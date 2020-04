Václav Vlk, signatář Charty: O Babišovi si můžete myslet, co chcete. Ale představte si, že by koronu měli řešit Fiala s Kalouskem...

Signatář Charty 77 Václav Vlk má za to, že řada lidí sice nemusí milovat Andreje Babiše (ANO), ale v tuto chvíli prý nemáme nikoho, kdo by bojoval s koronavirem. Opoziční politici jako Miroslav Kalousek (TOP 09) nebo Petr Fiala (ODS) sice naznačují, že by to dělali lépe, ale ve skutečnosti jen sedí pečlivě schovaní. Vlk tepal i tajemný hrad zvaný Brusello a rytířku (eurokomisařku) Věru Jourovou.

Většina opozičních politiků se shodne na tom, že Andrej Babiš (ANO) řídí svou vládu i stranu pevnou rukou a pokud se chceme ANO zbavit, je třeba zbavit se v prvé řadě Babiše. Signatář Charty 77 Václav Vlk starší tento krok v komentáři uveřejněném na serveru Neviditelný pes nazývá „politickou vraždou“.

„Všichni moudří ‚starci‘, co mají sami máslo na hlavě, se na tom usnesou. A teď se jen hledá, čí nůž to bude a v které uličce se to stane. Myslím samozřejmě jen politickou vraždu. A shánějí se na to pomocníci až v daleké cizině v Bruselu a furt und furt se to nevede,“ napsal k tomu Václav Vlk.

Celou situaci však teď komplikuje fakt, že Babiš úspěšně čelí koronaviru. Když srovnáne to, co se děje v České republice, s počty nemocných a mrtvých v Itálii, Španělsku či Francii, je vidět, že razantní opatření přijatá dnešní vládnoucí garniturou v Česku zabírají. A hlavním představitelem politické moci je dnes pravě Babiš, takže opoziční síly budou řadě lidí jen těžko vysvětlovat, že je třeba zbavit se Babiše.

„Drakobijec Babiš se mnohým nemusí vůbec líbit, ale jiného nemáme. Nikdo, ani největší pomatenec si určitě nepředstavuje jako akčního hrdinu třeba Fialu, Bělobrádka nebo Jurečku. Lidi mají bujnou fantazii, ale tohle snad nenapadne nikoho. Drak žere lidi zaživa a moudří starci sedí schovaní ve sklepení a odtamtud pokřikují za pomoci hlasitých pitomečků, že oni by, kdyby na to přišlo, byli nejlepšími rytíři. Třeba neustále podnapilý Kalous „top-aný“, dříve lidový. Nebo třeba fialový morální gigant vybrané mluvy Novotný, co jel na multikáře dobýt sovětské velvyslanectví, co už 30 let není sovětské. Či některý z těch, co mají (duchovně) na jednom oku pásku. Ti by byli prý úplně nejlepší, neb mají kamarády v tajemném hradě zvaném Brussello. Kde sídlí největší borci na boj s draky, ale ještě se jim nějak nepodařilo dohodnout, jak na to. Rytířka Jourová na to ale jde od lesa, prozradila, že už vypisuje výběrové řízení. Zda na ochranné pomůcky anebo na rakve, neprozradila. Pokud vám ti bojovníci od pirátů a z Brussellu připomínají Lidovou frontu Judeje známou z filmu „Život Briana“, tak mně taky. Ale konec srandiček.“ poznamenal publicista.

Poté kroutil hlavou nad myšlenkami některých politiků i lékařů, že koronavirus je vlastně silou podobný chřipce a té také rok co rok podléhají naši starší, slabší nemocní spoluobčané. Vlk k tomu poznamenal, že podobným směrem se naposledy ubíraly úvahy nacistů, kteří prosazovali myšlenku přežití silnějšího jedince na úkor slabšího.

„Kalousek a Schwarzenberg se ukázali jako dvě politické hyeny. Na ničem nezáleží, jen na jejich JÁ JÁ JÁ. Chovají se jako parta arogantních ignorantů, jako když Paroubek shodil vládu Topolánka a pak nevěděl, co dál. Tehdy z toho byla ostuda, dneska by z toho byly mrtvoly!“ vyjádřil svůj názor Vlk.

Opozice tak hledá jiné cesty, jak Babiše, obrazně řečeno, sestřelit. A nakonec jako klacek na vládu poslouží úkol zadaný ministerstvu obrany ještě v roce 2015 – prozkoumat možnosti, jak zefektivnit fungování státní moci v časech nouze. Po pěti letech momentální ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar přijde s návrhem posílit moc premiéra v časech krize, kdy parlament nebude akceschopný. Podle Vlka nejde o žádný diktátorský záměr, ale o rozumný návrh, jak postupovat v nejhorších dobách.

„A u nás si kdekdo vytahuje kšandy na Babiše. Je to v módě. Vysílání ČT vypadá jako veřejný lynč nejen Babiše, ale i každého, kdo s ním spolupracuje na ochraně lidí proti koronaviru. K dokonalosti to dovedla redaktorka Zuzana Tvarůžková, která jako 99 % obyvatel nic pořádného o koronaviru a potřebných opatřeních neví. Ale 1. dubna 2020 v Interview ČT24 předvedla mimořádně nechutný útok plný manipulativních otázek, překrucování odpovědí a podpásového tlačení na slušného člověka do vyjádření, které pak následně, jako vždy, novináři zneužijí. A to vůči hlavnímu odborníkovi na koronavirus, předsedovi České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně MUDr. Romanu Prymulovi. Kterému by se odredovaná nula měla spíše poklonit. Zhlédněte a uvidíte ukázku novinářského hyenismu v přímém přenosu,“ nešetřil kritikou Vlk.

Pokud stávající opozice Babiše přece jen porazí, podle Vlka hrozí, že nakonec prohrajeme všichni, a to v boji s koronavirem, který zabil už desítky tisíc lidí po celém světě.

