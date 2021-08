Vaječníky, varlata! Volný přednášel v Jablonci: Očkovaný trpěl. Bylo toho víc

Do Jablonce se v neděli odpoledne sjeli členové a příznivci Volného bloku. Mnozí velmi kritičtí k vládě. „Naše vláda je banda mafiánů. Jsou na tom finančně zainteresovaní. Píchají do lidí sračky, které nikomu absolutně nijak nepomůžou,“ domníval se jeden z nich. Lubomír Volný vysvětloval, že nejde o vakcínu, ale genovou terapii. „Genová terapie má cestovat po těle. A přesně tohle se děje. Otázka je, jestli to je omyl, nebo úmysl. Každopádně to koluje po celém těle, usazuje se na orgánech, játrech, slinivce. Bohužel, co je úplně tragické, v případě vakcinace dětí se to usazuje na reprodukčních orgánech, u dívek na vaječnících, u chlapců na varlatech. Nikdo neví, co to způsobí za pět let. U dospělého i u dítěte,“ uvedl.

V neděli v 16 hodin se měl konat předvolební mítink Volného bloku s velmi silnou účastí na Dolním náměstí v Jablonci. Tak alespoň informovaly webové stránky Volného bloku. Pár minut před čtvrtou odpolední je však toto náměstí, v němž je například knihovna, úplně prázdné. Ani noha. Za chvíli se objevuje nohou osm. To jím prochází muž a žena se psem. „Vidíš, nikdo tady není. Nic se nekoná,“ říká muž ženě a pokračují v chůzi z náměstí pryč. Po chvíli se objeví starší žena a poté i manželský pár s vnoučkem. A také se diví, že tu nikdo není. „Byli jsme teď v Liberci u Globusu, tam měl Volný blok také setkání. Koupil jsem si tam tričko Volného bloku. A Volný říkal, že teď jedou do Jablonce na Dolní náměstí, tam že to bude větší,“ konstatuje manžel. Jeho choť ovšem namítá, jestli Volný neříkal Horní náměstí. Nakonec druhá žena telefonuje kamarádce a zjišťuje, že opravdu se akce koná na Horním náměstí. Všichni se tam tedy vydávají. Jablonec je město z kopce a do kopce, v tomto případě se stoupá vzhůru.

Na cestě muž v triku Volného bloku vypráví důvody, proč je takovým příznivcem tohoto hnutí, že jezdí od akce k akci. Mluví velmi ostře směrem k vládě. „Protože naše vláda je banda mafiánů. Největší gauner co Slovensko porodilo, toho máme v naší vládě. Jsou to samí mafiáni. Jsou na tom finančně zainteresovaní. Píchají do lidí sračky, které nikomu absolutně nijak nepomůžou. Když vás očkují a pak dostanete covid, tak to je na hov..,“ míní. Na argument, že očkování prosazují ve všech zemích světa, konstatuje: „Je to celosvětový problém. My pouze máme tu výsadu, že nám vládne největší mafián, kterého porodila zeměkoule. Je to banda gaunerů a zkorumpovaných hajzlů. Volný je jediný člověk, který říká pravdu. Proti všem.“

VOLNÝ blok v Jablonci. Foto: Oldřich Szaban

Když skupinka dorazí na Horní náměstí, zjišťuje, že se akce koná tady. Na parkovišti u kostela jsou auta s vlaječkami Volného bloku a o kousek dál směrem ke vchodu do letního kina se už houfují lidé. Poslanec Marian Bojko nově příchozím vysvětluje, že místo konání změnil jablonecký magistrát. Za chvíli už přichází Lubomír Volný, chopí se mikrofonu a začíná představovat další účastníky zájezdu do Jablonce. Jako první se přibelhá po nedávné operaci mírně hendikepovaný bývalý báňský záchranář a nyní poslanec Marian Bojko, poté i lídryně pro Liberecký kraj, lékařka Monika Waksmundská, pak i všeobecně známá dvojice žen – Jana Bobošíková a Hana Lipovská.

