdělil.

Závěrem pak zkonstatoval, že žijeme v době politického marketingu, čemuž je potřeba se nějak bránit. „Ve společnosti musí vzniknout poptávka po něčem novém. Já se na to dívám tak, že reklama a marketing cíleně ničí radost z běžného života,“ uzavřel.

autor: vef