Václav Moravec dost přitvrdil: Nekompetentní individuum Jaromír Soukup. Kdyby nebyl napojen na politiky, jeho firmy by dávno nepřežily. A Zeman...

Co se týká České televize, ale i jiných médií veřejné služby, jsou podle Moravce pod tlakem už od devadesátých let, kdy vznikla. „Už Václav Klaus nerespektoval, že existuje veřejná sféra, že existují instituce, které označujeme za veřejnoprávní. Rozlišoval buď soukromé, nebo státní,“ dodal s tím, že pak přišly opoziční smlouva, boj o Českou televizi, stávka a vystřízlivění, při kterém se ukázalo, že Českou televizi není možné jen tak jednoduše politicky zlikvidovat.

V uplynulých pěti letech jsou podle moderátora média veřejné služby ve stejné situaci jako v dobách zmiňované opoziční smlouvy – politici je opět chtějí dostat pod větší kontrolu. To prý vytváří atmosféru, která v České televizi a v Českém rozhlase je. „Existuje tlak politické reprezentace, ale sílí i zájmy aktérů soukromého sektoru, kteří chtějí publikum, peníze a vysílací práva,“ uvedl Moravec v rozhovoru pro server Forum24.cz a zmínil, že přesně to nyní vidíme v současné době u ČT Sport.

„Své zájmy a cíle halí hráči z komerčního sektoru do slov o neprůhlednosti fungování ČT, o neschopnosti lidí, kteří v ČT pracují,“ dodal s tím, že tím akorát maskují zájem zničit silná média veřejné služby v ČR.

To, že prezident republiky Miloš Zeman upřednostňuje ParlamentníListy.cz nebo TV Barrandov, podle Moravcových slov vypovídá o současném pojetí prezidentského úřadu. „Zeman se rozhodl, že součástí jeho politické strategie bude útok na média veřejné služby. Pravidelné rozhovory má prezident na Barrandově proto, že Jaromíru Soukupovi zachránil podnikatelský život, když mu dohodil čínského investora. Ten mu to oplácí,“ řekl a zmínil, že kdyby Soukup nebyl napojen na politiky ze Strany zelených, ČSSD až po Věci veřejné, jeho firmy by dávno nepřežily.

Žurnalistická etika se prý už dostala do stavu, ve kterém je obecná etika. Porušování pravidel je podle Moravce přednost, nikoli odsouzeníhodný čin a čestné slovo či podání ruky jsou považovány za slabost. „Co se děje v žurnalistice, odráží stav celé společnosti. Novináři jsou první na ráně a jsou terčem kritiky, což u nás umocňují prezident i premiér, kteří svými výroky dehonestují novinářské řemeslo,“ zdůraznil Moravec a připomněl, že je špatné, když sám prezident hovoří o střílení novinářů. Neustálé ataky vůči žurnalistům z politických řad se prý podepisují na celkovém vztahu veřejnosti k novinářům.

„Prezident si myslí, že potrestá médium veřejné služby a sníží mu sledovanost a význam, pokud nebude chodit do jeho diskusního pořadu, zjistíte, že se ukazuje opak,“ je přesvědčen Moravec, když průměrná sledovanost první hodiny Otázek byla loni bezmála půl milionu diváků a v uplynulých čtyřech letech narůstala o dvacet tisíc až třicet tisíc lidí ročně. „Jde o nejsledovanější pořad ČT24 každý týden. Když zní kritika od nekompetentních individuí typu Jaromíra Soukupa, považuji ji za pochvalu. Jak říká Miloš Zeman, jsou to takoví ‚pisklouni‘,“ dodal.

I když prý nákup Rádia Impuls Andrejem Babišem připravil Moravce o práci, kterou měl, odmítá tvrzení, že za vše zlé v propojení médií a politiky může Babiš. „Z rádia jsem odešel, potože bylo neprofesní a nemorální, aby moderátor televize veřejné služby pracoval v médiu, které vlastní politik. Ekonomické a skryté politické zájmy vlastníků byly v české kotlině přítomny od počátku devadesátých let,“ zopakoval v rozhovoru pro Forum24.cz a dodal, že novináři problém vztahu médií, byznysu a politiky podcenili a málo se mu bránili.

Vstup Andreje Babiše do médií byl prý pomyslnou třešničkou na už tak divném dortu. A dál to stále podle názoru Moravce posouvá Jaromír Soukup, jehož ambicí prý bude bezesporu vstup do politiky, pokud nebude chtít řídit likvidaci České televize, na kterou prý útočí lhaním. „Naše společnost a mentalita těch, kteří tvořili politiku po sametové revoluci, v čele s Klausem byly postbolševické. Je pravda, že Babiš překročil Rubikon, protože přímo vstoupil do politiky a koupil mediální dům MAFRA, i přesto je však pouhým vyvrcholením toho všeho,“ uzavřel.

autor: nab