Jana Bobošíková a Hana Lipovská při debatě s příznivci. Foto: Oldřich Szaban

Není to vakcinace, ale genová terapie

Jako první ovšem promluvil Volný. Začal třemi experimenty. Ten první jsou podle něj roušky a respirátory. „Je to experiment proto, že se to nikdy vědecky nezkoumalo. Jak se u dětí mění jejich mentální a fyzický vývoj za měsíc, tři, šest měsíců. Nikdy se to ve školách nezkoumalo, proto je to brutální experiment,“ domníval se. „Dalším důvodem je, že se nikdy neprokázal přenos viru mezi prarodiči a jejich vnoučaty. Neexistují k tomu žádná vědecká data. To, že jsme údajně chránili seniory tím, že jsme jim zamezili kontakt s jejich vnoučaty, tak je to naopak. Nejpočetnější skupinou seniorů, kteří umírali, byli ti v domech pro seniory. Umírali steskem, stresem. V jednu dobu to byla až čtvrtina všech úmrtí na covid. V poměru kolik seniorů žije doma a kolik v těch domovech, tak to je úplná tragédie, selhání všech složek státu,“ domníval se. Silné výhrady také má k testování dětí ve školách. „Nikdo neví jak a z čeho byly testy vyrobeny, jak sem byly dopraveny. Jak byly sterilizovány. Nikdo neví vůbec nic. Jediné informace jsou ty, které byly na obalu těchto testů. Na těch původních bylo označeno, že jsou dezinfikovány ethylenoxidem, což je brutální karcinogenní látka, která může způsobit řadu onkologických onemocnění. Jakmile se toto dostalo na veřejnost, byly testy přebaleny,“ uvedl. Největším svinstvem vlády podle něj bylo, že je objednávaly jako samotest, že za ně neponesou odpovědnost. „Dodneška nikdo neví, jestli to naše děti poškodilo, nebo ne,“ sdělil.

VOLNÝ blok v Jablonci. Foto: Oldřich Szaban

Pak se věnoval očkování. „Už přes rok přinášíme informace od odborníků, že to není vakcinace, ale genová terapie. Říkali jsme, že to nezůstává v rameni, ale putuje po celém těle. Že se to usazuje na orgánech. Upozorňovali jsme na velký nárůst zánětů srdečního svalu u izraelských mužů,“ konstatoval Lubomír Volný. „Kdykoliv jsme toto řekli ve Sněmovně, byli jsme označeni za lháře, dezinformátory. Nikdy nás s tím nepustili do televize, nikdy nás nepozvali. Nikdy se nezeptali, proč tyto dezinformace šíříme a odkud pochází. Měli jsme Facebook s dosahem 1,4 milionu denně. To znamená, že na něm bylo za ten den 300 až 400 tisíc lidí. Tento Facebook nám smazali bez jakékoliv náhrady. Informace, které jsme šířili my, dneska potvrdil svým stanoviskem profesor doktor Turánek. Už se nemohl dívat, co se tady děje. A to, co on označil jako vakcinační jarmark, se rozhodl sdělit veřejnosti,“ uvedl poslanec a prozradil poselství doktora Turánka.

„Technologie používaná při výrobě těchto kvazivakcín vychází z genové terapie. Ta má úplně jiný způsob užití než vakcína, která má zůstávat v rameni. Genová terapie má cestovat po těle. A přesně tohle se děje. Otázka je, jestli to je omyl, nebo úmysl. Každopádně to koluje po celém těle, usazuje se na orgánech, játrech, slinivce. Bohužel, co je úplně tragické, v případě vakcinace dětí se to usazuje na reprodukčních orgánech, u dívek na vaječnících, u chlapců na varlatech. Nikdo neví, co to způsobí za pět let. U dospělého i u dítěte,“ řekl. „Vakcíny nesou stoprocentní riziko, že ovlivní plodnost těch, kdo si je nechají aplikovat a stoprocentní riziko, že do budoucna ovlivní zdraví jeho nenarozeného dítěte, protože mohou být geneticky toxické a nikdo vám nemůže zaručit, že nejsou. To, že toto nikomu neřeknou, když se jde vakcinovat, je tím největším a nejodpornějším zločinem,“ domníval se.

VOLNÝ blok v Jablonci. Foto: Oldřich Szaban

Důsledky zejména na naši mladou generaci budou nedozírné

Po něm vystoupila Monika Waksmundská. „Za rok a půl jsem vyzkoušela různé možnosti, jak se postupnému nástupu této coviddiktatury dá zamezit. Nejprve od rozhovorů s okolím, se spolulékaři, poté jsem přešla k demonstračnímu úsilí. Ale nevydobyli jsme vůbec nic. Opatření pokračovala a lidé bohužel nařízení plnili. Protože jsem v osobách pánů Volného a Bojka viděla jediné dva poslance, kteří bojují tam, kde se bojovat dá, proto jsem se rozhodla přidat k Volnému bloku. Zatím to vidím jako jedinou platformu, kde se dá něco změnit. Spanilými jízdami a demonstracemi jsme bohužel nedosáhli téměř ničeho. Takže jsem velice ráda, když vidím, že se do toho chcete pustit s námi,“ vysvětlila. Mluvila i o psychosociálních důsledcích proticovidových opatření. „Nejen na nás dospělé, ale zejména na naše děti. Uvědomme si, jakým způsobem je podávána dětem jejich budoucnost. Okolní svět je představován jako něco hrůzyplného, před kterým je nutné se chránit. Zatím rouškou, v budoucnu snad nějakým protiatomovým oblekem. Zakazují nám se stýkat, zakazují stýkat se rodinám. Zvláště pro seniory a soudržnost rodiny je toto kruciální vřed, který do rodin vrazili. Rodina je základ života. Člověk je tvor sociální. A co nám přikazují? Sociální distanc. Držte se dál od lidí. Minimálně jeden a půl metru. To je absolutně nepřípustné. Psychosociální důsledky zejména na naši mladou generaci budou nedozírné,“ vysvětlila.

