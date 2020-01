Václav Moravec? Xaver přišel vynadat těm, co ho nemají rádi. Stálo to za to

Moderátor Luboš Xaver Veselý dostal od Českého filmového a televizního svazu FITES anticenu za nepovedený mediální počin roku 2019 Kyselý citron. Ten mu ji udělil za údajně podbízivý styl moderování a za to, že projevuje své sympatie či antipatie k hostům. Veselý se rozhodl cenu si osobně převzít a při té příležitosti využil možnosti na projev a v přímém přenosu České televize pronesl slova, která se nevyhýbala ani koncesionářským poplatkům. A následně prozradil, že se možná schyluje k tomu, že někdo „rozkryje vazby“ ve veřejnoprávní televizi. Právě to je podle něj i důvod, proč má ČT „začerněné“ smlouvy.

A ocenění získal i moderátor Luboš Xaver Veselý. Prý za podbízivý styl moderování ve veřejnoprávním Českém rozhlase i v internetové televizi XTV.



„Porota udílí zcela zvláštní cenu Citrón Luboši Xaveru Veselému za podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV otevřeně projevuje své sympatie i antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu. Nevyhýbá se ani politickým postojům, což je zarážející vzhledem k jeho angažmá ve veřejnoprávním Českém rozhlase, který si na nestrannosti moderátorů donedávna velmi zakládal,“ zaznělo v sále. Následně byli jmenovaní vyzváni, aby se dostavili na pódium.

Zde můžete zhlédnout projev Veselého na akci:



A jako jediný si přišel anticenu osobně převzít právě Veselý. A při této příležitosti pronesl projev. Za cenu poděkoval, ale před kamerami ČT nezůstal jen u toho.



„Já jsem tady rád. Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu a neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. A jediné rozhovory politické, které já vedu, jsou na internetové televizi XTV.cz. Žádné jiné. Tedy, k tomu je to určitě vztaženo. Děkuju všem, kteří sledujete XTV. Děkuju všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém YouTube kanálu Xaver live. Mám z toho radost,“ poděkoval moderátor.



Načež se obrátil i k porotě, která ceny udílela: „Děkuju vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty, na moje moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám třeba ukázali cestu, kdybyste nám jakýmkoli hlasem řekli, jak to máme dělat, ale zatím od vás takový hlas nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ pustil se do televize v přímém přenosu.

Následovala ještě slova Martina Myšičky, který večerem provázel, že mu komentování jeho projevu nepřísluší. Veselý během svého odchodu ještě se smíchem podotkl, že se „to domnívá také“.



Onu odbornou porotu, která Veselého cenou „obdařila“, tvořila tento rok sedmice umělců. Předsedou poroty by divadelní kritik a esejista Vladimír Just. Členy byl kameraman a pedagog Marek Jícha, filmová střihačka Ivana Kačírková, scenáristka Českého rozhlasu a České televize a televizní dramaturgyně hrané tvorby Šárka Kosková, reportér a režisér Lukáš Landa, filmová kritička a publicistka Alena Prokopová a novinář a kritik Jan Svačina.



Později se publicista k přebrání anticeny rozhodl vyjádřit i prostřednictvím svého kanálu Xaver Live v živém vysílání. Řekl, že to, zdali si anticenu zaslouží, či nikoliv, přenechá jiným, rozhodl se však rozebrat několik okolností. Podotkl, že si cenu u sebe ve studiu plánuje vystavit, jelikož to pro něho má být důkaz, že svou práci odvádí dobře.





Zmínil, že když se na předávání objevil, tak v publiku jej poznávali i někteří jeho příznivci, a podivil se, že si při předávání od publika místo pískotu vysloužil potlesk.



A pak se vrhl na to, kdo jsou lidé z odborné poroty, kteří mu anticenu přiřkli. Všichni lidé z poroty jsou provázáni s Českou televizí. „Nemám pocit, že kdokoliv z těchto lidí, že by zanechali nějakou hlubokou stopu v dějinách českého umění… a oni mají tu odvahu někomu udělovat jakési anticeny. To mě překvapilo,“ řekl. „Jinými slovy, já jsem dostal anticenu od lidí, kteří jsou nasátí na Českou televizi, tedy na vaše peníze, vážení koncesionáři,“ podotkl. Doplnil, že celý večer přenášený živě na programu ČT Art stál zcela jistě mnoho peněz, a označil jej za „úlitbu soukromé partě“ těchto umělců.



A tázal se, proč se během vysílání neukázalo, kdo v odborné porotě je. Schyluje se však podle jeho informací k podstatnému „zemětřesení“ v České televizi. Avizoval, že by se mohl objevit někdo, kdo tyto „vazby rozváže“. „A ono to je taky důvod, proč má Česká televize ty začerněné smlouvy,“ uvedl.

K tomu, že ředitel ČT Petr Dvořák odmítá zveřejnit platy moderátorů, Veselý tvrdí, že tím vlastně koncesionářům říká: „Držte hubu a krok a plaťte. My už víme, co s těmi sedmi miliardami uděláme.“



Doma u moderátora se ovšem cena příliš dlouho neohřeje. Jak později žurnalista avizoval na svém Facebooku, cenu se totiž rozhodl vydražit na aukčním portálu. V neděli večer cena dosahovala již půli čtvrtého tisíc,e a to do konce dražby zbývá ještě devět dní. Dražba bude ukončena pátého února.





