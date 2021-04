Václav Moravec: Diváci mě kritizují, ale měli by být rádi. Strach z ČT

Václav Moravec se sešel s moderátorem Čestmírem Strakatým a délka interview si nezadala s jeho Otázkami. Politici a jiní prý na ČT útočí čím dál poklesleji. A navíc pořád stejně. „To je neuvěřitelné, že mě diváci kritizují, že jsem umanutý, protože by to měli ocenit, že v tom tématu pokračuji,“ komentoval stížnosti, když urputně trval na otázce o potrestání Milana Hniličky za teplický mejdan. A kdyby šéf Sněmovny Vondráček vylezl na pultík dříve, média by prý alespoň týden tlačila na to, aby odstoupil. „Tím, že současná společnost je plná skandálů a toho buranství, tak my se adaptujeme. Zvykáme si, že je to norma,“ posteskl si.

Moravec řekl, že na rozdíl od světa v Česku platí to, že čím déle někdo něco dělá, tím více se říká, že je okoukaný a za zenitem. Podle něj „je to stále stejné", tedy kritika a tlaky na práci ČT. Zmínil průzkumy ČT, které jsou občas kritizovány, a dodal, že ty kritizoval už Jiří Paroubek. „Pak byl překvapen, jak ty volby dopadly, když slovy Václava Klause získal nevýhru," podotkl. Řekl, že si nepřipouští být spokojen sám se sebou, protože to je podle něho cesta do pekel.

Tlak politiků je prý čím dál pokleslejší. „Když dříve byly tlaky na Českou televizi, tak, nechci říct, že se předstíralo, ale hrálo se to s nějakým šarmem. Teď, když si vezmete, že už neplatí vůbec nic, že generální ředitel čelí kritice, že nepředkládá, což mi přijde absurdní z hlediska novinařiny, že nepředkládá seznam lidí, kteří jsou pozvaní do pořadů, protože to je porušování kodexu ČT,“ řekl a dodal, že překlopený kodex BBC zaručuje redakční autonomii.

„My máme zaručenou klauzuli svědomí. To jsou principy, které prochází tou britskou nebo i západní žurnalistikou,“ řekl Moravec a hrozil se nad tím, že se dožil toho, že Rada ČT požaduje seznam pozvaných hostů, včetně důvodů, proč se nezúčastnili. „Vždyť je to i ochrana zdroje, já přece nebudu kontrolnímu orgánu dávat seznam hostů a psát, že odmítl, protože má úmrtí v rodině,“ argumentoval Moravec a dodal, že to se už několikrát stalo. „Tam si myslím, že je to bohužel pokleslejší. Na ty tlaky si moderátor, generální ředitel a ředitel zpravodajství musí zvyknout, protože tady byly, jsou a budou, ale jde o to, jaká je úroveň těch tlaků,“ soudil.

Míní, že se jedná o proměnu celé společnosti a že problémem je, že žijeme v postfaktické době, kdy se přilhává a jedna a jedna nejsou dvě. Strakatý připomenul jeho výroky o „společnosti vzestupu buranů“. A moderátor Otázek argumentoval, že právě to myslel svými slovy o pokleslosti a že to je vidět i v komunikaci na sociálních sítí. Nechce si romantizovat dobu předchozí, ale buranství je prý přítomné daleko víc než bývalo.

Zvláště v politice. „Předseda Poslanecké sněmovny, který si vyskočí na pultík v Poslanecké sněmovně a hraje na kytaru. Dřív bychom alespoň týden, jako média, tlačily na to, aby ten člověk z politiky odešel. Ale tím, že současná společnost je plná skandálů a toho buranství, tak my se adaptujeme. Zvykáme si, že je to norma,“ posteskl si.

Nadhodil další incident, kdy mu diváci psali a stěžovali si, že je umanutý, když stále vyzvídal, jaký trest bude čekat Milana Hniličku za účast na teplickém mejdanu. „To je neuvěřitelné, že mě diváci kritizují, že jsem umanutý, protože by to měli ocenit, že v tom tématu pokračuji,“ mínil Moravec a argumentoval, že Hnilička měl být potrestán, když teplický mejdan stál místo policejního ředitele Husáka.

Novináři prý dříve byli uznávaní jako kanárci v dole, kteří upozorňovali na zvyšující se koncentraci metanu. Ale v současnosti tito kanárci dle Moravce čelí kritice, že „kazí možná lehce normalizační atmosféru“ a „klid na práci“. Vymezil se proti pojetí novináře jako měřiče času pro jeden žvást a pro druhý.

Problém vztáhl na koronavirovou situaci. „Její hloubka a problémy, které jsou s ní spojeny, by asi nebyly takové, pokud bychom v těch minulých deseti letech jako společnost přistoupili na to, že není možné všechno relativizovat. Že nějaké základní hodnoty existují,“ tvrdí.