„Jistě si všímáte toho, že děti – které jsou už tak vystrašené ze škol, kde je motivují tímhle provakcinačním a proticovidovým úsilím, si samy nasazují roušky a bojí se styku s ostatními. Toto prostě nesmíme dopustit. Protože my jsme jedno velké lidstvo. Jedna velká rodina. Žijeme tu pospolu, a to i s okolním světem. Nemáme se čeho bát, protože jsme jako lidské bytosti dokonalé. Absolutně dokonale vytvořené. Nepotřebujeme vylepšovat žádnou genetickou terapií. Tohle musíme zachránit pro naše děti,“ byla přesvědčena.

Petiční místo v Jablonci. Foto: Oldřich Szaban

Lubomír Volný se opět chopil mikrofonu. „V České republice za všechny ty lockdowny, uzávěry okresů, povinné roušky a zákazy údajně zemřelo třicet tisíc na covid. Ve Švédsku bez jakýchkoliv zákazů, pánové chodili na pivo, dámy ke kadeřnici, děti chodily do škol, vše fungovalo, vše otevřené, 15 tisíc mrtvých. Ve Finsku stejné podmínky 500 mrtvých. Takhle to je. Čím více opatření, čím více zákazů, tím více vln. Německo, které bylo několikrát uzavřeno a je velmi provakcinované, se chystá na čtvrtou vlnu. Kdo uvěří v přirozenou sílu imunity vlastního národa, ten tím projde. Kdo tomu neuvěří a snaží se tomu pomáhat, povraždí strašnou spoustu lidí. A když za to chce ještě peníze, tak je to regulérně zločin,“ zdůraznil.

Přelomový okamžik pro Volný blok

Následně vystoupila Jana Bobošíková. „Dnešek je přelomovým okamžikem pro Volný blok, protože dnes nás velmi nepřátelská Česká televize, která na Volný blok hází jen špínu, přiřkla v oficiálním průzkumu dvě procenta. Je to velmi slibný start a znamená to jedinou věc. Díky vaší píli a aktivitě už nemohou výzkumníci veřejného mínění nadále mlčet, aby nebyli zcela znemožněni 9. října, až se sečtou volební výsledky,“ konstatovala a přítomným za to poděkovala. „Nebýt vás, tak už by vláda dávno vyhlásila vakcinaci jako povinnou. Platila by spousta příkazů a zákazů. My jsme teď díky vám a dvěma odvážným poslancům v situaci, že se žádná strana neodvažuje o povinné vakcinaci ani špitnout. Kdy se všichni brání tomu, že by měla být nějaká další uzavření. Pokud ale nevydržíme, pokud nevytrváme, a pokud se nedostaneme do Poslanecké sněmovny, tak to v uvozovkách vakcinační příměří 9. října končí,“ obávala se. „Musíme tedy vytrvat a lidem vysvětlit, jak cenná je svoboda, protože v nás je síla. Volby jsou opravdu o tom, jak budeme volit. A u volební urny je každý z nás sám. Takže se nebojme nějakých posměšků, rozbrojů, nebojme se ničeho. Opravdu volme tak, jak si to myslíme. Volme Volný blok. Pokud se dostaneme do Poslanecké sněmovny, tak teprve potom bude pokračovat tato cesta, která je díky vám v tuto chvíli méně hrozná, než je třeba ve Francii nebo na Slovensku,“ upozornila.

„Pokud mám jako statistik věřit tomu, co vysílá Česká televize – což si jako člen rady ČT nedovolím – tak je nás minimálně 160 tisíc. To už není málo. Uvědomte si jak vypadaly volební průzkumy v roce 2016, kdy tvrdily, že vyhraje Hillary Clintonová, nebo volební průzkumy, které tvrdily, že se nikdy nestane brexit. Jak selhaly volební průzkumy v roce 2017 i 2018. Pokud dneska přiznávají, že je nás 160 tisíc, tak je nás pravděpodobně mnohem více,“ konstatovala další z řečnic, Hana Lipovská, která je jedničkou kandidátky Volného bloku v Pardubickém kraji. Mluvil i Marian Bojko, probíhaly dotazy z řad příznivců, pouštěl se i proslov doktora Turánka. Dá se předpokládat, že řada z několika desítek, možná i stovky účastníků jabloneckého setkání se účastní velké akce Volného bloku, kterou chystají tuto sobotu na Letnou, kde slibují i vystoupení celé řady populárních zpěváků.

