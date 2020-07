Václav Klaus spustil kanonádu: Osekat výdaje na obranu, neplatit politickým neziskovkám. EU nefungovala, byl jsem šťastný. Milion chvilek? Žádný program

Hostem nedělní Partie byl druhý český prezident Václav Klaus. Natvrdo prohlásil, že řeči premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové sní nesmyslný sen, že se z koronavirové krize proinvestujeme. To je podle exprezidenta totální nesmysl. Měly by se prý osekat výdaje na obranu. Klaus pronesl slova, která se řadě lidí nebudou líbit. Např. o tzv. politických neziskovkách a státních úřadech. Nešetřil ani Miroslava Kalouska (TOP 09) či Miloše Vystrčila (ODS).

„Co vám koronakrize dala, a co vzala?“ zeptala se moderátorka Terezie Tománková.

„Tak nevím. Hlavně nevzala mě, stále žiju, ačkoli jsme riziková skupina,“ poznamenal druhý český prezident s tím, že koronavirus víc zasáhl českou společnost, ale i celý svět. „Ta karanténní opatření byla výrazně přestřelená. Výrazně,“ zdůraznil Klaus. Já jako bývalý předseda vlády a prezident se nedivím, že se politici ulekli. Toto já respektuji. Kdybych to já fázoval na měsíce, tak já nikomu nevyčítám to, co se stalo v březnu. Myslím, že v dubnu měla vítězit koncepční politika, už se mělo ustupovat od těch opatření. A já bych se velmi výrazně mračil na to, co se dělo v květnu,“ prozradil Václav Klaus.

Osobně se prý snažil žít normálně, neschovával se za zavřenými dveřmi a stýkal se se známými, chodil na procházky, aby se udržoval v kondici. A když chodil na procházky, nenosil roušku. „Když jsem šel sám po pražském lese, tak já nevím, koho bych nakazil,“ pravil Klaus.

Koronavirus bude mít nedozírné následky. Jak je vyřešit? Klaus nabídl cestu

„Bude to mít nedozírné následky na naši ekonomiku, které nikdo nechce tušit. A myslím, že došlo ke kvalitativní změně při vládě státu nad občany. Stát definuje, kontroluje, dívá se na každého z nás prostřednictvím nových technologií. A koronavirus tomu dal novou kvalitu. Stát se dneska odvažuje dělat věci, které by si dříve nedovolil,“ zdůraznil Klaus.

Osobně by prý absolutně nepoužíval e-Roušku. Prostě by se nenechal sledovat.

„Zastavme účinnost minimální mzdy, zastavme zákon zaručené mzdy. Zaveďme moratorium na zavádění státních úřadů. Zrušme dotace politickým neziskovkám a tak dále. To jsou krátkodobá opatření, která je možná udělat. Já bych si samozřejmě troufnul sáhnout i na to, co je tabu, a to je financování armády. Zrušme některé nesmyslné obří výdaje státu,“ řekl Klaus.



Václav Klaus a Terezie Tománková. (Screen: CNN Prima News)

Postavil se proti myšlence, že bychom měli platit 2 procenta HDP na svou obranu.

„Hlavně musíme vydávat peníze smysluplně, a to bez ohledu na to, jestli nám to někdo předepíše. Nevím, jestli má naše armáda působit v Afghánistánu nebo v Mali. Naši vojáci mají především bránit tuhletu zemičku. Já vím, že se teď ozve křik, že jsme součástí jistého klubu, ale řekněme si, že v Mali měla dlouhodobé zájmy Francie, protože jde o jejich bývalou kolonii, ale my žádné zájmy v Mali nemáme. To je třeba začít říkat nahlas.

Postavil se také proti nakupování nových bojových vozidel pěchoty, protože má pocit, že to nepomůže Česku, ale pomůže to zemím, která tato bojová vozidla vyrábějí. My podle Klause musíme jít jinou cestou. Musíme udržet při životě náš průmysl, protože jsme nejprůmyslovější zemí Evropy.

Fotogalerie: - Den nezávislosti

Byl jsem šťastný, že EU nefungovala

Pár slov řekl i na konto EU. Prý měl radost, že v koronakrizi EU nefungovala. „Já jsem byl šťastný, že EU nefungovala, protože tak mohly fungovat jednotlivé státy, které přijímaly opatření, která byla rozumnější než to, s čím bude přicházet EU,“ pravil Klaus.

Ale teď se prý EU opět oklepala, znovu prosazuje zezelenání ekonomiky skrze tzv. Green Deal, a v tu chvíli už je třeba EU znovu kritizovat.

Nehodlá se prý však zabývat rezolucí Evropského parlamentu o možném střetu zájmů Andreje Babiše.

„Já se evropským pseudoparlamentem, který nemá s parlamentem mnoho společného, tak já se jeho usneseními nezabývám,“ řekl Klaus.

Nešetřil ani českou politickou opozici. Ta podle Klause měla dost času připravit knížku, jak by postupovala v koronakrizi, v čem by postupovala lépe oproti vládě, a předložit své návrhy k posouzení voličům. Jenže toto opozice neudělala a to je podle Klause veliká chyba. Uznal sice, že v těchto časech to má opozice těžké, ale to, jak postupují její představitelé dnes, nad tím Klaus jen kroutil hlavou. „Takové to kalouskovšťování, to se mi zdá legrační,“ rýpl si do exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).

Milion chvilek a Milada Horáková

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani kampaň připomínající smrt Milady Horákové, kterou zavraždili komunisté po odsouzení k oběšení ve vykonstruovaném procesu. Tento komunistický čin byl podle Kause hrůzný a je třeba si ho připomínat, ale tady u té kampaně vnímal jistý problém. Tato kampaň se mu zdálo účelově povzbuzovaná.

„To se mi zdá trochu organizovaná a chtěná kampaň, které a priori nedůvěřuji,“ pravil Klaus.

Než se rozloučil s diváky, obul se ještě do předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který se chystá na Tchaj-wan. Podle Klause je to klukovina.

„Je to klukovina, že budu kopat lopatičkou do písku a budu říkat, že já chci tohle nebo já chci ono, to není racionální česká zahraniční politika,“ uvedl Klaus.

Osobně by se prý nevměšoval do vztahů Číny a Tchaj-wanu. „Česká republika má ve svých dokumentech napsáno, že Česká republika uznává koncepci jedné Číny. Já jsem to tam nedal, já jsem nad tím kroutil hlavou, ale byl jsem přesvědčován, že to tam patří,“ prozradil druhý český prezident.

Závěrem přidal pár slov i k prezidentským volbám v USA.

Pokud jde o Donalda Trumpa, zdá se mu, že se snažil zastavit levicovou kulturní revoluci, v čemž mu prý Klaus fandí, a z případného vítězství demokrata Joea Bidena má obavy. Biden by, podle jeho názoru, podporoval pokračování kulturní revoluce. „A to by byl problém pro nás všechny,“ varoval druhý český prezident.

Exprezident rovněž kritizoval vládní program Antivirus a odmítl tvrzení Jany Maláčové, že by zachránil 700 tisíc pracovních míst. „Program Antivirus jen fiktivně chrání pracovní místa, protože firmy dostávají peníze za to, že nechávají své zaměstnance doma a nevyhodí je. To není ochrana pracovních míst, to je umělé vytváření zdání, že ta pracovní místa ještě existují,“ řekl. Nezaměstnanost tak podle Klause dříve či později poroste, protože se projeví silný ekonomický propad. Klaus již dříve řekl, že by český hrubý domácí produkt mohl letos klesnout o 15 až 20 procent.