Prý ani on není úplně odstíněn od tlaků a přemýšlí, než někomu skočí do řeči, byť dotyčný „evidentně lže“. „Zas si odnesu kritiku, pan Skočdořeči, máte pak zahlcený e-mail těmito e-maily, často anonymními,“ posteskl si. Býval dle svého názoru razantnější. „S oblibou se o tom bavíme s Norou Fridrichovou v maskérně v neděli, když se potkáváme,“ řekl a dodal, že z médií veřejné služby se vytratila publicistika, takže pak spolu s dalšími působí jako aktivisté. „To jsou neustále tři jména. Wollner, Fridrichová, Moravec, a teď k nám přibyl Jakub Železný,“ řekl.

V Otázkách se snaží o originalitu, tedy aby to nebyl pouze formát člověk z opozice – člověk z koalice. Když se přizvou renomovaní odborníci, je pořad dle Moravce zajímavější, protože politici prý vypadnou z role.

Do pořadu se promítají i jeho názory, jedná se prý o součást publicistiky. „Já mám v sobě nějaké hodnoty,“ řekl Moravec a dodal, že pokud chce divák jen stopkaře, měřiče času, tak je to pseudoobjektivita. Argumentoval, že i v Ústavě je skryt nějaký hodnotový systém. „Tak ta žurnalistika se zastává i toho hodnotového systému, který je přece v Ústavě,“ prohlásil.

Špatné podle něho je, že si politické strany zvykly na to, že média mají přístup „tak nám někoho pošlete“, místo toho, aby si zvala konkrétní osoby. U Rady ČT si ohledně zastoupení v pořadech stěžoval, že není prý ochotná zohlednit, že Parlament má dvě komory a zastoupení myšlenkových proudů je prý dáno „vícero entitami“.

Tlak už se dle Moravce projevil. „My si normálně na tabuli čárkujeme jednotlivé hosty. Což už může determinovat ten obsah pořadu,“ řekl s tím, že toto narušuje redakční autonomii. Divil se, že si nestěžují senátoři, protože jejich zastoupení je mizivé, např. klub Senátor 21. Ale ti prý jednak nekřičí a také nerozhodují o Radě ČT a proto je v usnesení, že ČT diskriminovala SPD. Moravcovi ovšem tabule s čárkami vadí, protože pak jsou prý do debaty zváni lidé, kteří k ní nemají co říct, ale musí být pozváni, aby byla splněna čárka, což je prý absurdní.

Moravec řekl, že závidí těm, kdo pracují v soukromých médiích, že si mohou pozvat kohokoliv. „Nemusíte vedle Moravce mít anti-Moravce, který bude Moravce vyvažovat a nemusíte měřit, kdo dostal víc času,“ usmíval se. Strakatý podotkl, že k němu ovšem nikdo chodit nemusí. „Ke mně také ne. Ale já vyhrožuji tou prázdnou židlí,“ smál se Moravec.

Tlak na ČT vyvíjejí dle Moravce i komerční televize, protože ČT je silná. „Když si vezmete, že Česká televize má třetinový podíl na televizním trhu, že její formáty jsou úspěšné, tak to samozřejmě vadí ostatním televizním skupinám, které tak úspěšné nejsou,“ řekl.

To, že se nyní útočí na hospodaření ČT, podle něj není nic nového a takto se prý útočilo i na předchozího ředitele Jiřího Janečka. „Teď to jede jako přes kopírák,“ mínil Moravec a zmínil opravy garáží, posuny při stavbě Rohlíku a pozemky. „Pozemky, taky bezvadný. Ředitel chce zašantročit pozemky,“ ironizoval a pravil, že jsou nyní stejné tlaky na Dvořáka jako na Janečka okolo roku 2010. Je překvapen, že kritici nejsou kreativnější a že se novináři nevěnují tomu, že se kritika opakuje. Tedy, že se napřed kritizuje zpravodajství, pak se přidá financování. „Teď tam prdneme nějaký věci, který se týkají financování, to taky funguje, protože lidi záviděj. U Janečka to byla tříkolka na Lipně, u Dvořáka Leica Gallery,“ mínil. A u Dvořákova případného nástupce to prý bude stejné.

Podle Moravce má velké štěstí Český rozhlas, že není politikum a politici se o něj nezajímají. Zmínil průzkumy důvěryhodnosti a prohlásil, že na to, jaké útoky směřují na Českou televizi, je překvapen, jakou má důvěryhodnost, tedy že je nejdůvěryhodnější televizí v ČR.

Co se týče covidu, vadí mu propagace některých experimentálních léků. „Mrzí mě, že se nedá na klinické studie,“ řekl a zmínil možnost, že by dlouhodobé užívání nějakého léku v covidovém stavu mohlo člověku dlouhodobě ublížit. „Po roce bych očekával poučenost a možná větší sebekontrolu některých těch médií a tu nevidím,“ mínil. Vadí mu například srovnání s druhou světovou válkou. Ale šíření strachu prý střídají příliš optimistické zprávy např. právě o „zázračných“ lécích. Za pseudoobjektivitu označil i snahu najít opoziční vědce. „Přírodní vědy v mých očích měly před pandemií robustnější základy než po pandemii,“ pravil Václav Moravec.

