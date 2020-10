Václav Klaus opět prezidentem? Neřekl ne. A výprask Prymuly

Český exprezident Václav Klaus má za to, že exministr zdravotnictví Roman Prymula předvedl národu takovou aroganci, že to nemá v české politice obdoby. Tvrdě zkritizoval plošné zákazy využité v boji s koronavirem a nevyloučil, že by v roce 2023 mohl kandidovat na prezidenta. V té době mu bude 82 let.

Druhý český prezident Václav Klaus poskytl rozhovor Radiu Z. Prohlásil v něm, mimo jiné, že má strach o to, aby se 28. říjen slavil v příštích letech opět důstojně a s úctou k tomu, co naši předci vykonali.

„Já mám strach, že se to ztrácí a že to není už takové, jaké to bývalo, takže myslím, že je potřeba, abychom se k tomu vraceli,“ zdůraznil s tím, že po sto let se náš stát snažil udržet získanou nezávislost a je povinností generace dnešní a generací budoucích, aby tuto nezávislost udržely i v dalších letech.

Poznamenal také, že prakticky po celou dobu existence Československa Slováci stáli o svůj samostatný stát. „Slovensko prostě chtělo být samostatným státem, chtělo mít svou vlajku. Jak mě tehdy říkával tehdejí předseda slovenské vlády (Ján) Čárnogurský, Slovensko chtělo mít svou židličku v EU a to je možné jedině se samostatným státem,“ zdůraznil exprezident.

„Ta situace je zvláštní. Já prostě nejsem příznivcem tohoto způsobu řešení koronavirové epidemie. Říkal jsem to nekonečněkrát, říkal jsem to od prvního dne a proto prostě nemohu souhlasit s tím, aby pod pláštíkem protiepidemických opatření byla omezována některá základní práva, některé zásadní svobody dané Ústavou, aby byla rozvracena ekonomika a s ní tedy bohužel životy statisíců lidí. Aby se stalo to, co se děje s financemi státu. Bezprecedentní rozpad těchto financí. Já jsem vždy odmítal cestu pouze těchto zákazových plošných opatření. Pro politika je snadné zakazovat, ale politik přece musí hledat řešení,“ zdůraznil druhý český prezident.

Jedním dechem dodal, že na jaře vládu nekritzoval, protože věděl, že jsme v neznámé situaci, na kterou se reaguje těžko, ale na podzim už nejde o epidemiologickou novinku a vláda by podle Klause měla umět reagovat lépe, než to předvádí. „Jestli nevěděla, co dělat v březnu, tak v dubnu už to měla vědět, měla to vědět v květnu a neméně po půlroce té doby,“ zdůrazil druhý český prezident, ale také ministr financí a premiér z 90. let minulého století.

Data, která stát pouští do veřejného prostoru, je podle Klause třeba korigovat.

„My před žádným kolapsem zdravotnictví nestojíme. Jestli nás budou strašit počtem nakažených, tak to není totéž jako nemocní. To se snažíme od března vysvětlovat zhora, zdola, zleva, zprava. ... Nevím, kdo má chuť nepřetržitě rozšiřovat paniku. Běží stavba polní nemocnice. Já to vidím denně na ČT24, 24 hodin informování o tom, jak pokračuje stavba polní vojenské nemocnice. To je prostě metoda, jak zastrašovat lidi a já myslím, že je jen na nás, abychom tomuto strachu nepodléhali, abychom ho odmítali,“ rozohnil se Klaus.

Nakonec zasadil ránu exministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi.

„Když já půjdu venku na procházku odpoledne bez roušky, tak vědomě porušuji Prymulův příkaz, protože si myslím, že je hloupý a nesmyslný, ale liším se od Prymuly v tom, že já jsem ten příkaz nevydával. To on si musel rozmyslet, které bude porušovat a zda půjde do restaurace, když jsou všechny zavřené. Výmluvy o tom, že šel do kapituly, to je taková arogance, která nemá v historii naší politiky obdoby,“ vypálil Klaus.

Nakonec naznačil, zda se chystá kandidovat na prezidenta v roce 2023. Svou případnou kandidaturu nevyloučil. „To teď neřešme. Já uvidím, jak se to všechno vyvine. To není téma pro dnešní den,“ uzavřel druhý český prezident, který by se teoreticky mohl stát i čtvrtým českým prezidentem.

