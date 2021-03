Václav Havel. Padlo po smrti Kellnera. To muselo přijít

reklama

„To si pořád opakujete mantru Havel, lidská práva, demokracie a najednou vystoupí premiér země a zavelí ‚Konec Dalajlámismu, který naší zemi jenom škodí!‘“ odkázal se Paták na slova premiéra Nečase z roku 2012. Tvrdí, že za to, že Kellnerově firmě bylo umožněno poskytovat v Číně úvěry, se Česká republika se stala trojským koněm pro vlamování se čínského vlivu do EU. Anketa Je smrt Petra Kellnera ztrátou pro Českou republiku? Ano 81% Ne 8% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 1250 lidí

„Nejviditelnější postavou tohoto pohybu byl sice prezident Zeman, nicméně měl i spoustu zákulisně pracujících figur: už zmíněný tehdy premiér a dnes expremiér Nečas, Jaroslav Tvrdík, Jan Birke, Zemanův ministr zahraničí Jan Kohout, Vratislav Mynář, Jan Skopeček, rektor UK Zima a třeba duo Jan Hamáček - Petr Petržílek a Jan Zahradil,“ obviňuje Paták s odkazem na „zjištění“ serveru Sinopsis.cz. Obviňuje Home Credit, že se snaží tento server znevěrohodnit.

„PPF a Čína si tu zkrátka jeli vlastní politickou agendu, která v žádném případě nebyla v zájmu ČR, ale právě jen v zájmu Číny, PPF a dalších spřátelených subjektů. Výmluvným rezultátem zůstává, že zatímco imperium pánů Kellnera a Šmejce bohatlo o desítky miliard, objem zahraničního obchodu s Čínou a Ruskem zůstává v řádech jednotek procent, přičemž náš vývoz do Číny je cca 10 krát nižší, než čínský dovoz k nám,“ tvrdí Paták.

„Co je jisté, že jeho smrt (díky jeho aktivně uplatňovanému vlivu na politiku, ostatně vlastnil nejsledovanější TV), může překreslit politickou mapu země a ovlivnit budoucnost nás všech,“ praví závěrem.

Za tento pondělní status dostal Paták lidově řečeno za uši. A to jak od těch, kteří s jeho tvrzeními nesouhlasí, tak od těch, kteří jeho závěry nezpochybňují. I Paták uznal, že je text v den, kdy bylo úmrtí medializováno „vošajslich“. „Ale koho by to zajímalo za týden, když už si to mezitím ikskrát přečte jinde a že teď toho bude,“ podotkl. Ještě předtím odkázal na další články Deníku N.

„Vyplodit tenhle tendenční hate elaborát, v den oznámení tragického úmrtí předmětu elaborátu, je za mne elementární ukázka absence sociální inteligence, nedostatku empatie a především společenské faux pas,“ mínil Jiří Hlaváč. Ale David Vyskočil nesouhlasil a tvrdil, že zmíněné vlastnosti Kellner neměl. „Už je v pekle... má na svědomí tisíce rodinných tragédii.Přeji mu jenom to nejhorší...“ řekl.

Ale byli i tací, kterým se Patákův příspěvek zamlouval. „KARMA, které možná někdo pomohl? Děkuji Visegradskému jezdci za opět skvěle odvedenou práci. Dokonale jste složil, co se ven dostávalo jen ve střípcích,“ mínila Radka Tučková.

Přisadil i spolupředseda pražských Zelených Vít Masare. „Já jsem zvědav, jestli se někdy dočkáme, že veškeré finance hl.m. Prahy NEBUDOU k dispozici pro financování leváren skupinou PPF/Křetínského. Když jsme na to upozornili současné vedení Prahy a vyzvali k nápravě, moc ochoty jsme nezaznamenali,“ uvedl a poděkoval za upozornění na pražského zastupitele Petrika Nachera.

„Nikdo kdo dobrovolně spolupracuje s komunistickou stranou číny si lítost nezaslouží. A podnikat v Číně bez souhlasu strany se nedá. Komunistů mi nikdy líto nebylo a nebude,“ mínil David Kocfelda.

„R.I.P. jeho nešťastným spolucestujicím. Kellner nechť se smaží v Pekle,“ přála si Iva Veselá. „Kellner by si mohl do pekla vzít i celou svou politickou a další mafia strukturu. Budiž vám je peklo tím, co jste činili na zemi,“ hrál na stejnou notu kytarista Benjamin Bulba Kashmir.

Jak podotkl v komentářích člen pražské SPD Jan Čížek, Paták nebyl sám, kdo se do Kellnera pustil, pro Marxistickou Alternativu, která svého času obsadila filozofickou fakultu UK, byl Kellner „hlavou kapitalistické hydry“ a obvinila ho, že svým výletem „podporoval riziko zavlečení nových mutací covidu do ČR“. Nemluvě o údajně prokázaném „reakcionářství“. „Kellner představoval vše prohnilé starého světa,“ tvrdí soudruzi.

Ke kritikům Kellnera se vyjádřil marketér Jakub Horák. Vzkázal, že dotyční jsou pitomci, kteří si pletou podnikatele a spasitele. Že Kellner podnikal v Číně Horákovi nevadí. „Naopak - my bychom měli být tak úspěšní a mít tam tolik poboček, jako měl Baťa v Africe. Protože když někam přijedeš, budeš tam mít alespoň krajany, alespoň někdo bude ve světě vidět že Češi něco dokázali. V komentářích se píše, jak moc nás Kellner posunul jako Česko k Číně - doprdele vzhledem k tomu že jsme Číňany ani nepozvali k výběrku na atomku tak asi tak destruktivní vliv na naši zahraniční orientaci neměl, ne?“ argumentuje.

Ohledně Home Creditu konstatoval, že vzít si půjčku opravdu nikdo nikoho nenutil a vyvracel i to, že by chtěl Kellner TV Nova použít k propagandě. „Vzpomínáte si, že PPF už jednou Novu měla a pak ji zase prodala? Pokud by tím sledoval nějakej vliv, proč si ji nenechal už tehdy?“ ptá se Horák.

Komentář měl i k politickému vlivu a privatizaci: „Je pravda, že lidi okolo PPF hodně adorují Klause, ale jejich politický vliv končí u volebních průzkumů Trikolory.“

„Rozděloval se státní majetek a nějak se to rozdělit muselo, spousta lidí firmy vytunelovala a nechala za sebou lidi bez práce, on je aspoň rozvíjel,“ srovnal s ostatními.

„Zemřel velký český podnikatel a pokud tu nebude on, tak půjčky bude nabízet někdo jinej, stejně jako kdyby tu nebyl Baťa, tak prodával boty taky někdo jinej a světa běh by se moc nezměnil. Mějte úctu k českýmu klukovi, kterej začal prodávat kopírky a někam se dostal,“ vzkázal na závěr.

