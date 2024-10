Václav Klaus zašel opět o kus dál. „Tato vláda potřebuje válku.“ A vysvětlil proč

„Jediná věc, která se po krajských volbách nominálně změnila, je vypadnutí Pirátů z vlády, to určitě nějaká změna je. Nicméně je to změna vítězství ducha nad hmotou. Tato strana, která nikdy neměla ve vládě být, že konečně vypadla, je více než na místě.“

Rozhodně ale podle jeho slov nešlo o žádnou vládní krizi, jak psala média. „To žádná vládní krize nebyla. Jen jedna miniaturní strana vypadla, vláda nadále měla a má svoji většinu. Navíc někteří stihli překabátit k té většině, aby znovu přispěli. K tomu není co říct,“ doplnil exprezident v rozhovoru pro XTV.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc



Krajské volby podle něj ukázaly, že se nedá říci, kdo vyhrál, protože když všude kandidují podivné směsice politických stran pohromadě, tak se vůbec nedá vymezit, kdo vyhrál. „To, že si to přisvojuje jak Fiala, tak Babiš, je od nich obou, myslím, docela logické, protože ono se to nedá sečíst a podobně. To, že jsme připustili, aby se koalovalo takhle předem, a ne po volbách, je konec naší demokracie. A já o tom kážu nepřetržitě, marně, nikdo to nechce slyšet,“ pokračoval Václav Klaus.

Na Fialovi je podle Klause po třech letech premiérování znatelná únava. „Už to budou skoro tři roky, kdy se stal ministerským předsedou, je tam jistý prvek únavy. Je to obtížná věc, a pokud na to člověk nemá náturu a přirozenou schopnost jisté odolnosti, tak to člověka ničí. A on je ten příklad, kdy tu přirozenou odolnost a ten šarm při zvládání mediálních situací prostě nemá,“ řekl na adresu předsedy vlády Petra Fialy.

Komentoval výrok Jiřího Weigla, že jedinou nadějí Fialovy vlády je válka na Ukrajině a šíření strachu z Ruska. „Tento výrok Weigla totálně spolupodepisuji a stoprocentně s ním souhlasím. Tato proukrajinská, prázdná, nečeská vláda v podstatě potřebuje tu válku, ta z ní žije, umožňuje jí, aby spoustu věcí skrývala a schovávala. Vše je po heslem této války,“ míní Václav Klaus.

Do české vlády se Václav Klaus opřel také pro státní rozpočet na příští rok, původně navržený ve výši 230 miliard, posléze zvýšený na 241 miliard, označil je za „čistý podvod a hru s čísly“.

Za „špatné“ považuje tvrzení vlády, že jí Ústavní soud nařídil zvýšit platy politiků. Ten se proti tomuto tvrzení veřejně vymezil. Za „nešťastné“ označil, že by první dáma měla od ledna dostávat měsíční náhrady na reprezentaci, polepšila by si tak o 95 tisíc korun měsíčně. „Žádná první dáma nikdy nic takového neměla, jaký je proto důvod? Znamená to snad, že tato manželka prezidenta dělá nějaké jiné výkony než ty předchozí? Nejvíc výkonu první dámy dělala určitě Livie Klausová, nesouměřitelně. Nevěřím, že se něco takového může udát,“ zakončil exprezident Václav Klaus.

